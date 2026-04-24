España

Denunciado un conocido expresentador de Antena 3 por trabajar para Vox mientras cobra 60.000 euros públicos de Canal Sur: “Se lo lleva calentito”

Adelante Andalucía lleva a Álvaro Zancajo a la Oficina contra el Fraude por presunta incompatibilidad de funciones

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Álvaro Zancajo
Santiago Abascal comparece ante los medios. A su izquierda, su jefe de Comunicación, Álvaro Zancajo. (Europa Press)

Adelante Andalucía ha presentado una denuncia ante la Oficina contra el Fraude y la Corrupción por un presunto incumplimiento del reglamento de incompatibilidad de la Radio Televisión Andaluza (RTVA). El director de Comunicación de Vox, Álvaro Zancajo, pertenece a su consejo de administración y cobra un salario público que ronda los 60.000 euros al año que le exige dedicación “absoluta y exclusiva”.

Zancajo fue jefe de prensa de la candidata Macarena Olona en las elecciones andaluzas celebradas en junio de 2022. Cuatro meses después, en octubre, el periodista ingresó en el consejo del ente. Ahora, recorre la comunidad junto a Santiago Abascal, trabajando directamente en la estrategia del partido paa obtener el mayor número de votos en los comicios autonómicos que tendrán lugar el 17 de mayo.

Se trata de un rostro conocido para los espectadores, presentador durante años de Antena 3 Noticias, primero en fin de semana y después en prime time junto a Sandra Golpe. Al terminar esta etapa, Zancajo ficha por RTVE como director del Canal 24 Horas. Recala en Canal Sur en 2020, al frente de los informativos, pero al poco fue cesado acusado de manipular y entre fuertes protestas de la redacción.

Álvaro Zancajo
Álvaro Zancajo toma posesión como miembro del consejo de administración de RTVA. (Joaquín Corchero/Europa Press)

“Dedicación absoluta y exclusiva”

Es la sombra de Abascal desde octubre de 2024, sin haber dejado de ganar 40.910,04 euros anuales del erario, más 597,58 por cada asistencia a reuniones del consejo -al menos 30 al año-, más otros 200 para manutención, alojamiento o desplazamiento. Su remuneración de parte de Vox, que se supone todavía superior, forma parte del ámbito privado.

“Este señor es miembro del Consejo de Administración de la RTVA, cobra 60.000 euros al año como miembro de dicho consejo, no dedica ni un minuto de su tiempo a ese consejo, sino que trabaja para Vox, lo cual es ilegal”, ha protestado este jueves el portavoz y candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, en una comparecencia ante los medios de comunicación.

Según esta formación, la labor que realiza Zancajo para Vox “incumple” la ley 18/2007 de la RTVA y el reglamento de incompatibilidades del propio consejo. Asegura García que no va a “quedar a la espera” de una respuesta de la Oficina contra el Fraude y “en caso de inacción”, contempla elevar la denuncia ante la Fiscalía “por presunta financiación ilegal”.

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, junto a su equipo de candidatos a las elecciones andaluzas.
El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, junto a su equipo de candidatos a las elecciones andaluzas.

El artículo 11.3 del Reglamento del Consejo de Administración indica que “el ejercicio del cargo deberá desarrollarse en régimen de dedicación absoluta y exclusiva, siendo incompatible con cualquier otro cargo, profesión o actividad públicos o privados, incluidos la docencia y los cargos electivos de representación popular en colegios, cámaras o entidades que tengan atribuidas funciones públicas”.

“Un señor que va hablando de paguitas”

“Exigimos su cese porque estamos hartos de los señoritos de las paguitas”, ha subrayado García, haciendo suyo el lenguaje que Vox achaca a otros dirigentes y a sus votantes o a los migrantes. “Son ellos -Vox- los que se lucran de esas paguitas”, ha subrayado el candidato.

“Lo que quieren es que nos peleemos con el de al lado para que no miremos a los listos, como este, que se lo llevan calentito. Hasta aquí hemos llegado. No vamos a permitir que suelten su discurso manipulador y mentiroso contra las personas migrantes, mientras ellos son los señoritos de las paguitas”, ha zanjado.

En relación con Canal Sur, García ha recordado que Vox “prometió cerrarlo” y lo calificaba de “chiringuito”. También se ha dirigido al PP de Juanma Moreno: “Podría cesarlo automáticamente si tuviera la voluntad política para ello. Ahora todos los partidos se tienen que posicionar. ¿Queremos un señor que va hablando de paguitas cobre una de Canal Sur sin trabajar para Canal Sur, sino para Vox?“

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