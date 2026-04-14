Receta de ternera a la jardinera, un guiso de toda la vida con el que no fallar

Receta de ternera a la jardinera (Freepik)

Si te gustan los guisos de carne, sin duda tienes un buen recuerdo de la clásica ternera a la jardinera. Un plato sencillo, de esos que forman parte del recetario tradicional y que nuestras abuelas han preparado desde tiempos inmemoriales. La combinación de una carne jugosa de ternera, un puñado de verduras y un caldo sabroso hacen de este estofado una receta infalible, de esas de ‘toma pan y moja’.

En cuanto a los ingredientes, una lista básica donde las haya, lo cierto es que pueden adaptarse al gusto de cada casa. Los guisantes y la zanahoria son los básicos en este guiso, pero pueden complementarse e incluso sustituirse por alcachofas, espárragos trigueros, champiñones... En cuanto a la carne, suelen escogerse las piezas más duras del animal, algunas como el lomo, la falda o la aguja, que son más económicas y que, además, se benefician de cocciones largas a fuego lento.

Es una receta tremendamente sencilla, cuya única dificultad reside en tener la paciencia necesaria para que esta carne se vuelva tierna y jugosa. Como todos los guisos, la ternera a la jardinera gana en sabor si reposa al menos de un día para otro, lo que la hace perfecta para guardar en tápers y ahorrar tiempo durante la semana.

Receta de ternera a la jardinera

La ternera a la jardinera es un guiso donde la carne de ternera, cortada en trozos, se dora y se cocina lentamente junto a una mezcla de verduras y salsa de tomate. Se utiliza una técnica de estofado, que garantiza una textura jugosa y un sabor concentrado. El añadido de harina ayuda a espesar la salsa y el laurel aporta un aroma inconfundible.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora 45 minutos Preparación: 15 minutos Cocción: 1 hora 30 minutos



Ingredientes

1 kilo de carne de ternera en trozos

1 bote de guisantes (aprox. 200 g escurridos)

1 cebolla grande

2 zanahorias medianas

1 lata de tomate triturado

Caldo de carne

Sal

Pimienta

Aceite de oliva virgen extra

Harina (para rebozar la carne)

1 hoja de laurel

Cómo hacer ternera a la jardinera, paso a paso

Seca la carne con papel y salpimienta los trozos. Pásalos por harina y sacude el exceso. Calienta aceite de oliva en una cazuela amplia a fuego medio-alto. Dora la carne por tandas, evitando amontonar. Reserva. En la misma cazuela, añade la cebolla picada y las zanahorias en rodajas. Sofríe hasta que la cebolla esté blanda. Incorpora la carne dorada y la hoja de laurel. Añade el tomate triturado. Remueve y deja que se fría unos minutos para que pierda acidez. Cubre con caldo de carne (o agua con Bovril) hasta casi cubrir los ingredientes. Lleva a ebullición y baja el fuego. Tapa y cocina a fuego lento durante 1 hora y 15 minutos. Remueve de vez en cuando y añade más caldo si es necesario. Cuando la carne esté tierna, agrega los guisantes bien escurridos. Cocina 10 minutos más destapado para que la salsa reduzca. Rectifica de sal y pimienta. Retira la hoja de laurel y sirve caliente.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 4 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 410 kcal aprox.

Proteínas: 34 g

Grasas: 19 g

Hidratos de carbono: 23 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En nevera, hasta 3 días en recipiente hermético. Se puede congelar (sin los guisantes) durante 2 meses. Al recalentar, añade un poco de caldo si la salsa ha espesado demasiado.