Receta de ternera a la jardinera, un guiso de toda la vida con el que no fallar

Si te gustan los guisos de carne, sin duda tienes un buen recuerdo de la clásica ternera a la jardinera. Un plato sencillo, de esos que forman parte del recetario tradicional y que nuestras abuelas han preparado desde tiempos inmemoriales. La combinación de una carne jugosa de ternera, un puñado de verduras y un caldo sabroso hacen de este estofado una receta infalible, de esas de ‘toma pan y moja’.
En cuanto a los ingredientes, una lista básica donde las haya, lo cierto es que pueden adaptarse al gusto de cada casa. Los guisantes y la zanahoria son los básicos en este guiso, pero pueden complementarse e incluso sustituirse por alcachofas, espárragos trigueros, champiñones... En cuanto a la carne, suelen escogerse las piezas más duras del animal, algunas como el lomo, la falda o la aguja, que son más económicas y que, además, se benefician de cocciones largas a fuego lento.
Es una receta tremendamente sencilla, cuya única dificultad reside en tener la paciencia necesaria para que esta carne se vuelva tierna y jugosa. Como todos los guisos, la ternera a la jardinera gana en sabor si reposa al menos de un día para otro, lo que la hace perfecta para guardar en tápers y ahorrar tiempo durante la semana.
Receta de ternera a la jardinera
La ternera a la jardinera es un guiso donde la carne de ternera, cortada en trozos, se dora y se cocina lentamente junto a una mezcla de verduras y salsa de tomate. Se utiliza una técnica de estofado, que garantiza una textura jugosa y un sabor concentrado. El añadido de harina ayuda a espesar la salsa y el laurel aporta un aroma inconfundible.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 1 hora 45 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 1 hora 30 minutos
Ingredientes
- 1 kilo de carne de ternera en trozos
- 1 bote de guisantes (aprox. 200 g escurridos)
- 1 cebolla grande
- 2 zanahorias medianas
- 1 lata de tomate triturado
- Caldo de carne
- Sal
- Pimienta
- Aceite de oliva virgen extra
- Harina (para rebozar la carne)
- 1 hoja de laurel
Cómo hacer ternera a la jardinera, paso a paso
- Seca la carne con papel y salpimienta los trozos. Pásalos por harina y sacude el exceso.
- Calienta aceite de oliva en una cazuela amplia a fuego medio-alto. Dora la carne por tandas, evitando amontonar. Reserva.
- En la misma cazuela, añade la cebolla picada y las zanahorias en rodajas. Sofríe hasta que la cebolla esté blanda.
- Incorpora la carne dorada y la hoja de laurel.
- Añade el tomate triturado. Remueve y deja que se fría unos minutos para que pierda acidez.
- Cubre con caldo de carne (o agua con Bovril) hasta casi cubrir los ingredientes. Lleva a ebullición y baja el fuego.
- Tapa y cocina a fuego lento durante 1 hora y 15 minutos. Remueve de vez en cuando y añade más caldo si es necesario.
- Cuando la carne esté tierna, agrega los guisantes bien escurridos. Cocina 10 minutos más destapado para que la salsa reduzca.
- Rectifica de sal y pimienta. Retira la hoja de laurel y sirve caliente.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde para 4 porciones generosas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 410 kcal aprox.
- Proteínas: 34 g
- Grasas: 19 g
- Hidratos de carbono: 23 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
En nevera, hasta 3 días en recipiente hermético. Se puede congelar (sin los guisantes) durante 2 meses. Al recalentar, añade un poco de caldo si la salsa ha espesado demasiado.