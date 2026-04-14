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Receta de ternera a la jardinera, un guiso de toda la vida con el que no fallar

Es una receta tremendamente sencilla, cuya única dificultad reside en tener la paciencia necesaria para que la carne se vuelva tierna y jugosa

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Receta de ternera a la jardinera (Freepik)
Receta de ternera a la jardinera (Freepik)

Si te gustan los guisos de carne, sin duda tienes un buen recuerdo de la clásica ternera a la jardinera. Un plato sencillo, de esos que forman parte del recetario tradicional y que nuestras abuelas han preparado desde tiempos inmemoriales. La combinación de una carne jugosa de ternera, un puñado de verduras y un caldo sabroso hacen de este estofado una receta infalible, de esas de ‘toma pan y moja’.

En cuanto a los ingredientes, una lista básica donde las haya, lo cierto es que pueden adaptarse al gusto de cada casa. Los guisantes y la zanahoria son los básicos en este guiso, pero pueden complementarse e incluso sustituirse por alcachofas, espárragos trigueros, champiñones... En cuanto a la carne, suelen escogerse las piezas más duras del animal, algunas como el lomo, la falda o la aguja, que son más económicas y que, además, se benefician de cocciones largas a fuego lento.

Es una receta tremendamente sencilla, cuya única dificultad reside en tener la paciencia necesaria para que esta carne se vuelva tierna y jugosa. Como todos los guisos, la ternera a la jardinera gana en sabor si reposa al menos de un día para otro, lo que la hace perfecta para guardar en tápers y ahorrar tiempo durante la semana.

Receta de ternera a la jardinera

La ternera a la jardinera es un guiso donde la carne de ternera, cortada en trozos, se dora y se cocina lentamente junto a una mezcla de verduras y salsa de tomate. Se utiliza una técnica de estofado, que garantiza una textura jugosa y un sabor concentrado. El añadido de harina ayuda a espesar la salsa y el laurel aporta un aroma inconfundible.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 1 hora 45 minutos
    • Preparación: 15 minutos
    • Cocción: 1 hora 30 minutos

Ingredientes

  • 1 kilo de carne de ternera en trozos
  • 1 bote de guisantes (aprox. 200 g escurridos)
  • 1 cebolla grande
  • 2 zanahorias medianas
  • 1 lata de tomate triturado
  • Caldo de carne
  • Sal
  • Pimienta
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Harina (para rebozar la carne)
  • 1 hoja de laurel

Cómo hacer ternera a la jardinera, paso a paso

  1. Seca la carne con papel y salpimienta los trozos. Pásalos por harina y sacude el exceso.
  2. Calienta aceite de oliva en una cazuela amplia a fuego medio-alto. Dora la carne por tandas, evitando amontonar. Reserva.
  3. En la misma cazuela, añade la cebolla picada y las zanahorias en rodajas. Sofríe hasta que la cebolla esté blanda.
  4. Incorpora la carne dorada y la hoja de laurel.
  5. Añade el tomate triturado. Remueve y deja que se fría unos minutos para que pierda acidez.
  6. Cubre con caldo de carne (o agua con Bovril) hasta casi cubrir los ingredientes. Lleva a ebullición y baja el fuego.
  7. Tapa y cocina a fuego lento durante 1 hora y 15 minutos. Remueve de vez en cuando y añade más caldo si es necesario.
  8. Cuando la carne esté tierna, agrega los guisantes bien escurridos. Cocina 10 minutos más destapado para que la salsa reduzca.
  9. Rectifica de sal y pimienta. Retira la hoja de laurel y sirve caliente.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 4 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 410 kcal aprox.
  • Proteínas: 34 g
  • Grasas: 19 g
  • Hidratos de carbono: 23 g 

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En nevera, hasta 3 días en recipiente hermético. Se puede congelar (sin los guisantes) durante 2 meses. Al recalentar, añade un poco de caldo si la salsa ha espesado demasiado.

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