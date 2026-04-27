La princesa Leonor estudiará Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid

La Princesa Leonor durante la recepción de los Premiados Princesa de Asturias 2025 en el Hotel de la Reconquista, 2025. (Raúl Terrel - Europa Press).

La princesa Leonor ya ha trazado el siguiente paso en su formación académica. Tras completar su etapa en las Fuerzas Armadas, la heredera al trono iniciará en 2026 sus estudios universitarios en Madrid, en una decisión que combina continuidad institucional y un marcado sello personal. Así lo ha confirmado oficialmente la Casa de S.M. el Rey, despejando una de las grandes incógnitas sobre el futuro inmediato de la princesa de Asturias.

La elección recae en la Universidad Carlos III de Madrid, donde cursará el Grado en Ciencias Políticas en el campus de Getafe. Se trata de un itinerario académico que, aunque alineado con su futura responsabilidad institucional, introduce matices propios respecto a la trayectoria de su padre, el rey Felipe VI, quien optó por Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid.

Una decisión que ha sido anunciada mediante un comunicado en el que Zarzuela detalla el proceso seguido por la heredera: “Sus Majestades los Reyes anuncian que Su Alteza Real la princesa de Asturias cursará el Grado de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid. El programa académico tiene una duración de cuatro años y se iniciará en el tercer cuatrimestre de 2026″.

La reina Sofía junto a sus nietas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, durante la recepción a las autoridades y una representación de la sociedad balear en el Palacio de Marivent, a 4 de agosto de 2025, en Palma de Mallorca (Islas Baleares, España) (Raúl Terrel / Europa Press)

A diferencia de la mayoría de estudiantes españoles, que acceden a la universidad a través de la EBAU, la princesa ha seguido el procedimiento conocido como Early Admission. Este sistema está destinado a alumnos con formación internacional, como es su caso, tras haber cursado el Bachillerato Internacional en el UWC Atlantic College.

“La princesa de Asturias ha superado satisfactoriamente todo el proceso de selección que se aplica a los estudiantes que han cursado sus estudios de bachillerato en el extranjero y ha obtenido la resolución favorable de la Comisión de valoración del proceso de admisión de estudiantes internacionales de la Universidad Carlos III de Madrid. Este grado universitario, que se imparte en el campus de Getafe, incluye materias relacionadas con la Ciencia Política, las Humanidades, el Derecho, la Economía, la Sociología, la Historia y las Relaciones Internacionales”, informa la institución.

Además, subrayan que deberá compaginar la carrera con sus obligaciones como futura jefa del Estado: “Su Alteza Real la princesa de Asturias compatibilizará este periodo de su educación superior, de acuerdo con el correspondiente calendario universitario, con sus compromisos institucionales como heredera de la Corona. Su Majestad el Rey informó al Señor Presidente del Gobierno de este nuevo periodo de la formación académica de Su Alteza Real la Princesa de Asturias”.

La Princesa Leonor ha recibido este lunes la Medalla de Oro de Galicia 2025. (CASA S.M. EL REY).

Un acceso por vía internacional

Lejos de tratarse de una vía excepcional, este mecanismo implica la evaluación del expediente por parte de un comité académico. En el caso de Leonor, su candidatura ha sido valorada junto a la de otros aspirantes, teniendo en cuenta tanto sus resultados académicos como su formación militar en instituciones como la Academia General Militar de Zaragoza o su paso por la Armada.

Este perfil multidisciplinar ha resultado determinante para su admisión en una universidad en la que aproximadamente un 8% del alumnado accede por esta vía, con un porcentaje significativo de estudiantes internacionales.

Por otro lado, el grado elegido ofrece una base académica amplia que abarca disciplinas clave para el ejercicio de funciones públicas. Asignaturas como comportamiento político, análisis electoral o política internacional forman parte de un plan de estudios orientado a comprender la complejidad de los sistemas políticos contemporáneos. Esta elección no es casual. La formación en Ciencias Políticas proporciona herramientas analíticas y una visión global que resultan especialmente útiles para quien, en el futuro, asumirá la Jefatura del Estado.

La Casa Real ha difundido un vídeo en el que la heredera al trono pilota un avión Pilatus PC-21 (E.27). (Casa Real)

El comienzo de sus estudios

La heredera al trono empezará el curso académico como el resto de los estudiantes en las primeras semanas de septiembre. La joven, que tendrá que acudir al campus situado en pleno corazón de Getafe, podrá regresar al hogar familiar en el Palacio de la Zarzuela tras más de cinco años viviendo fuera de nuestro país y en las diferentes academias militares. De esta manera, podrá optar a desplazarse en coche a su lugar de estudios situado a solo veinte minutos de la residencia oficial de sus padres.

Aunque la decisión de estudiar en Madrid mantiene la tradición familiar, el itinerario elegido introduce diferencias respecto a generaciones anteriores. Felipe VI optó por un Grado en Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid, aunque también fue formado en algunas materias de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas. Sin embargo, el caso más cercano es el de la infanta Cristina, quien también cursó Ciencias Políticas, en su caso en la Universidad Complutense. Por su parte, la infanta Sofía ha optado por un camino paralelo pero internacional, al estudiar Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el Forward College, con etapas en distintas capitales europeas.