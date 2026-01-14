Dani García, chef Michelin: “Comprendo a la gente que echa canela al arroz con leche, pero prohíbo las cáscaras de limón y naranja”

Receta de arroz con leche de Dani García (Montaje Infobae)

Dani García es uno de los chefs con estrellas Michelin más conocidos y queridos del panorama español, también todo un referente en lo que a cocina casera se refiere. Sus valiosos trucos y recomendaciones, antaño reflejados en programas de televisión y ahora en sus redes sociales, han ayudado a muchos a iniciarse en el arte de los fogones, siguiendo los consejos de uno de los más grandes nombres de la gastronomía nacional.

En su canal Como Dani, el chef marbellí nos enseña a preparar platos de todo tipo, desde innovadoras recetas propias hasta clásicos de toda la vida como es este arroz con leche. En este vídeo, García nos da el paso a paso para preparar el que considera el “mejor arroz con leche del mundo”, para el cual cuenta con algunos consejos algo sorprendentes. El más chocante de todos ellos pasa por eliminar algunos de los ingredientes que tradicionalmente se han considerado imprescindibles en esta receta.

“Yo no soy muy pro canela, lo reconozco”, comienza asegurando el chef al hablar sobre los aromatizantes que utiliza en este postre. “Pero comprendo a la gente que quiera echarle canela al arroz con leche. Lo que sí os prohíbo rotundamente son las cáscaras de limón y naranja. ¿Qué te estás tomando? ¿Un gin-tonic?“, ironiza García en su vídeo. Además, asegura, son muchos los que pelan mal este cítrico y lo añaden con la parte blanca de este, lo que acaba amargando el resultado final.

Dani García lo tiene claro: “Vainilla o canela, vale. Hasta ahí lo aceptamos todo”, dice rotundo el cocinero. Eso sí, con ciertas normas. “Si lleva vainilla, no le echéis canela en polvo, porque la canela y la vainilla no conviven”. En esta receta, el cocinero elige una vaina de vainilla fresca como único aromatizante del arroz con leche, obviando la canela o cualquier otro elemento.

Dani García recibió su primera estrella Michelin con tan solo 25 años en el restaurante familiar donde trabajaba en Ronda. Con la apertura de su primer restaurante, Calima, consiguió la segunda estrella. La tercera llegó en 2018.

Otro de los consejos imprescindibles del chef malagueño tiene que ver con el tiempo y la paciencia. “No todas las recetas se pueden hacer rápidas. Hay otras que, para que sean absolutamente increíbles y tengan esa textura, necesitas tiempo”, explica el cocinero. El arroz con leche es una de estas excepciones, un plato que no podemos aligerar si queremos conseguir el resultado perfecto.

La paciencia es fundamental para cocinar poco a poco el arroz en esa mezcla de leche y nata que le dará toda la cremosidad, un proceso lento en el que tenemos que cuidar que nada se pegue o se queme, removiendo constantemente la olla. Una vez el arroz esté listo, Dani García añade el azúcar y la mantequilla fuera del fuego, para cremar la mezcla y conseguir esa textura suave y cremosa que luego cogerá forma en la nevera.

Como toque final, la típica capa caramelizada que recubre la superficie del arroz con leche, algo en realidad prescindible. “Se puede caramelizar o no. Me gustan las dos. En el caso de que no tengáis una pala eléctrica, realmente un soplete es otra posibilidad. O directamente no caramelizarlo, no pasa nada”, concluye el chef de Leña antes de concluir la receta.

Receta de arroz con leche de Dani García

La receta de arroz con leche que prepara Dani García destaca por su cremosidad, gracias a la combinación de leche, nata de alto contenido graso y mantequilla. El uso de arroz bombita garantiza una textura firme y homogénea, mientras que la vainilla aporta un matiz aromático delicado que diferencia este postre de la versión más tradicional con canela y limón.

Tiempo de preparación

Preparación: 5 minutos

Cocción: 35 minutos

Reposo: 30 minutos

Tiempo total: aproximadamente 1 hora 10 minutos

Ingredientes

1 kg de leche entera

12 g de azúcar blanco

25 g de nata 35% MG

40 g de mantequilla

1 unidad de vaina de vainilla

45 g de arroz bombita

Cómo hacer arroz con leche, paso a paso

Abre la vaina de vainilla longitudinalmente y extrae el interior con un cuchillo. En una cazuela amplia, vierte la leche junto con la nata. Añade la vainilla. Calienta a fuego medio hasta que comience a humear, removiendo de vez en cuando para evitar que se adhiera al fondo. En una sartén aparte, agrega el arroz bombita y ve añadiendo la mezcla de nata y leche caliente. Mantén el fuego bajo para que el arroz se infusione lentamente. Remueve continuamente para conseguir una textura cremosa y evitar que el arroz se apelmace. Cuece el arroz durante unos 30 minutos, removiendo de vez en cuando. El arroz debe quedar tierno y la mezcla, espesa pero fluida. Una vez listo, apaga el fuego y añade el azúcar, removiendo suavemente hasta que se disuelva por completo. Incorpora la mantequilla, mezclando bien para que se funda y emulsione el conjunto. Deja reposar el arroz con leche durante al menos 30 minutos en la nevera para que adquiera mayor cuerpo. Sirve en cuencos individuales. Puedes caramelizar la superficie espolvoreando azúcar y quemándolo con una pala eléctrica o un soplete.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 4 porciones individuales.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Energía: aproximadamente 210 kcal

Proteínas: 5 g

Grasas: 9 g

Grasas saturadas: 5 g

Hidratos de carbono: 27 g

Azúcares: 7 g

Fibra: 0,2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El arroz con leche puede conservarse en la nevera durante 2 a 3 días en un recipiente hermético. No se recomienda congelar, ya que la textura puede alterarse.