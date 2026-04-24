Operación ‘salvar el verano’: los líderes de la UE se reúnen en Chipre para abordar la crisis energética por el bloqueo de Ormuz

“En el mejor de los escenarios, los pronósticos son malos; en el peor, los efectos de la guerra podrían ser como la crisis de 1973 y de 2022 combinadas”. Arrastrados por una guerra que ellos no provocaron, los europeos se reúnen en Chipre en busca de soluciones ante el desastre energético provocado por el bloqueo en el estrecho de Ormuz.

La interrupción del suministro de queroseno ya ha provocado que grandes aerolíneas europeas hayan comenzado a cancelar vuelos de forma masiva. El 43% de este combustible consumido por la UE proviene de este región. La alemana Lufthansa ya ha anunciado que eliminará 20.000 trayectos entre mayo y octubre, con el objetivo de ahorrar unas 40.000 toneladas métricas de combustible para aviones.

Y a las puertas del verano, esto es un problema para los países que dependen del turismo. En España, por el momento, reina una especie de calma tensa. La ministra Sara Aagesen asegura que los tanques españoles no peligran porque las refinerías españolas han maximizado la producción en vista de las repercusiones del conflicto bélico.

El impacto en el resto de países europeos, especialmente en Alemania, Francia o Reino Unido, acabaría repercutiendo inevitablemente en la temporada estival. (EFE/MORELL/Archivo)

Pero el impacto en el resto de países europeos, especialmente en Alemania, Francia o Reino Unido, acabaría repercutiendo inevitablemente en la temporada estival. Así lo reconoció el ministro de Turismo español, Jordi Hereu: “Nosotros podemos llenar los aviones en Málaga, Barcelona o Madrid, pero también vivimos de que en Heathrow o Hanover puedan llenar los aviones de queroseno”, advirtió.

El queroseno no es lo único que preocupa. Una tercera parte de los fertilizantes nitrogenados, responsables de la mitad de los alimentos que se consumen en el planeta, proviene igualmente del Golfo Pérsico. La Organización Mundial de Agricultores (WFO, por sus siglas en inglés) prevé una caída de la producción de alimentos el próximo año de hasta un 15 % si no se restablece de manera estable el comercio.

Mientras tanto, el precio del petróleo ha vuelto a dispararse después de registrar jornadas de relativa normalidad tras el acuerdo de alto el fuego alcanzado entre EEUU, Israel e Irán. Este martes, el barril de Brent volvió a rebasar los 100 dólares (una subida del 3,5%) tras una jornada marcada por los ataques de fuerzas iraníes contra tres buques portacontenedores —confiscaron dos y dispararon contra un tercero—, según informaron observadores internacionales de seguridad y la propia Guardia Revolucionaria iraní.

En busca de una solución conjunta después de elegir sus propios caminos

Los líderes de la UE llegan a la reunión después de haber elegido sus propios caminos para atajar el alza de precios de la energía. Mientras que países como España han aprobado rebajas fiscales y planes para impulsar las energías renovables, otros como Italia, Hungría o Eslovaquia piden reactivar el suministro de gas ruso. En estas pocas semanas se han planteado ideas imaginativas, como racionamiento en las gasolineras fronterizas o límites temporales en los precios de las estaciones.

Imagen de archivo de varios aviones de Lufthansa estacionados en el aeropuerto de Fráncfort. (EFE/EPA/RONALD WITTEK)

El jefe de Energía de la UE, Dan Jorgensen, y la vicepresidenta de la entidad europea, Teresa Ribera, expusieron esta semana un primer paquete de medidas para atajar el alza de precios de la energía. Un paquete, señalan sus críticos, que ha pecado de tímido en sus medidas a corto plazo: un marco de ayudas estatales, un observatorio para monitorizar el suministro del queroseno y algunas recomendaciones no vinculantes para reducir la demanda.

El ejecutivo de Ursula von der Leyen ha descartado las medidas más ambiciosas propuestas por los Veintisiete, como el impuesto a los beneficios ‘extra’ de las energéticas o realizar compras conjuntas de queroseno. La UE sí plantea una estrategia para repartir las reservas de queroseno, una propuesta que ha contado con el ofrecimiento de España.

Abrir paso en Ormuz

La carta que envió a las capitales el presidente del Consejo Europeo también pretende abordar fórmulas para garantizar la navegación en el estrecho de Ormuz. ¿Enviará barcos militares la UE? Por el momento no, y así lo han querido dejar claro países como España. Lo único que parece tomar forma es la propuesta que impulsan el francés Emmanuel Macron y el británico Keir Starmer para reunir una coalición de voluntarios con países fuera de la UE que pongan rumbo al estrecho para escoltar a los buques.

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha anunciado este miércoles una cumbre a finales de esta semana con aliados para estudiar "medidas diplomáticas y políticas" que contribuyan a reabrir el estrecho de Ormuz. (Fuente: 10 Downing Street)

Por parte de la UE, la propuesta lanzada por la Alta Representante, Kaja Kallas, fue ampliar las misiones Aspides y Atalanta, las dos operaciones navales “no ejecutivas” que fueron diseñadas para proteger a los barcos de la piratería y los ataques de los hutíes. También se ha planteado replicar la iniciativa del grano ucraniano en Ormuz negociado por la ONU, para que los petroleros puedan pasar sin la necesidad de ser escoltados por buques militares europeos.

Peligro de retraso en el presupuesto de la UE

Los líderes de la UE también compartirán sus primeras impresiones sobre el próximo presupuesto plurianual de la UE, un asunto aparcado por la urgencia de las nuevas guerras, como la de Irán, y las que ya arrastraba Europa desde hace años, como la de Ucrania.

Fuentes diplomáticas alertan de que hay peligro de retraso. Porque lo ideal sería aprobar las nuevas cuentas a finales de año, lo que permitiría dar un margen de preparación de un año, durante el 2027, para implementarlo de cara a 2028. Si bien el esquema cuenta con el visto bueno de las capitales, la asignación de recursos es lo que provoca ciertas reticencias. En el caso de España, desde el Gobierno creen que los presupuestos están ligeramente sesgados a la defensa, en lugar de otras partidas necesarias para la autonomía estratégica, como la digitalización o la transición a las energías renovables.

Primera cumbre sin Orbán, llegan los avances en Ucrania

Una de las peculiaridades de esta cumbre es que será la primera reunión de líderes sin el ogro de la UE, Viktor Orbán, quien salió derrotado en las urnas el pasado 12 de abril después de 16 años de gobierno e innumerables bloqueos a las resoluciones de la UE. Entre sus vetos se encontraba el préstamo de 90.000 millones de euros esenciales para sostener a Ucrania en su guerra contra Rusia, que debían ser aprobados a contrarreloj.

Este martes se dio la aprobación preliminar a nivel de embajadores, lo que ha permitido que llegue a tiempo para la cita de Chipre, donde los líderes europeos darán el aprobado oficial en una cumbre informal a la que está invitado el presidente ucranio, Volodímir Zelenski, y de la que se ha ausentado el jefe de gobierno saliente húngaro. “Prometido, cumplido, aplicado”, señaló el presidente Costa. No es un secreto que, aunque todavía sea pronto, se espera que el nuevo líder húngaro, Peter Magyar, tenga una actitud diferente, por lo que la UE pretende desenterrar temas enquistados que impera acelerar, entre ellos, futuras adhesiones a la UE.