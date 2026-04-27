España

La princesa Leonor estudiará Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid

La hija de Felipe VI “ha superado satisfactoriamente todo el proceso de selección que se aplica a los estudiantes que han cursado sus estudios de bachillerato en el extranjero”, según ha informado la Casa de S.M. el Rey

Guardar
La Princesa Leonor durante la recepción de los Premiados Princesa de Asturias 2025 en el Hotel de la Reconquista, 2025. (Raúl Terrel - Europa Press).
La Princesa Leonor durante la recepción de los Premiados Princesa de Asturias 2025 en el Hotel de la Reconquista, 2025. (Raúl Terrel - Europa Press).

La princesa Leonor ya ha trazado el siguiente paso en su formación académica. Tras completar su etapa en las Fuerzas Armadas, la heredera al trono iniciará en 2026 sus estudios universitarios en Madrid, en una decisión que combina continuidad institucional y un marcado sello personal. Así lo ha confirmado oficialmente la Casa de S.M. el Rey, despejando una de las grandes incógnitas sobre el futuro inmediato de la princesa de Asturias.

La elección recae en la Universidad Carlos III de Madrid, donde cursará el Grado en Ciencias Políticas en el campus de Getafe. Se trata de un itinerario académico que, aunque alineado con su futura responsabilidad institucional, introduce matices propios respecto a la trayectoria de su padre, el rey Felipe VI, quien optó por Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid.

Una decisión que ha sido anunciada mediante un comunicado en el que Zarzuela detalla el proceso seguido por la heredera: “Sus Majestades los Reyes anuncian que Su Alteza Real la princesa de Asturias cursará el Grado de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid. El programa académico tiene una duración de cuatro años y se iniciará en el tercer cuatrimestre de 2026″.

La reina Sofía junto a sus nietas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, durante la recepción a las autoridades y una representación de la sociedad balear en el Palacio de Marivent, a 4 de agosto de 2025, en Palma de Mallorca (Islas Baleares, España) (Raúl Terrel / Europa Press)
La reina Sofía junto a sus nietas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, durante la recepción a las autoridades y una representación de la sociedad balear en el Palacio de Marivent, a 4 de agosto de 2025, en Palma de Mallorca (Islas Baleares, España) (Raúl Terrel / Europa Press)

A diferencia de la mayoría de estudiantes españoles, que acceden a la universidad a través de la EBAU, la princesa ha seguido el procedimiento conocido como Early Admission. Este sistema está destinado a alumnos con formación internacional, como es su caso, tras haber cursado el Bachillerato Internacional en el UWC Atlantic College.

“La princesa de Asturias ha superado satisfactoriamente todo el proceso de selección que se aplica a los estudiantes que han cursado sus estudios de bachillerato en el extranjero y ha obtenido la resolución favorable de la Comisión de valoración del proceso de admisión de estudiantes internacionales de la Universidad Carlos III de Madrid. Este grado universitario, que se imparte en el campus de Getafe, incluye materias relacionadas con la Ciencia Política, las Humanidades, el Derecho, la Economía, la Sociología, la Historia y las Relaciones Internacionales”, informa la institución.

Además, subrayan que deberá compaginar la carrera con sus obligaciones como futura jefa del Estado: “Su Alteza Real la princesa de Asturias compatibilizará este periodo de su educación superior, de acuerdo con el correspondiente calendario universitario, con sus compromisos institucionales como heredera de la Corona. Su Majestad el Rey informó al Señor Presidente del Gobierno de este nuevo periodo de la formación académica de Su Alteza Real la Princesa de Asturias”.

La Princesa Leonor ha recibido este lunes la Medalla de Oro de Galicia 2025. (CASA S.M. EL REY).
La Princesa Leonor ha recibido este lunes la Medalla de Oro de Galicia 2025. (CASA S.M. EL REY).

Un acceso por vía internacional

Lejos de tratarse de una vía excepcional, este mecanismo implica la evaluación del expediente por parte de un comité académico. En el caso de Leonor, su candidatura ha sido valorada junto a la de otros aspirantes, teniendo en cuenta tanto sus resultados académicos como su formación militar en instituciones como la Academia General Militar de Zaragoza o su paso por la Armada.

Este perfil multidisciplinar ha resultado determinante para su admisión en una universidad en la que aproximadamente un 8% del alumnado accede por esta vía, con un porcentaje significativo de estudiantes internacionales.

Por otro lado, el grado elegido ofrece una base académica amplia que abarca disciplinas clave para el ejercicio de funciones públicas. Asignaturas como comportamiento político, análisis electoral o política internacional forman parte de un plan de estudios orientado a comprender la complejidad de los sistemas políticos contemporáneos. Esta elección no es casual. La formación en Ciencias Políticas proporciona herramientas analíticas y una visión global que resultan especialmente útiles para quien, en el futuro, asumirá la Jefatura del Estado.

La Casa Real ha difundido un vídeo en el que la heredera al trono pilota un avión Pilatus PC-21 (E.27). (Casa Real)

El comienzo de sus estudios

La heredera al trono empezará el curso académico como el resto de los estudiantes en las primeras semanas de septiembre. La joven, que tendrá que acudir al campus situado en pleno corazón de Getafe, podrá regresar al hogar familiar en el Palacio de la Zarzuela tras más de cinco años viviendo fuera de nuestro país y en las diferentes academias militares. De esta manera, podrá optar a desplazarse en coche a su lugar de estudios situado a solo veinte minutos de la residencia oficial de sus padres.

Aunque la decisión de estudiar en Madrid mantiene la tradición familiar, el itinerario elegido introduce diferencias respecto a generaciones anteriores. Felipe VI optó por un Grado en Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid, aunque también fue formado en algunas materias de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas. Sin embargo, el caso más cercano es el de la infanta Cristina, quien también cursó Ciencias Políticas, en su caso en la Universidad Complutense. Por su parte, la infanta Sofía ha optado por un camino paralelo pero internacional, al estudiar Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el Forward College, con etapas en distintas capitales europeas.

Temas Relacionados

Princesa LeonorCasa Real EspañaCasas RealesCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña–Noticias

Últimas Noticias

Despido laboral nulo: echan a una empleada de una empresa de limpieza tras encadenar 17 contratos temporales y reclamar que la hagan indefinida

La mujer trabajaba en la empresa Corporación CLD, encargada de la gestión de residuos y limpiezas en Cataluña. La Justicia ha concluido que su despido fue una represalia directa tras reclamar su derecho a la fijeza laboral

Despido laboral nulo: echan a una empleada de una empresa de limpieza tras encadenar 17 contratos temporales y reclamar que la hagan indefinida

Muere la madre de Aitana Sánchez-Gijón, Fiorella De Angelis: su mayor apoyo y referente a lo largo de su carrera

La actriz ha despedido este lunes a su madre, 19 años después de la pérdida de su padre, Ángel Sánchez-Gijón Martínez

Muere la madre de Aitana Sánchez-Gijón, Fiorella De Angelis: su mayor apoyo y referente a lo largo de su carrera

Cuando independizarse se convierte en misión imposible: el 67% de los jóvenes de 18 a 34 años sigue viviendo con sus padres

El precio excesivo y la falta de recursos económicos son las principales barreras que les impiden acceder a una vivienda, según una encuesta del INE correspondiente a 2025

Cuando independizarse se convierte en misión imposible: el 67% de los jóvenes de 18 a 34 años sigue viviendo con sus padres

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 27 abril

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 27 abril

El esfuerzo por mejorar el sistema educativo no da frutos: la inflación engulle la inversión y el 30% de los docentes son interinos

Un informe de CSIF sostiene que, aunque el gasto educativo ha subido casi un 40 % en los últimos 15 años, el incremento por estudiante solo ha sido de 17 euros en términos reales

El esfuerzo por mejorar el sistema educativo no da frutos: la inflación engulle la inversión y el 30% de los docentes son interinos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Soraya Sáenz de Santamaría cierra filas con el PP: “No recuerda” o “no le consta” nada sobre la ‘Operación Kitchen’ durante su etapa en el Gobierno

Soraya Sáenz de Santamaría cierra filas con el PP: “No recuerda” o “no le consta” nada sobre la ‘Operación Kitchen’ durante su etapa en el Gobierno

La Audiencia Nacional aparta del juicio a Jordi Pujol porque considera que no está capacitado para declarar por su estado de salud

Willy Bárcenas declara que su padre le habló de la grabación que tenía con Rajoy antes de entrar en prisión, pero que nunca llegó a escucharla

Los socios de Sánchez piden al presidente que reflexione sobre el futuro del Gobierno tras el divorcio irreversible de Junts

El secretario general de Facua, Rubén Sánchez, pide nueve años de cárcel para Vito Quiles por la campaña de calumnias que lanzó en su contra

ECONOMÍA

Despido laboral nulo: echan a una empleada de una empresa de limpieza tras encadenar 17 contratos temporales y reclamar que la hagan indefinida

Despido laboral nulo: echan a una empleada de una empresa de limpieza tras encadenar 17 contratos temporales y reclamar que la hagan indefinida

El coste del gran apagón: las medidas para evitar otro cero energético encarecen la factura de la luz un 13% en el último año

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 27 de abril

Santiago Carbó, catedrático de Economía: “La vivienda y el alquiler seguirán subiendo salvo que España sufra una crisis económica provocada por la guerra”

Quiénes son los grandes tenedores de vivienda en España: bancos y fondos estadounidenses devoran la oferta de alquiler residencial

DEPORTES

Mbappé, duda para el Clásico pero no para el Mundial: sufre una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda

Mbappé, duda para el Clásico pero no para el Mundial: sufre una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda

La desgraciada muerte de Kiptun, el joven que ostentaba el récord del mundo en maratón e inspiró a Sabastian Sawe para bajar de las dos horas

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

Un titánico Rafa Jódar se impone a Fonseca y sella su pase a octavos de final del Mutua Madrid Open

El exentrenador de Serena Williams habla sobre la lesión de muñeca de Carlos Alcaraz: “Si han decidido ponerle una férula, no es buena señal”