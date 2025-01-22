Receta de salsa agridulce china en casa: un paso a paso muy sencillo para preparar este condimento en solo 15 minutos

Cómo preparar salsa agridulce en casa (Adobe Stock)

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La salsa agridulce es uno de los condimentos más populares, ricos y versátiles de la variadísima cocina asiática. De un intenso tono rojo y un agradable espesor, se utiliza para combinar con todo tipo de platos, desde recetas de carne como buñuelos de pollo, chuletas o costillas de cerdo hasta verduras salteadas o cocidas, pasando por arroces, tallarines o fideos. Incluso funciona a la perfección para dipear, acompañando a aperitivos asiáticos como, por ejemplo, los clásicos rollitos primavera.

A pesar de su popularidad, el origen de este clásico no está del todo claro. Hay quienes defienden que se originó en la provincia china de Hunan, usada como condimento para pescados, carnes y verduras, mientras que otros afirman que fue en Guangdong donde apareció por primera vez. Tampoco su receta auténtica es un conocimiento fijo, pues existen cientos de opiniones sobre cómo prepararla.

Todas las versiones, al menos las más populares, de esta salsa tradicional tienen en común dos ingredientes, elementos que le dan ese contraste de sabores tan característico: el azúcar y el vinagre de arroz. A esta base se pueden añadir diferentes ingredientes que desprenderán distintos aromas, desde zumo de frutas hasta otras salsas como ketchup, concentrado de tomate o salsa Worcestershire, pasando por especias o hierbas aromáticas.

Pollo con salsa agridulce (Adobe Stock)

Esta salsa china, todo un clásico cuando pedimos un delivery o vamos a comer a un restaurante asiático, se puede preparar en casa en solo 15 minutos y con ingredientes muy básicos, muchos de los cuales podrían estar ya en nuestra despensa. Por eso, merece la pena olvidarse de las versiones industriales y lanzarse a prepararla en casa, consiguiendo un condimento casero que sorprenderá a todo aquel que lo pruebe.

Receta de salsa agridulce

La salsa agridulce china se elabora con una base de azúcar mezclada con ingredientes ácidos y sabrosos. Es muy fácil de preparar y se ajusta a una enorme variedad de platos de la cocina asiática.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 15 minutos. Preparación: 5 minutos. Cocción: 10 minutos.



Ingredientes

Zumo de una naranja pequeña o de media naranja

1/2 taza de azúcar

1/3 taza de vinagre de arroz

1/3 taza de ketchup

1 cucharada de salsa de soja

1 cucharadita de maicena diluida en 2 cucharadas de agua

1/4 de taza de agua (opcional, para ajustar la consistencia)

Cómo hacer salsa agridulce, paso a paso

En una cacerola, disuelve el azúcar en el vinagre a fuego medio. Añade el ketchup, el zumo de naranja y la salsa de soja. Remueve constantemente. Una vez integrado, agrega la maicena diluida. Cocina hasta que espese ligeramente. Ajusta la consistencia con agua si lo deseas. Retira del fuego y deja enfriar por completo antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 4 porciones de salsa para acompañar.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 90.

Grasas: 0 g.

Grasas saturadas: 0 g.

Carbohidratos: 23 g.

Azúcares: 20 g.

Proteínas: 0 g.

Nota: Los valores nutricionales pueden variar según los ingredientes utilizados.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Puedes almacenar esta salsa en un recipiente hermético en el frigorífico por hasta una semana.