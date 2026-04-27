Muere la madre de Aitana Sánchez-Gijón, Fiorella De Angelis: su mayor apoyo y referente a lo largo de su carrera

Aitana Sánchez-Gijón y su madre Fiorella Di Angelis (INSTAGRAM).

La actriz Aitana Sánchez-Gijón atraviesa uno de los momentos más duros de su vida tras el fallecimiento de su madre, Fiorella De Angelis, una figura clave tanto en su trayectoria personal como en su desarrollo artístico. Según ha informado ¡Hola!, la pérdida supone un golpe especialmente doloroso para la intérprete, que ya había tenido que despedirse de su padre, Ángel Sánchez-Gijón Martínez, fallecido en 2007.

La noticia ha sacudido el entorno más cercano de la actriz, de 57 años, que ha encontrado refugio en su familia, especialmente en sus dos hijos, Bruna y Teo, quienes han estado a su lado durante estos días marcados por el duelo. La despedida se ha producido en Madrid, en un ambiente de máxima discreción, fiel al carácter reservado que siempre ha definido a la familia.

La relación entre madre e hija fue siempre estrecha y profunda. Fiorella De Angelis no solo fue un apoyo constante en la vida de la actriz, sino también una guía intelectual que marcó su manera de entender el mundo. Ese vínculo quedó reflejado públicamente en uno de los momentos más significativos de la carrera de Sánchez-Gijón, cuando recibió el Premio Goya de Honor 2025. Desde el escenario, la intérprete dedicó el galardón a su madre, que se encontraba entre el público: “¿Lo mejor de recibir el Goya de Honor tan pronto? Poder dedicárselo a mi madre en vivo y en directo. Gracias por tanto, mamma”.

Aquella imagen, acompañada de un abrazo cargado de emoción, se ha convertido ahora en un recuerdo imborrable. Para la actriz, ese reconocimiento profesional quedó inevitablemente ligado a la figura de quien fue uno de los pilares de su vida.

Aitana Sánchez-Gijón y su madre Fiorella Di Angelis (INSTAGRAM).

Una herencia cultural decisiva

Nacida en Italia, Fiorella De Angelis trasladó a España una sólida tradición cultural que impregnó el ambiente familiar. Profesora de italiano y apasionada de las artes, formó junto a su marido un hogar donde la literatura, el cine y el teatro ocupaban un lugar central. Ese entorno fue determinante en la formación de Aitana Sánchez-Gijón, quien creció rodeada de estímulos culturales que acabarían marcando su vocación.

La influencia de Fiorella fue tan profunda que incluso el nombre de la actriz tiene un origen ligado al mundo artístico. Elegido en honor a la hija del poeta Rafael Alberti, amigo cercano de la familia, el nombre de Aitana simboliza desde su nacimiento una conexión con la cultura que ha acompañado toda su trayectoria.

A lo largo de los años, la actriz ha recordado en diversas ocasiones el papel fundamental que desempeñó su madre en sus primeros pasos en la interpretación. Fue ella quien supo detectar su talento cuando apenas era una adolescente y quien la animó a seguir un camino profesional que no siempre resulta fácil.

Incluso en los últimos tiempos, cuando la agenda de la actriz se encontraba especialmente cargada por proyectos teatrales como La madre, la presencia de Fiorella seguía siendo un punto de apoyo emocional. Su relación representaba un refugio frente a la exposición pública y las exigencias del oficio.

Aitana Sánchez-Gijón pronuncia su discurso al recibir un premio Goya honorífico durante la ceremonia de entrega de los Premios Goya de la Academia de Cine Español, 2025. (REUTERS/Jon Nazca).

Una despedida en la intimidad

El último adiós ha tenido lugar en un ambiente recogido, alejado de focos y cámaras. Familiares y amigos cercanos han acompañado a la actriz en el tanatorio madrileño, donde se ha podido ver a Sánchez-Gijón visiblemente afectada, aunque arropada en todo momento por su entorno más cercano, incluido su hermano Eloy.

A pesar de la discreción, las muestras de cariño no han tardado en llegar desde distintos ámbitos del mundo cultural. Compañeros de profesión, directores y figuras del teatro y el cine han expresado su apoyo a una de las intérpretes más respetadas del panorama nacional.

Aitana Sánchez-Gijón junto a sus hijos Bruna y Teo Lucadamo (Instagram)