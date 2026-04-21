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El sector de comida rápida facturó un 4 % más en 2025, hasta 6.100 millones de euros

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Madrid, 21 abr (EFE).- El sector de comida rápida facturó el 4,3 % más en 2025 respecto al año anterior, hasta sumar 6.100 millones de euros, ha señalado este martes el Observatorio sectorial DBK de Informa.

Se confirma la tendencia de los últimos años de desaceleración en el ritmo de crecimiento en un contexto marcado por la demanda más moderada y la contención de los precios.

El negocio de comida rápida, no obstante, creció por encima de la media de la restauración por la ventaja en precio, según el estudio.

Las ventas en el mostrador concentraron alrededor del 75 % del mercado, con 4.565 millones de euros; mientras que el servicio de entrega a domicilio representó el 25 % restante, con 1.535 millones.

Las hamburgueserías fueron el principal segmento, con unas ventas de 3.730 millones de euros en 2025, el 5,2 % más que el año anterior y el 61 % del mercado.

Los ingresos de las pizzerías sumaron 805 millones de euros, el 0,6 % menos; y los de las bocadillerías fueron 565 millones, el 0,9 % más.

El grupo de otros establecimientos -cadenas con una oferta integrada por pizzas, hamburguesas y bocadillos, sin estar especializados en ninguna variedad concreta, y otras especialidades- registró ventas por mil millones de euros, lo que supone un aumento del 7 % anual.

Según DBK, a cierre de 2025 se contabilizaban 6.000 establecimientos de comida rápida, lo que muestra un crecimiento del 0,8 % respecto a 2024 y confirma la progresiva desaceleración en el ritmo de apertura de locales.

El sector presenta un elevado grado de concentración, de modo que las cinco primeras cadenas reunieron el 74,4 % del valor total del mercado en 2025. EFE

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