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España estrena el ‘lobby’ de los drones con el objetivo de unificar el sector, simplificar la regulación y ganar peso en Europa

Fabricantes, operadores y centros de ensayo crean la asociación Ecuas para elevar el nivel técnico, ordenar el diálogo con la Administración y defender una aplicación de la normativa que acompañe a la innovación

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Un dron y un avión de hélice en vuelo sobre una pista de aeródromo con técnicos monitoreando desde estaciones con pantallas. Al fondo, hangares y colinas.
Un dron y una aeronave tripulada operan unidos durante una validación en un aeródromo español. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ecosistema de los drones en España ha creado Ecuas, una asociación que reúne a operadores de servicios aéreos innovadores y centros de ensayos en vuelo con el objetivo de representar al sector profesional tanto en España como en Europa. La iniciativa nace con una ambición de convertirse en el interlocutor de referencia ante la Administración y el resto de actores del mercado.

Hasta ahora, el sector carecía de una voz unificada. Aunque existían asociaciones centradas en ámbitos como la seguridad, la defensa o la movilidad aérea innovadora, no había ninguna entidad que representara de forma específica a los operadores profesionales de drones. Esta ausencia resultaba especialmente llamativa en un país como España, uno de los pocos grandes mercados europeos sin una organización de estas características, según señala la asociación en un comunicado.

Ecuas surge precisamente para cubrir ese vacío y dar visibilidad institucional a un sector que está viviendo una expansión acelerada. En un contexto en el que Europa impulsa de forma decidida el desarrollo de los sistemas no tripulados y antidrones, la nueva asociación busca reforzar el peso del ecosistema español en las decisiones estratégicas.

Un sector en crecimiento

Según datos de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), en 2025 se han superado los 150.000 operadores registrados en España. A este incremento se suma la diversificación de sus aplicaciones, que abarcan desde la inspección de infraestructuras y la agricultura de precisión hasta la monitorización ambiental, la logística avanzada, la seguridad, la defensa, la protección civil o la observación de la Tierra.

El auge de estas aplicaciones está transformando el papel de los drones en la economía. Lo que hace unos años era un nicho tecnológico se ha convertido en una herramienta clave para múltiples sectores productivos. Sin embargo, este crecimiento no ha ido acompañado, según el sector, de una regulación suficientemente ágil ni homogénea entre países.

En este sentido Ecuas pretende posicionarse como un “actor clave” en este proceso de transformación, defendiendo un marco más claro y coherente que permita a las empresas escalar sus operaciones y competir en igualdad de condiciones en el mercado europeo. La asociación aspira a elevar el nivel técnico del sector y a facilitar su profesionalización.

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El reto de la regulación europea

Uno de los principales desafíos que afronta la nueva organización es la fragmentación normativa dentro de la Unión Europea. Aunque el marco regulatorio comunitario ya está definido, su aplicación varía entre países, lo que genera diferencias significativas en los requisitos operativos.

Esta situación provoca que una empresa pueda obtener autorización para operar en España y, sin embargo, encontrar nuevas exigencias o interpretaciones distintas al intentar trabajar en otro país europeo. Aunque existe el mecanismo ‘cross-border’ para facilitar estas operaciones, desde el sector se denuncia que su aplicación no siempre es uniforme y puede derivar en procesos más lentos y complejos.

Estas diferencias regulatorias tienen un impacto directo en la competitividad de las empresas españolas. La falta de armonización dificulta la escalabilidad de las operaciones y limita la expansión internacional de muchas compañías del sector, que ven cómo sus proyectos se ralentizan frente a otros mercados más homogéneos.

ECUAS considera que esta situación frena el potencial de un sector con alto valor añadido y gran capacidad de crecimiento. Por ello, uno de sus objetivos prioritarios será impulsar una aplicación más coherente de la normativa europea y promover una mayor coordinación entre las autoridades nacionales.

Servicios aéreos con alto potencial

Más allá del marco regulatorio, la asociación también centrará su actividad en los llamados servicios aéreos innovadores. Este concepto engloba aplicaciones de gran impacto económico y social, como la inspección de infraestructuras críticas, la monitorización medioambiental, la agricultura de precisión, la logística especializada o las operaciones de protección civil.

Se trata de ámbitos en los que los drones están llamados a desempeñar un papel cada vez más relevante, especialmente en escenarios de riesgo medio donde la eficiencia operativa y la rapidez de respuesta resultan clave, indican desde la asociación. Sin embargo, su desarrollo depende en gran medida de la capacidad del sector para operar con mayor flexibilidad regulatoria, inciden.

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Mayor profesionalización

Ecuas también ha fijado como objetivo reforzar la profesionalización del ecosistema. La asociación busca elevar la calidad técnica y documental de las operaciones, así como avanzar hacia un modelo más maduro y preparado para asumir misiones de mayor complejidad con plenas garantías de seguridad.

Este proceso implica no solo mejorar los estándares técnicos, sino también consolidar una cultura sectorial más cohesionada y alineada con las exigencias europeas. La idea es construir una base sólida que permita al sector crecer de forma sostenible y competitiva.

La nueva asociación aspira, además, a convertirse en un interlocutor estable con la Administración pública, tanto a nivel nacional como europeo. Su objetivo es ordenar el diálogo institucional y defender una visión del sector que acompañe la innovación en lugar de frenarla.

A juicio de Marta García, presidenta de Ecuas y project manager UAS de Telespazio Ibérica, “España cuenta con empresas, tecnología y talento para situarse entre los países más avanzados en el ámbito de los drones, pero necesitamos un marco regulatorio más ágil, homogéneo y predecible”.

Marta García subraya que Ecuas nace con la voluntad de “elevar el nivel técnico del sector, ordenar el diálogo con la Administración y defender una aplicación de la normativa que acompañe a la innovación”.

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