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Los huskies son una de las especies más protectoras con los niños, y estos 4 comportamientos lo demuestran

Desde el instinto de manada hasta el vínculo emocional: así se comportan con los niños

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Es un perro con un fuerte sentimiento de pertenencia
Una familia con un husky. (Freepik)

Tener una mascota y un bebé es, para muchos dueños, uno de los mayores dilemas. Cuando esto ocurre, hay varias preocupaciones que se nos pueden venir a la cabeza, la mayoría de ellas relacionadas con la higiene y la convivencia entre ambos.

Sin embargo, cuando esto ocurre, hay razas de perros que reaccionan mejor que otras. A diferencia de los dóberman o los pitbulls, que son más territoriales, los huskies siberianos se adaptan perfectamente a este tipo de situaciones.

Esto es algo que respaldan varios profesionales, entre los que se encuentra Marcos, un veterinario que publica contenido en redes sociales. En uno de los últimos vídeos que ha subido a su cuenta de TikTok (@soymarcosconecta) explica por qué cuidan tanto de los pequeños de la casa.

Comportamientos positivos de los huskies hacia los niños

En primer lugar, los huskies tienen un fuerte instinto de manada y protección, lo que les lleva a cuidar de los miembros más vulnerables de su entorno familiar. Esto hace que perciban a los niños como parte especialmente delicada del grupo.

En segundo lugar, hay que tener en cuenta que suelen formar lazos muy fuertes con su familia humana. Si el perro crece desde cachorro junto a un niño, lo integra como una figura clave dentro de su manada, generando una relación de confianza y apego que se mantiene con el tiempo.

Otro aspecto importante es su capacidad para percibir la fragilidad. Al notar que el niño está más indefenso, suelen reaccionar con muchísima paciencia, evitando conductas bruscas y adaptando su comportamiento a esa situación.

Por último, está la fortaleza del vínculo que establecen. “Los huskies reconocen a los niños como parte muy importante de la manada y son capaces de protegerlo con su vida si fuera necesario. Así de grande es su corazón”, afirma el experto.

Descubre cómo la interacción con perros de terapia está transformando la experiencia educativa de niños con necesidades especiales. Este programa busca reducir la ansiedad y fomentar la interacción en un entorno escolar inclusivo.

Cómo cuidar de un husky en casa

El husky siberiano es una raza con muchísima energía, por lo que su cuidado de basa en la constancia y seguir una serie de hábitos. En primer lugar, es fundamental el ejercicio diario. Se trata de perros que necesitan actividad física intensa y constante, ya que fueron criados para tirar de trineos durante largas distancias. Paseos largos, juegos al aire libre o incluso actividades como el running son esenciales para evitar conductas destructivas derivadas del aburrimiento.

En segundo lugar, la estimulación mental es igual de importante. Los huskies son perros inteligentes, pero también independientes, por lo que necesitan retos que los mantengan ocupados. Los juegos de olfato o los juguetes interactivos ayudan a canalizar su energía de forma positiva.

Otro aspecto clave es el espacio. Aunque pueden convivir en un piso, siempre que tengan suficiente actividad diaria, lo ideal es que dispongan de zonas amplias donde moverse con libertad y gastar energía.

Por último, la socialización desde cachorro es fundamental. Acostumbrarlos desde pequeños a diferentes personas, entornos y situaciones ayuda a que desarrollen un carácter equilibrado y reduzcan comportamientos impulsivos.

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