La Aemet adelanta la previsión del tiempo durante el puente de mayo: estas son las regiones en las que habrá lluvias y tormentas con granizo

Una persona bajo la lluvia. (Europa Press)

La inestabilidad atmosférica marca la transición de estos últimos días de abril a mayo, con chubascos y tormentas extendiéndose por gran parte de la península. El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, ha advertido del incremento de precipitaciones, así como de las tormentas acompañadas con granizo. Pero esto no quita, al menos no del todo, que vayan a abandonar a España las temperaturas casi veraniegas.

Las temperaturas bajarán entre este martes y el miércoles, pero después volverán a subir. En conjunto, “a lo largo de la semana serán altas para la época del año en la mitad norte, donde se podrán alcanzar en algunos puntos los 28 a 30 grados y serán más propias de estas fechas en el resto del país”, detalla el meteorólogo.

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Por lo pronto, este martes comenzará con “un aumento de la inestabilidad atmosférica y esto se traducirá en cielos muy nubosos y precipitaciones en amplias zonas del territorio, en muchos casos acompañadas de tormenta”. El portavoz de la Aemet ha señalado que el nordeste peninsular, el área mediterránea y Baleares quedarán al margen, aunque los chubascos podrán ser “localmente fuertes” en el oeste de Castilla y León, Extremadura y Andalucía. No los descartan en Galicia y Castilla-La Mancha.

Los chubascos, destaca Del Campo, “podrán ir acompañados de tormenta, granizo y rachas muy fuertes de viento, pero es difícil precisar en qué zonas serán más intensos estos chubascos por su carácter local”. De hecho, el organismo público ha activado el nivel amarillo de aviso por las lluvias y tormentas en Andalucía, Principado de Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, País Vasco, y La Rioja.

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Por su parte, las temperaturas seguirán siendo elevadas. Se superarán los 28 grados en el sur de Galicia y Valle del Ebro y los 30 grados se alcanzarán, por ejemplo, en la ciudad de Badajoz.

Baja el mercurio y se reparten las lluvias

Durante el miércoles, Del Campo ha anticipado una “jornada marcada por los cielos muy nubosos y probabilidad alta de chubascos en la mayor parte de la península”, con menor probabilidad en la costa mediterránea y en Baleares. “Este día habrá una bajada clara de las temperaturas en buena parte del territorio como consecuencia de estos cielos más nubosos y el descenso será más acusado en Galicia y áreas del centro peninsular. Sin embargo, subirán en el sureste”, ha añadido. Ciudades como Valladolid o Madrid rondarán probablemente los 20 grados de temperatura máxima, mientras que Sevilla y Bilbao alcanzarán aún los 25 grados, Palma los 26 y Lleida o Murcia los 28 grados.

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Qué tiempo hará durante el puente de mayo

El jueves persistirá la inestabilidad, especialmente de madrugada, aunque se espera que por la mañana mejore algo la situación antes de que en la tarde regresen los chubascos tormentosos. Según Rubén del Campo, “por la tarde volverán a crecer nubes de evolución y se producirán chubascos tormentosos en zonas sobre todo del este de la península y mayoritariamente en entornos montañosos como los Pirineos o el sistema Ibérico”. Aunque estos episodios serán menos frecuentes que los del miércoles, ha pronosticado un repunte térmico: “las temperaturas este día, el jueves, subirán”.

De cara al viernes y el fin de semana, Del Campo ha advertido de que “la incertidumbre para estos días en el pronóstico es elevada”, aunque con la información disponible mantiene la posibilidad de que continúe la inestabilidad atmosférica, especialmente en el tercio norte y en el este peninsular. “Se podrán rondar los 28 a 30 grados en los valles del Ebro y del Guadalquivir y superarán los 25 grados en buena parte de la mitad sur peninsular”, ha precisado.

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Las lluvias abundantes pueden propiciar que se adelante e intensifique la polinización de ciertas plantas, lo que puede derivar en una sintomatología más fuerte de las alergias estacionales al polen (Europa Press)

En el archipiélago canario se mantendrá una situación de estabilidad durante toda la semana. Rubén del Campo ha detallado que se prevén “vientos del norte flojos o moderados en el norte de las islas y calmas, viento en calma o brisas en el sur”, junto a “intervalos nubosos con lluvias débiles en el norte del archipiélago y en el resto crecerá nubosidad a lo largo del día, sin descartar alguna precipitación débil”. Respecto a las temperaturas, se esperan unas mínimas de entre 17 y 19 grados y unas máximas de entre 22 y 25 grados en zonas costeras.