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Manzanas o naranjas: esta es la fruta que más favorece al nivel de azúcar en sangre

Acompañar la fruta con una caminata de diez minutos después de comer puede contribuir a una mejor respuesta del cuerpo ante la glucosa

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Un montaje con las naranjas a la izquierda y las manzanas a la derecha
La fruta más indicada para controlar el nivel de azúcar en sangre. (Montaje Infobae)

Elegir entre una manzana y una naranja puede parecer una cuestión de gusto, pero para quienes desean controlar sus niveles de azúcar en sangre, la decisión adquiere mayor importancia. Ambas frutas son conocidas por su aporte de vitaminas, minerales y antioxidantes, pero también contienen azúcares naturales que pueden influir sobre la glucosa. Por eso, muchas personas se preguntan cuál de estas dos opciones es más recomendable para mantener el azúcar bajo control sin renunciar a los beneficios nutricionales de la fruta.

Kelsey Kunik, dietista, ha explicado en el medio especializado EatingWell que tanto la manzana como la naranja pueden incluirse sin problemas en una dieta destinada a cuidar el nivel de glucosa, siempre y cuando se consuman enteras. Lo relevante no es solo la cantidad de azúcar que contiene cada fruta, sino la presencia de fibra, sobre todo en la pulpa y la piel. Esta fibra ralentiza la absorción de los azúcares y contribuye a evitar picos bruscos de glucosa después de comer. Por eso, pelar la fruta o consumirla en forma de zumo elimina este efecto protector y puede causar subidas rápidas en el azúcar en sangre.

Las diferencias entre manzanas y naranjas en cuanto a carbohidratos, fibra y vitaminas son mínimas, pero existen detalles a tener en cuenta para aprovechar al máximo sus beneficios. El contenido de vitamina C es más alto en la naranja, mientras que la manzana destaca por su aporte de polifenoles. Ambos compuestos tienen propiedades antioxidantes y ayudan a la salud metabólica, aunque no afectan de forma directa e inmediata al nivel de glucosa. El consejo de los expertos es priorizar la variedad, la fruta entera y la combinación con otros alimentos para lograr una respuesta glucémica más estable.

Manzanas y naranjas para cuidar el azúcar en sangre

Según Kunik, la clave está en comer la fruta entera, sin pelar la manzana y sin separar los gajos de la naranja de su pulpa. De este modo, la fibra presente en ambas frutas actúa como barrera natural y evita que los azúcares se absorban de golpe. Esta recomendación es fundamental para personas con diabetes o con tendencia a tener picos de glucosa tras las comidas. Además, combinar la fruta con proteínas o grasas saludables, como yogur, frutos secos o queso, ayuda a ralentizar la digestión y mejora el control del azúcar en sangre.

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EatingWell refuerza este consejo y añade que el consumo de zumos, aunque sean naturales y sin azúcares añadidos, no es recomendable para quienes buscan controlar la glucosa. Al quitar la fibra, el azúcar del zumo se absorbe mucho más rápido, lo que puede provocar subidas bruscas. Por esta razón, es preferible evitar los zumos y optar siempre por la fruta entera, ya que así se aprovechan todos sus nutrientes sin riesgos para la salud metabólica.

Porciones adecuadas y estrategias diarias

El tamaño de las porciones es otro aspecto clave que destaca Kunik. Aunque manzanas y naranjas sean saludables, excederse en la cantidad puede aportar más carbohidratos y azúcares de los necesarios, dificultando el control glucémico. Una fruta mediana al día es una opción segura para la mayoría de las personas, dentro de un patrón de alimentación equilibrado. Alternar entre manzanas y naranjas permite obtener una variedad de nutrientes y sabores sin correr el riesgo de repetir siempre lo mismo.

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La recomendación exacta para controlar el azúcar. (Imagen ilustrativa infobae)

EatingWell sugiere, además, que acompañar la fruta con actividad física ligera, como una caminata de diez minutos después de comer, puede contribuir a una mejor respuesta del cuerpo ante la glucosa. Mantenerse activo, dormir bien y controlar el estrés diario son medidas complementarias que potencian los beneficios de una dieta rica en frutas y ayudan a mantener niveles saludables de azúcar en sangre. Así, la elección entre manzana y naranja deja de ser un dilema y se convierte en una oportunidad para sumar salud a la alimentación diaria.

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