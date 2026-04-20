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Guisantes frescos con huevo, la receta más fácil, saludable y rica con el mejor producto de la primavera

Esta deliciosa semilla destaca por su sabor dulce y por sus propiedades nutricionales, además de por su enorme versatilidad en la cocina

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Receta de guisantes frescos con huevo (Flickr)
Receta de guisantes frescos con huevo (Flickr)

Solemos comprar y consumir los guisantes congelados o en conserva, pero cuando los encontramos frescos, con la vaina, es equivalente a hallar un tesoro. Con la llegada de la primavera, vuelven a ocupar su lugar privilegiado en la cocina, como uno de los grandes protagonistas del producto vegetal de la temporada. Dulces y tiernos, son de esos ingredientes que, cuando están en su mejor momento, apenas necesitan intervención para disfrutarse.

Esta deliciosa semilla destaca por su sabor y por sus propiedades nutricionales, pero también por su enorme versatilidad en la cocina. Los guisantes se consumen cocidos, hervidos, en forma de puré, en crema, en guisos, rehogados, salteados, con salsas para pasta, con un revuelto de huevo... Hoy, los utilizaremos como base para unos huevos en sartén, acompañados además de trozos de jamón o chorizo para un sabor intenso y delicioso.

Aprovechar los guisantes frescos implica disfrutar de ellos en su punto máximo de sabor, con una textura firme que justifica su gran valor gastronómico, especialmente en estas fechas. Sin embargo, podemos replicar esta receta en cualquier otro momento del año con versiones congeladas o en conserva. Cuando se congelan, los guisantes se procesan poco después de la recolección, por lo que suelen mantener bien sus nutrientes y su textura. En conserva, aunque más cómodos, resultan en una textura más blanda y menor intensidad de sabor, además de posibles excesos en su contenido de sal.

Propiedades de los guisantes

A pesar de que el acervo popular los considere verduras, los guisantes pertenecen en realidad a la familia de las leguminosas, al igual que los garbanzos o las lentejas. En lo nutricional, nos encontramos ante uno de los productos vegetales con mayor aporte de proteína: según la Fundación Española de Nutrición, una ración media de guisantes tiene casi tanta proteína como un huevo entero, lo que se traduce en 5,3 gramos por cada 100 gramos de alimento. Asimismo, contiene menos de un gramo de grasa y nada de colesterol.

También se trata de una importante fuente de minerales, tales como el fósforo y el potasio, y de vitaminas, entre las cuales destaca su contenido en tiamina, niacina, folatos y, fundamentalmente, vitamina C.

Receta de sartén de guisantes frescos con huevos

Este plato se compone de guisantes salteados en sartén junto a jamón o chorizo, cubiertos con huevos cuajados al momento. El resultado es un plato completo, rico y saludable, perfecto para sacarle partido a los guisantes frescos que la primavera trae a nuestro mercado.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 20 minutos
    • Preparación: 10 minutos
    • Cocción: 10 minutos

Ingredientes

  • 200 g de guisantes frescos
  • 4 huevos
  • 50 g de jamón serrano o chorizo (al gusto)
  • 1 cucharada de aceite de oliva virgen extra
  • Sal al gusto

Cómo hacer sartén de guisantes frescos con huevos, paso a paso

  1. Corta el jamón o chorizo en trozos pequeños.
  2. Calienta el aceite en la sartén.
  3. Añade los guisantes, el jamón o chorizo y rehoga durante 3-4 minutos.
  4. Haz 4 huecos en la mezcla y casca los huevos directamente encima.
  5. Baja el fuego y tapa la sartén. Vigila el punto de cocción de los huevos para que la yema quede cremosa.
  6. Cuando la clara empiece a cuajarse, retira del fuego. Añade sal solo al final para evitar que los huevos se resequen.
  7. Sirve de inmediato, acompañado de pan crujiente.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 2 personas como plato principal, o 4 como tapa.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 230 kcal aprox.
  • Proteínas: 14 g
  • Grasas: 15 g
  • Hidratos de carbono: 8 g
  • Fibra: 3 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Conservar en la nevera un máximo de 24 horas en recipiente hermético. Es recomendable consumir recién hecho para que los huevos mantengan su textura.

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