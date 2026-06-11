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Los médicos españoles en el extranjero quieren volver, pero solo si mejoran los contratos

Un estudio de ‘The Lancet’ resalta que España produce suficientes médicos, pero no consigue retenerlos

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(Foto de ARCHIVO) Un grupo de personas durante una manifestación de médicos de toda Galicia, a 10 de marzo de 2026, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España). (Adrián Irago / Europa Press)
(Foto de ARCHIVO) Un grupo de personas durante una manifestación de médicos de toda Galicia, a 10 de marzo de 2026, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España). (Adrián Irago / Europa Press)

España produce cada año más de 6.600 nuevos médicos. El país cuenta con 568 doctores por cada 100.000 habitantes, más de los que necesitaría, según los criterios de la OCDE. Pero estos no llegan para cubrir la demanda de la atención primaria. El problema no es la falta de interés, sino los “desincentivos impulsados por políticas como contratos inestables, salarios bajos, escaso apoyo y distribución desigual de los puestos”, asegura un reciente estudio de The Lancet.

La investigación, publicada este mes de junio, alerta de que 43 países europeos sufren una crisis de médicos de familia que pone en peligro la atención primaria de la población. España, según el estudio, produce suficientes médicos al año, pero la inestabilidad de los contratos y las limitadas estructuras de carrera empujan a muchos a emigrar hacia el extranjero. Los autores advierten: “Casi la mitad [de los médicos emigrados] se plantean volver si mejoran las condiciones”.

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El salario, la inseguridad laboral y la sobrecarga de trabajo son algunos de los aspectos de trabajar en España que les echan para atrás y que, de mejorarse, podrían traer de vuelta a los facultativos que se marcharon.

La migración de los médicos españoles

Principales destinos en el extranjero de los médicos españoles entre 2017 y 2025. (OMC)
Principales destinos en el extranjero de los médicos españoles entre 2017 y 2025. (OMC)

Los autores del estudio de The Lancet se basan en un trabajo conjunto de 2024 del University College London, Amsterdam UMC y el Servicio de Salud de Castilla y León, que preguntaron a 158 médicos de familia españoles las razones por las que habían decidido emigrar. Los encuestados eran en su mayoría médicos jóvenes, con una edad media de 40 años, que se habían marchado principalmente a Reino Unido, Francia, Irlanda y Suecia.

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El 75,3% de los participantes señalaron el sueldo insuficiente como la razón principal para dejar España, seguido por los contratos temporales y la inestabilidad (74,7%), la sobrecarga asistencial (67,7%), la mala gestión de la atención primaria (55,7%) y la falta de flexibilidad en el trabajo (43,7%).

De los 158 encuestados, casi la mitad (48,7%) consideraría regresar a España si mejorasen estos aspectos. “Para hacer bien mi trabajo necesito estabilidad. No se puede dar continuidad asistencial al paciente si tienes que cambiar de centro cada pocos meses”, expresó uno de los participantes.

Jubilaciones y burocracia, las otras lacras de la atención primaria

Las migraciones no son el principal problema de la sanidad española. Según la Organización Médica Colegial (OMC), entre 2017 y 2024, solo 1.663 médicos se han dado de baja de su colegio profesional para acceder a otros mercados laborales.

Así, la atención primaria enfrenta otros retos complejos de resolver. “En Alemania, Suiza, España y Bulgaria, la mayoría de los médicos de atención primaria se acercan a la edad de jubilación”, resaltan los investigadores de The Lancet. El informe Oferta-Necesidad de Especialistas Médicos 2023-2035 del Ministerio de Sanidad calcula que un 60,4% de los facultativos de la Atención Primaria tienen 50 años o más, mientras que un 32% se encuentra por encima de los 60 años y, por tanto, próximos a la jubilación.

Una crisis de médicos sin precedentes: las claves para mantener a los sanitarios en Europa, según los facultativos.

Los porcentajes son mayores en comunidades más rurales, como Castilla y León (43,8% por encima de los 60 años) o Galicia (42,9%), que se debe al “fracaso en la retención de médicos en zonas rurales o de difícil acceso”, resaltan desde The Lancet.

Como solución a las “escaseces rurales”, que califican de “especialmente graves”, proponen incrementar la formación de especialistas en estos entornos con rotaciones y programas de mentoría, que “aumentan la probabilidad de establecerse a largo plazo”.

La “pesada burocracia” es otra de las lacras del sistema de atención primaria español. “Contribuyen al agotamiento, las salidas prematuras y la reducción de la participación a tiempo completo. Para recuperar la capacidad, es necesario rediseñar el trabajo para fortalecer los equipos multidisciplinarios, reducir la carga administrativa y alinear las tareas más estrechamente con las habilidades”, aconsejan.

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