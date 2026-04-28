El Banco de España advierte que los españoles podrían comprar un 17% más con el mismo sueldo si hubiera más competencia entre empresas

Una familia de cuatro personas pasea por los luminosos pasillos de un centro comercial. (Imagen Ilustrativa Infobae generada con IA)

Un estudio recién publicado por el Banco de España (BdE) y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) arroja una cifra que interpela directamente al consumidor: los márgenes de ganancia excesivos de las empresas equivalen a una pérdida del 16,94% de la capacidad de compra anual de los hogares españoles. Dicho de otra manera, si las empresas cobraran precios más cercanos a lo que les cuesta producir, cada español podría permitirse casi un 17% más de bienes y servicios con el mismo sueldo.

El documento, firmado por los economistas Alfonso Camba, Matías Covarrubias, José Luis Rodríguez y Raquel Tárrega, parte de un concepto técnico llamado margen o markup: la diferencia entre el precio al que una empresa vende un producto y lo que le costó fabricarlo. Cuando ese margen es del 20%, significa que por cada 100 euros de coste, la empresa cobra 120. El problema no es que las empresas obtengan beneficios —eso es inherente a cualquier economía de mercado—, sino que cuando ese margen supera lo que permitiría una competencia real, el exceso lo paga el consumidor sin obtener nada a cambio.

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Un estudio del Banco de España y la CNMC revela que los márgenes empresariales excesivos equivalen a una pérdida del 16,94% de la capacidad de compra anual de los hogares españoles, actuando como un "impuesto invisible" sobre la economía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe describe ese sobreprecio con una analogía reveladora: actúa como un impuesto invisible y uniforme sobre toda la actividad económica. “El margen agregado actúa efectivamente como un impuesto sobre toda la actividad productiva”, apunta el texto. Esto quiere decir que, al igual que una subida del IVA encarece los productos y reduce lo que los hogares pueden comprar, los márgenes elevados producen el mismo efecto, con la diferencia de que el dinero no va al Estado sino a los beneficios empresariales.

La comparación con el sueldo es la más directa para entender el alcance. Si una familia española gasta 30.000 euros al año en consumo —alimentación, vivienda, transporte, ocio—, el modelo del BdE y la CNMC sugiere que, en un mercado más competitivo, esa misma familia podría consumir el equivalente a unos 5.000 euros adicionales sin ganar un solo euro más. Simplemente porque los precios serían más bajos.

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El estudio también lanza una advertencia sobre la velocidad a la que se agrava el problema. Subir el margen promedio apenas cinco puntos porcentuales —del 20% al 25%— no produce un daño moderadamente mayor, sino que casi duplica la pérdida de capacidad de compra de los hogares, del 16,94% al 30,83%. Cuanto más alto es el precio de partida, más caro le sale al consumidor cada nueva subida.

Tres vías por las que el mercado pierde eficiencia

Los autores identifican tres mecanismos distintos a través de los cuales los márgenes dañan la economía. El primero, y más relevante, es el efecto directo sobre los precios: las empresas producen menos de lo que producirían en un entorno competitivo y cobran más por ello, lo que reduce la cantidad de bienes disponibles para los consumidores.

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El segundo mecanismo es más sutil, pero igualmente dañino: la dispersión de márgenes entre empresas genera una mala asignación de recursos. Las empresas más grandes tienden a cobrar márgenes más altos, lo que atrae hacia ellas más capital y trabajo, no necesariamente porque sean más eficientes, sino porque tienen más poder de mercado. El resultado es que los recursos productivos del país no van a donde generarían más riqueza, sino a donde hay más poder de fijación de precios. Según el estudio, esta distorsión reduce la productividad total de los factores de la economía española entre un 1,3% y un 2,9%.

El tercer canal tiene que ver con la entrada de nuevas empresas al mercado. Los márgenes elevados distorsionan los incentivos para crear nuevas compañías, aunque el estudio señala que este efecto es el menos determinante de los tres.

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Imagen de archivo de la sede del Banco de España, en Madrid. (Europa Press)

España no es un caso aislado. La Comisión Europea calculó en 2024 que el aumento de márgenes empresariales registrado desde el año 2000 puede haber reducido el Producto Interior Bruto (PIB) de la Unión Europea entre un 5% y un 7%. El fenómeno ha empeorado en las últimas décadas a ambos lados del Atlántico, con métricas de competencia deterioradas tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea.

Lo que aporta el nuevo documento es precisamente su anclaje en datos españoles. Los investigadores utilizaron la Central de Balances del Banco de España, que recoge información financiera de miles de empresas, para calibrar el modelo con la realidad del tejido productivo nacional. Es la primera vez que una metodología de este tipo —desarrollada originalmente para Estados Unidos por los economistas Edmond, Midrigan y Xu— se adapta al caso español con datos propios.

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Qué significa para la política económica

Las conclusiones del informe apuntan en una dirección clara para los reguladores: incluso reducciones moderadas de los márgenes pueden tener un impacto notable en el bienestar de los consumidores, especialmente cuando el punto de partida es un margen elevado. La no linealidad del efecto convierte cada décima de reducción en más valiosa cuanto mayor es el margen inicial.

El contexto político refuerza la relevancia del informe. En marzo de 2026, el presidente Pedro Sánchez anunció un paquete anticrisis —el Real Decreto-ley 7/2026— que amplió las capacidades de supervisión y sanción de la CNMC sobre los márgenes empresariales en el sector de los combustibles, en respuesta al encarecimiento de los carburantes derivado del conflicto bélico en Oriente Medio. En abril, el Consejo de Ministros fue un paso más allá y solicitó formalmente a la CNMC que elabore recomendaciones antes del 31 de mayo sobre la evolución de los márgenes en toda la cadena de valor del combustible. El Gobierno se reserva la posibilidad de intervenir los precios en función de lo que concluya el regulador.

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El estudio del BdE y la CNMC llega, además, en un momento en que la propia CNMC registró en 2025 un récord de 122 concentraciones empresariales revisadas —frente a las 87 de 2024—, lo que refleja una aceleración en la consolidación de mercados que los expertos en competencia advierten que puede agravar las distorsiones que el documento cuantifica.