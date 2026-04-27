Receta de ‘tenders’ o ‘fingers’ de pollo: tiras de pechuga rebozadas muy jugosas y crujientes

Son uno de los aperitivos más ricos de las cartas de restaurantes de comida rápida, ¿por qué no probar a hacerlos en casa? Estas tiras de pollo empanado fritas son tan deliciosas como fáciles de hacer, una receta riquísima que gustará a grandes y pequeños sin distinción.
En inglés se les conoce como chicken fingers, ‘dedos de pollo’, por su característica forma alargada, o tenders, ‘tiernos’, por esa textura suave y jugosa que los diferencia. Suelen acompañarse de patatas fritas o de salsas al estilo americano, entre ellas la de queso azul, salsa ranchera, barbacoa, de mostaza y miel o salsa agridulce.
Para preparar esta receta, podemos utilizar una buena pechuga de pollo o bien solomillos, una parte más jugosa que la primera. Respecto al rebozado, para conseguir una capa más crujiente podemos utilizar una mezcla entre panko y pan rallado, así como optar por un doble rebozado que asegurará un resultado de sobresaliente. Aunque en este caso vamos a freírlos a la vieja usanza, siempre podemos alterar la receta y cocinarlos en el horno o en la freidora de aire, consiguiendo así una versión más ligera.
Receta de tenders de pollo
Los tenders de pollo son tiras de pechuga, rebozadas y fritas hasta lograr un exterior crujiente y dorado. El secreto está en el doble empanado, que garantiza esa cobertura crujiente tan característica. Se preparan rápidamente y no requieren ingredientes complicados, lo que los hace perfectos para una cena rápida y original.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 35 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 2 pechugas de pollo grandes
- 2 huevos
- 100 g de pan rallado o panko
- 50 g de harina de trigo
- Sal al gusto
- Pimienta negra al gusto
- 1 cucharadita de ajo en polvo (opcional)
- 1 cucharadita de pimentón dulce (opcional)
- Aceite de oliva suave para freír
Cómo hacer tenders de pollo, paso a paso
- Corta las pechugas de pollo en tiras alargadas y del mismo grosor para que se cocinen de forma uniforme.
- Sazona el pollo con sal, pimienta y, si quieres, ajo en polvo y pimentón.
- Prepara tres platos hondos: uno con harina, otro con los huevos batidos y otro con el pan rallado.
- Pasa cada tira de pollo primero por la harina, después por el huevo y, finalmente, por el pan rallado. Para un rebozado más crujiente, repite el paso huevo y pan rallado.
- Calienta abundante aceite de oliva suave en una sartén amplia. Cuando esté bien caliente (unos 170 °C), fríe los tenders en tandas sin amontonarlos.
- Fríe cada tira durante 3 a 4 minutos por cada lado, hasta que estén doradas y crujientes.
- Retira los tenders y colócalos sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite.
- Sirve inmediatamente, acompañados de tu salsa favorita.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 4 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 320 kcal
- Proteínas: 28 g
- Grasas: 15 g
- Hidratos de carbono: 18 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
En nevera, hasta 2 días en recipiente hermético. Para recalentarlos, usa horno o airfryer, nunca microondas para evitar que se ablanden.