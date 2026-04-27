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La Audiencia Nacional aparta del juicio a Jordi Pujol porque considera que no está capacitado para declarar por su estado de salud

El expresident de la Generalitat, de 95 años, se ha sometido a un reconocimiento médico antes del inicio del turno de declaraciones. Sí tendrán que testificar sus siete hijos por la fortuna ocultada a Hacienda en Andorra

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Imagen de archivo del expresident de la Generalitat, Jordi Pujol. (Europa Press)
Imagen de archivo del expresident de la Generalitat, Jordi Pujol. (Europa Press)

El expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, ha quedado apartado como acusado en el juicio que investiga el origen de la fortuna que su familia ocultó a Hacienda en Andorra. Después de someterse esta mañana a un reconocimiento médico, la Audiencia Nacional ha considerado que, como ya acreditaron los médicos forenses el pasado mes de noviembre, Pujol, con 95 años, no está capacitado para declarar debido a su deteriorado estado de salud.

El expresidente catalán, que hasta ahora había seguido el juicio de forma telemática, ha evitado la foto de su entrada en la Audiencia Nacional, donde decenas de periodistas se agolpaban para esperar su llegada. Pujol ha accedido en coche a la sede de la Audiencia Nacional, en San Fernando de Henares (Madrid), a las 9:30 horas.

El patriarca de los Pujol podrá abandonar la Audiencia Nacional, sin responsabilidad penal alguna. Sin embargo, la decisión de los magistrados no frenará la jornada judicial programada para este lunes, que tiene prevista una ronda de interrogatorios al resto de acusados –sus siete hijos– a partir de las 10.00 horas. Además, el tribunal ha dispuesto que una intérprete de catalán asista durante los días 27, 28 y 29 de abril, fechas en las que intervendrán los acusados.

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La Audiencia Nacional (AN) ha fijado entre los meses de noviembre de 2025 y abril de 2026 el juicio que se celebrará contra el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol y sus hijos por formar presuntamente una organización criminal que se habría enriquecido durante décadas con actividades corruptas valiéndose de su posición política (Fuente: Europa Press).

En una entrevista en Ser Catalunya, el excompañero de partido y expresidente de la Generalitat Artur Mas, ha considerado “incomprensible” la decisión del juez y ha subrayado que “la primera condición en un juicio es que la persona que está acusada se pueda defender”. Y el presidente Pujol, ha asegurado, no está en condiciones de poderse defender con todas las garantías, “en absoluto”. “Y no lo digo yo, que hablo con él de vez en cuando. Lo dicen los médicos”, ha añadido.

El objeto de la investigación es el presunto origen ilícito de la fortuna que la familia de Pujol habría ocultado durante décadas en paraísos fiscales como Andorra, hecho que la propia familia ha reconocido. La defensa del que fuera uno de los hombres más poderosos de Cataluña sostiene que los fondos provienen de una herencia familiar que Florenci Pujol, el padre de Jordi, dejó a sus nietos y a su nuera.

La Fiscalía sostiene que el dinero viene de comisiones ilegales que empresarios afines al partido de Pujol, Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), habrían pagado a la familia durante los años de su gobierno a cambio de adjudicaciones y contratos públicos. Desde el inicio de la investigación hasta la citación de Pujol han pasado 12 años.

Noticia con información de agencias

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