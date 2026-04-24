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De cuidar el corazón a proteger los músculos: los beneficios para la salud de incluir el aguacate en la dieta

Esta fruta rica en vitaminas y minerales forma parte de la dieta diaria de muchas personas

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Aguacates (Shutterstock)
Aguacates (Shutterstock)

Hace solo unos años el aguacate era una fruta exótica rara vez consumida. Hoy en día, es un alimento perfectamente integrado en la dieta mediterránea y base de la dieta diaria de muchas personas. Su popularidad no es casual: más allá de su sabor suave y su versatilidad en la cocina, este fruto destaca por un perfil nutricional singular que lo diferencia claramente del resto de las frutas.

Según la Fundación Española de la Nutrición (FEN), el aguacate presenta un contenido de agua inferior al de la mayoría de las frutas. Este dato, que podría parecer irrelevante, explica en gran medida otra de sus características principales: su elevado aporte calórico. A diferencia de frutas como la manzana o la naranja, el aguacate contiene una cantidad significativamente mayor de lípidos, algo que comparte con alimentos como la aceituna.

Sin embargo, no todas las grasas son iguales, y este es precisamente uno de los grandes puntos fuertes del aguacate. La mayor parte de sus lípidos son grasas insaturadas, especialmente monoinsaturadas, entre las que destaca el ácido oleico. Este tipo de grasa es conocido por sus efectos beneficiosos sobre la salud cardiovascular, ya que contribuye a mantener niveles adecuados de colesterol en sangre y puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades del corazón cuando sustituye a grasas saturadas en la dieta.

El aguacate, una fruta rica en vitaminas

Además de su perfil lipídico, el aguacate sobresale por su riqueza en vitaminas. En particular, es una fuente destacada de vitamina E, un potente antioxidante que protege a las células frente al daño oxidativo. Este aspecto resulta especialmente relevante, ya que la mayoría de las frutas apenas contienen esta vitamina en cantidades significativas.

A esta propiedad antioxidante se suman otros nutrientes esenciales, por ejemplo la vitamina C, conocida por su papel en el sistema inmunitario y en la formación de colágeno, así como vitamina B6, fundamental para el metabolismo de proteínas y el correcto funcionamiento del sistema nervioso. De hecho, un aguacate de tamaño medio puede cubrir aproximadamente un 33 % de las ingestas recomendadas de vitamina B6 en hombres jóvenes con actividad física moderada, y hasta un 38 % en mujeres con características similares.

Ocho recetas sanas con aguacate, el alimento que reduce el colesterol malo en sangre

En el ámbito de los minerales, el aguacate también tiene mucho que ofrecer, puesto que es una fuente importante de potasio, un elemento clave para el funcionamiento normal del sistema nervioso y de los músculos. Este mineral contribuye, además, a mantener la presión arterial en niveles adecuados, lo que refuerza el papel del aguacate dentro de una alimentación equilibrada orientada a la prevención de enfermedades cardiovasculares.

Pese a su mayor contenido calórico en comparación con otras frutas, los expertos de la FEN coinciden en que el aguacate puede formar parte de una dieta saludable si se consume con moderación. Su combinación de grasas saludables, vitaminas y minerales lo convierte en un alimento denso en nutrientes, capaz de aportar beneficios significativos al organismo.

En la práctica, su versatilidad facilita su incorporación en múltiples preparaciones: desde ensaladas y tostadas hasta cremas y batidos. Esta facilidad de uso, unida a su perfil nutricional, explica por qué el aguacate se ha consolidado como un aliado habitual en patrones dietéticos considerados saludables, como la dieta mediterránea.

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