Receta de ‘tenders’ o ‘fingers’ de pollo: tiras de pechuga rebozadas muy jugosas y crujientes

Todos los trucos y consejos para preparar unos tenders de pollo caseros jugosos por dentro y supercrujientes por fuera

Tiras de pollo empanadas (Freepik)
Son uno de los aperitivos más ricos de las cartas de restaurantes de comida rápida, ¿por qué no probar a hacerlos en casa? Estas tiras de pollo empanado fritas son tan deliciosas como fáciles de hacer, una receta riquísima que gustará a grandes y pequeños sin distinción.

En inglés se les conoce como chicken fingers, ‘dedos de pollo’, por su característica forma alargada, o tenders, ‘tiernos’, por esa textura suave y jugosa que los diferencia. Suelen acompañarse de patatas fritas o de salsas al estilo americano, entre ellas la de queso azul, salsa ranchera, barbacoa, de mostaza y miel o salsa agridulce.

Para preparar esta receta, podemos utilizar una buena pechuga de pollo o bien solomillos, una parte más jugosa que la primera. Respecto al rebozado, para conseguir una capa más crujiente podemos utilizar una mezcla entre panko y pan rallado, así como optar por un doble rebozado que asegurará un resultado de sobresaliente. Aunque en este caso vamos a freírlos a la vieja usanza, siempre podemos alterar la receta y cocinarlos en el horno o en la freidora de aire, consiguiendo así una versión más ligera.

Receta de tenders de pollo

Los tenders de pollo son tiras de pechuga, rebozadas y fritas hasta lograr un exterior crujiente y dorado. El secreto está en el doble empanado, que garantiza esa cobertura crujiente tan característica. Se preparan rápidamente y no requieren ingredientes complicados, lo que los hace perfectos para una cena rápida y original.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 35 minutos
    • Preparación: 15 minutos
    • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  • 2 pechugas de pollo grandes
  • 2 huevos
  • 100 g de pan rallado o panko
  • 50 g de harina de trigo
  • Sal al gusto
  • Pimienta negra al gusto
  • 1 cucharadita de ajo en polvo (opcional)
  • 1 cucharadita de pimentón dulce (opcional)
  • Aceite de oliva suave para freír

Cómo hacer tenders de pollo, paso a paso

  1. Corta las pechugas de pollo en tiras alargadas y del mismo grosor para que se cocinen de forma uniforme.
  2. Sazona el pollo con sal, pimienta y, si quieres, ajo en polvo y pimentón.
  3. Prepara tres platos hondos: uno con harina, otro con los huevos batidos y otro con el pan rallado.
  4. Pasa cada tira de pollo primero por la harina, después por el huevo y, finalmente, por el pan rallado. Para un rebozado más crujiente, repite el paso huevo y pan rallado.
  5. Calienta abundante aceite de oliva suave en una sartén amplia. Cuando esté bien caliente (unos 170 °C), fríe los tenders en tandas sin amontonarlos.
  6. Fríe cada tira durante 3 a 4 minutos por cada lado, hasta que estén doradas y crujientes.
  7. Retira los tenders y colócalos sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite.
  8. Sirve inmediatamente, acompañados de tu salsa favorita.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 320 kcal
  • Proteínas: 28 g
  • Grasas: 15 g
  • Hidratos de carbono: 18 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En nevera, hasta 2 días en recipiente hermético. Para recalentarlos, usa horno o airfryer, nunca microondas para evitar que se ablanden.

Temas Relacionados

PolloRecetas EspañaRecetasEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

El mejor arroz de España se hace en Madrid pero sabe a Extremadura: una paella de pestorejo y cebollas ‘claveteás’

Néstor López y Carlos Monge, al frente del restaurante Fisgón, han ganado el premio ‘Arrocero del Futuro′ organizado en el marco de Tastarròs 2026

El mejor arroz de España se hace en Madrid pero sabe a Extremadura: una paella de pestorejo y cebollas ‘claveteás’

El Papa León XIV beatificará a medio centenar de mártires españoles asesinados “por odio a la fe” durante la Guerra Civil en Cataluña

La lista incluye a un sacerdote y 49 religiosos miembros del Instituto de los Hermanos de la Instrucción Cristiana de San Gabriel

El Papa León XIV beatificará a medio centenar de mártires españoles asesinados “por odio a la fe” durante la Guerra Civil en Cataluña

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 4 de este 27 abril

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 4 de este 27 abril

La UCO asegura que el piso de Jessica funcionaba como “casita de novios” con Ábalos y que lo pagaba Aldama para “tener comprada la voluntad del ministro”

Los agentes de la Guardia Civil sitúan a Koldo García como intermediario en las gestiones del inmueble y apuntan a que un socio de Aldama actuó como “testaferro” en el pago del alquiler durante más de dos años

La UCO asegura que el piso de Jessica funcionaba como “casita de novios” con Ábalos y que lo pagaba Aldama para “tener comprada la voluntad del ministro”

España estrena el ‘lobby’ de los drones con el objetivo de unificar el sector, simplificar la regulación y ganar peso en Europa

Fabricantes, operadores y centros de ensayo crean la asociación Ecuas para elevar el nivel técnico, ordenar el diálogo con la Administración y defender una aplicación de la normativa que acompañe a la innovación

España estrena el ‘lobby’ de los drones con el objetivo de unificar el sector, simplificar la regulación y ganar peso en Europa
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La UCO asegura que el piso de Jessica funcionaba como “casita de novios” con Ábalos y que lo pagaba Aldama para “tener comprada la voluntad del ministro”

La UCO asegura que el piso de Jessica funcionaba como “casita de novios” con Ábalos y que lo pagaba Aldama para “tener comprada la voluntad del ministro”

El Poder Judicial multa con 1.000 euros a un juez por usar ChatGPT para redactar el borrador de una sentencia

El Poder Judicial abre una investigación contra el juez que investiga al exDAO por decir que las mujeres tienen “ventajas” para denunciar

La Justicia valenciana confirma que no investigará a Carlos Mazón al no apreciar indicios sólidos de responsabilidad penal en su actuación durante la DANA

El jefe de la UCO señala a Ábalos como el líder de la trama de las mascarillas: “Es un miembro cualificado de la investigación, por eso cobra lo que cobra”

ECONOMÍA

España estrena el ‘lobby’ de los drones con el objetivo de unificar el sector, simplificar la regulación y ganar peso en Europa

España estrena el ‘lobby’ de los drones con el objetivo de unificar el sector, simplificar la regulación y ganar peso en Europa

El sector de la construcción calcula que se necesita invertir 400.000 millones en diez años para desarrollar y mantener las infraestructuras

España convierte sus embalses en megabaterías: la mayor central de bombeo de Europa está en Valencia y puede cubrir el consumo de 6,75 millones de personas al día

El efecto inesperado de la guerra: España gana turistas y el gasto de viajeros internacionales acelera un 11,2% en marzo

España enviará el jueves a Bruselas su informe fiscal y retrasa la actualización de previsiones hasta junio por la guerra en Oriente Medio

DEPORTES

Mbappé, duda para el Clásico pero no para el Mundial: sufre una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda

Mbappé, duda para el Clásico pero no para el Mundial: sufre una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda

La desgraciada muerte de Kiptun, el joven que ostentaba el récord del mundo en maratón e inspiró a Sabastian Sawe para bajar de las dos horas

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

Un titánico Rafa Jódar se impone a Fonseca y sella su pase a octavos de final del Mutua Madrid Open

El exentrenador de Serena Williams habla sobre la lesión de muñeca de Carlos Alcaraz: “Si han decidido ponerle una férula, no es buena señal”