Cuando independizarse se convierte en misión imposible: el 67% de los jóvenes de 18 a 34 años sigue viviendo con sus padres

Un joven observa anuncios de pisos en venta en una inmobiliaria. (Europa Press)

La vivienda es el principal problema de la población en España y especialmente entre los jóvenes, que cada vez tienen más dificultades para acceder tanto al alquiler como a una casa en propiedad. Así lo refleja la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE), que indica que el 67,1% de las personas de 18 a 34 años seguía residiendo con alguno de sus progenitores en 2025. Este porcentaje se eleva hasta el 93,4% en los jóvenes de 18 a 25 años, mientras que desciende al 44,3% en el grupo de 26 a 34 años. En este último segmento, la convivencia con los padres ascendía al 50,8% entre los hombres, frente al 37,5% de las mujeres.

Entre las personas de 26 a 34 años, las razones principales de convivir con sus padres estaban vinculadas a limitaciones económicas y de acceso a la vivienda. Así, el 34,6% señaló que no se podía permitir alquilar una vivienda y el 12,7% que no podía comprarla. Además, un 13% indicó que estaba ahorrando para poder independizarse.

Por su parte, un 23,6% de los jóvenes de 26 a 34 años declaró que no se había planteado independizarse, y solo un 1,9% afirmó que, aun pudiendo asumir el coste de un alquiler o de una vivienda en propiedad, prefería continuar viviendo con sus padres.

El análisis por nivel de renta evidencia una brecha acusada: solo el 29,4% de quienes declaraban ingresos superiores a 24.000 euros netos anuales convivía con sus padres, porcentaje que subía al 55,5% entre quienes no superaban los 6.000 euros anuales. Entre los jóvenes con menos recursos, el 48,7% citó como principal motivo la imposibilidad de costear un alquiler o una compra, frente al 30% entre los de mayores ingresos. El porcentaje que reconoció estar ahorrando para emanciparse fue del 25,6% entre los de rentas más altas, frente al 2,9% entre los de menores ingresos.

Vista de un edificio en Alicante. (Joaquín Reina - Europa) Press

Según la encuesta del INE, el nivel de formación también influyó aunque de manera más moderada. El 45,2% de quienes no tenían estudios universitarios convivía con sus padres, mientras que entre quienes disponían de titulación superior el porcentaje era del 43,6%. No obstante, los motivos variaban: los universitarios señalaron el ahorro como causa principal, mientras que entre quienes carecían de estudios superiores predominaban las dificultades económicas.

Cambiar de residencia

El sondeo también indica que el 7,6% de la población de 16 o más años buscó vivienda de forma activa durante los últimos 12 meses sin lograr cambiar de residencia. En este grupo, el 67,2% identificó el precio excesivo como el principal obstáculo, el 6,6% señaló no reunir las condiciones exigidas para el alquiler o la compra y otro 6,6% indicó que la vivienda no cumplía los requisitos deseados.

La búsqueda infructuosa fue mayor entre personas jóvenes. Un 14,9% del grupo de 30 a 44 años buscó sin éxito, mientras que la cifra fue del 9,6% entre quienes tenían entre 16 y 29 años. Entre los mayores de 65 años, la proporción bajó al 1,5%. En todos los segmentos, el principal motivo declarado fue el precio de la vivienda.

Las dificultades para reunir los requisitos exigidos por propietarios o entidades financieras afectaron especialmente a los más jóvenes: el 9,3% de quienes tenían entre 16 y 29 años citó este obstáculo, frente al 1,8% de quienes tenían 65 o más años.

En esta entrevista, Javier Gil explora las causas y consecuencias de la crisis de la vivienda en España. Desde el 'rentismo' que expulsa a familias para aumentar beneficios, hasta las posibles soluciones que pasan por reordenar el mercado.

Mayor incidencia en las personas nacidas fuera de la UE

En cuanto al país de nacimiento, el 13,7% de las personas nacidas fuera de la Unión Europea intentó conseguir vivienda sin éxito en el último año, frente al 9,5% de quienes procedían de otro país comunitario y al 6,3% de los nacidos en España.

En cuanto a la distribución geográfica, el INE señala que las comunidades autónomas con mayores porcentajes de personas que buscaron vivienda sin éxito fueron Islas Baleares (10,6%), Comunidad de Madrid (10,2%) y Canarias (8,9%). Las tasas más bajas se observaron en Extremadura (3,9%), Castilla-La Mancha (5,3%) y Aragón (5,4%). En todos los casos, el precio excesivo figuró como la principal barrera para el acceso a la vivienda.