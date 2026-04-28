España

La prensa francesa, sobre la carrera universitaria de la princesa Leonor: “Es un primer paso para alejarse de su padre, Felipe VI”

Tras tres años de formación castrense, la heredera al trono se enfrentará al reto de integrarse en el campus de la Universidad Carlos III mientras mantiene su agenda oficial en Zarzuela

Guardar
La sonrisa de la princesa Leonor (Europa Press)
La sonrisa de la princesa Leonor (Europa Press)

El futuro de la Corona española acaba de trazar una nueva e inesperada ruta en el mapa madrileño. Tras completar su formación por las tres academias militares, la princesa Leonor se prepara para el que será su desafío más terrenal: la universidad. La Casa Real ha confirmado oficialmente que la heredera al trono ha optado por estudiar el grado de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid, una decisión que la llevará diariamente hasta el campus de Getafe a partir del próximo mes de septiembre.

Este movimiento no es solo un paso académico, sino un mensaje de modernidad y una declaración de intenciones que ya ha dado la vuelta al mundo. La noticia ha sido recibida con especial interés por la prensa internacional, que ve en Leonor a una heredera decidida a forjar su propio perfil. Tras superar el proceso de selección destinado a alumnos procedentes de bachilleratos internacionales, la hija mayor de los reyes Felipe VI y Letizia se integrará en el sistema público universitario, compaginando sus estudios con su papel institucional desde su residencia en el Palacio de la Zarzuela.

PUBLICIDAD

La princesa Leonor finaliza su formación en el buque Elcano tras siete meses marcados por experiencias formativas, polémicas mediáticas en Brasil, Uruguay y Chile, y un reencuentro emocional con la reina Letizia durante una escala en Panamá que acaparó titulares.

La elección de Leonor ha generado un intenso debate, especialmente en países vecinos como Francia. Medios como Paris Match han analizado al detalle esta decisión, subrayando que la princesa de Asturias comienza a marcar distancias con el modelo educativo de su progenitor. “Para Leonor, esto supone un primer paso para alejarse del camino de su padre, Felipe VI”, indican desde el citado medio francés.

Aunque ambos coinciden en el regreso a Madrid tras la formación militar, las diferencias son notables. Mientras que el rey Felipe VI optó por el Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid en 1988 —convirtiéndose en 1993 en el primer heredero español con título universitario—, Leonor prefiere la politología en un entorno que busca formar profesionales para comprender la política “con rigor y profundidad”.

PUBLICIDAD

El rey Felipe y la princesa Leonor antes del desfile de las Fuerzas Armadas con motivo de la Fiesta Nacional este domingo en Madrid. (EFE/Chema Moya)
El rey Felipe y la princesa Leonor antes del desfile de las Fuerzas Armadas con motivo de la Fiesta Nacional este domingo en Madrid. (EFE/Chema Moya)

La historia de Felipe VI en las aulas estuvo marcada por la expectación y, en ocasiones, por la soledad del cargo. Según recoge José Apezarena en el libro Los hombres de Felipe VI, cientos de alumnos lo recibieron con aplausos en su primer día. Sin embargo, la normalidad tardó en llegar. “Tuvo que pedir que no tuvieran ningún problema en colocarse a su alrededor”, confesaba una de sus compañeras en la revista Diez Minutos, aludiendo a la dificultad inicial de sus iguales para relacionarse con el entonces príncipe de Asturias.

La vida de la princesa Leonor en la Universidad Carlos III

La vida de la princesa Leonor en Getafe estará regida por una disciplina horaria muy marcada. Dado que el grado de Ciencias Políticas en este campus solo cuenta con un turno, la heredera deberá estar en clase a las 09:00 horas de la mañana, extendiéndose su jornada lectiva hasta pasadas las 15:00 horas de la tarde.

El calendario académico también impondrá sacrificios en su agenda personal. Las evaluaciones del primer cuatrimestre, fijadas entre las últimas semanas de diciembre y las primeras de enero, la obligarán a dedicar gran parte de sus vacaciones de Navidad al estudio de los exámenes. Tras las pruebas del segundo cuatrimestre en mayo, la royal española podrá disfrutar de un largo verano, siempre supeditado a los compromisos de la Corona.

Princesa Leonor
La princesa Leonor durante la recepción a las autoridades y una representación de la sociedad balear en el Palacio de Marivent en 2025, en Palma de Mallorca (Raúl Terrel / Europa Press)

Uno de los puntos más atractivos de esta formación es la exclusividad y el rigor. Leonor compartirá aula con un grupo reducido de apenas 30 compañeros, lo que garantiza una enseñanza individualizada y de alto nivel. Además, la joven podrá hacer uso de todas las instalaciones del Campus de Getafe: desde su biblioteca y sus edificios históricos hasta la cafetería o las pistas deportivas, espacios donde buscará, al igual que hizo su padre en su día, la mayor normalidad posible entre apuntes y debates sociológicos.

El cierre de su etapa militar ha sido el preámbulo necesario para este salto a la universidad. La prensa francesa ha recordado con admiración su paso por las Fuerzas Armadas: “Al igual que su padre y su abuelo antes que ella, la princesa recibió una formación especial que la preparó para su futuro papel. Durante tres años, Leonor vistió los uniformes del ejército, la marina y la fuerza aérea, aprendiendo a combatir, navegar y volar”, destacan en Paris Match.

Temas Relacionados

Princesa LeonorCasa Real EspañaCasas RealesRealezaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La princesa Ariane de Holanda revela la carrera universitaria que estudiará el próximo año: uno de los grados más exigentes del mundo

La hija pequeña del rey Guillermo Alejandro aprovechó el Día del Rey para comunicar el grado universitario que estudiará el próximo curso

La princesa Ariane de Holanda revela la carrera universitaria que estudiará el próximo año: uno de los grados más exigentes del mundo

Estas siete señales demuestran que la ansiedad te está controlando, según un psicólogo

El especialista en ansiedad y bloqueo mental Alberto Miranda explica que el objetivo no es eliminarla por completo, sino entenderla y aprender a responder ante ella

Estas siete señales demuestran que la ansiedad te está controlando, según un psicólogo

Cuántos euros me dan por un dólar este 28 de abril

Este fue el comportamiento de la divisa europea frente a la estadounidense

Cuántos euros me dan por un dólar este 28 de abril

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy 28 de abril

España es líder mundial en superficie, producción y comercio exterior en aceite de oliva, por lo que es importante conocer su comportamiento en el mercado

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy 28 de abril

La UE defiende el ‘Made in Europe’ y responde a las amenazas de China por romper con la igualdad de trato: “Se trata de reciprocidad”

La Comisión Europea defiende que su medida está en línea con las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC)

La UE defiende el ‘Made in Europe’ y responde a las amenazas de China por romper con la igualdad de trato: “Se trata de reciprocidad”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

“Mafia sanchista”, “señoro”, “miserable”, “traidor”, “perritos falderos”... la abogada que ha contabilizado los 2.220 insultos que sus señorías se dicen en el Congreso de los Diputados

“Mafia sanchista”, “señoro”, “miserable”, “traidor”, “perritos falderos”... la abogada que ha contabilizado los 2.220 insultos que sus señorías se dicen en el Congreso de los Diputados

El ‘caso Montoro’ se activa con las primeras declaraciones de investigados, entre los que todavía no figura el exministro

El yate ‘Fortuna’ en el que navegó Juan Carlos I pasa estos días trabajos de mantenimiento en el puerto del constructor Molpeceres mientras se alquila por 15.900 euros diarios

La UCO asegura que el piso de Jessica funcionaba como “casita de novios” con Ábalos y que lo pagaba Aldama para “tener comprada la voluntad del ministro”

El Poder Judicial multa con 1.000 euros a un juez por usar ChatGPT para redactar el borrador de una sentencia

ECONOMÍA

Ser casero nunca ha sido tan rentable: ya se embolsan 15.681 euros al año de media por alquilar una vivienda tipo

Ser casero nunca ha sido tan rentable: ya se embolsan 15.681 euros al año de media por alquilar una vivienda tipo

Ignacio de la Calzada, abogado: “Tu empresa tendrá la obligación de analizar el estrés en trabajo”

Así es el top 10 de los barrios más caros para alquilar un piso en España: el dominio de Madrid y Barcelona

El Banco de España advierte que los españoles podrían comprar un 17% más con el mismo sueldo si hubiera más competencia entre empresas

Un año del gran apagón del 28 de abril: sin responsables claros, un modelo energético bajo presión y dudas sobre si pudo haberse evitado

DEPORTES

Mbappé, duda para el Clásico pero no para el Mundial: sufre una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda

Mbappé, duda para el Clásico pero no para el Mundial: sufre una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda

La desgraciada muerte de Kiptun, el joven que ostentaba el récord del mundo en maratón e inspiró a Sabastian Sawe para bajar de las dos horas

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

Un titánico Rafa Jódar se impone a Fonseca y sella su pase a octavos de final del Mutua Madrid Open

El exentrenador de Serena Williams habla sobre la lesión de muñeca de Carlos Alcaraz: “Si han decidido ponerle una férula, no es buena señal”