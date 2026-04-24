España

Un estudio revela que los monos juegan de manera similar a los humanos

Al igual que los niños y adultos, algunos primates pueden participar en juegos de “hacer como si”, interpretando escenarios y objetos que solo existen en la mente

Guardar
El resultado del estudio revela las similitudes del ser humano y el primate. (Martin Surbeck/Universidad de Harvard)
El resultado del estudio revela las similitudes del ser humano y el primate. (Martin Surbeck/Universidad de Harvard)

En un laboratorio de observación, el bonobo Kanzi sorprendió a los científicos al demostrar una capacidad que hasta hace poco se consideraba exclusiva de los humanos: jugar a simular situaciones imaginarias. Un estudio reciente mostró que, al igual que los niños y adultos, algunos monos pueden participar en juegos de “hacer como si”, interpretando escenarios y objetos que solo existen en la mente.

El hallazgo se produjo tras una serie de experimentos diseñados para evaluar la habilidad de simular en los bonobos. Los resultados obtenidos con Kanzi, uno de los primates más estudiados del mundo, aportan pruebas de que las diferencias cognitivas entre humanos y otros grandes simios pueden ser menos marcadas de lo que se creía. Los investigadores observaron que Kanzi no solo reconocía la distinción entre lo real y lo imaginario, sino que respondía de forma coherente ante situaciones ficticias planteadas por los científicos.

Este avance obliga a reconsiderar la idea de que la imaginación elaborada es un rasgo exclusivamente humano. Si los bonobos pueden simular, la línea divisoria entre las capacidades cognitivas de nuestra especie y otros primates resulta mucho más tenue, abriendo nuevas preguntas sobre el origen y la evolución de la mente.

Los resultados y el procedimiento del experimento

El estudio, publicado en una revista científica de alto impacto, se centró en el comportamiento de Kanzi bajo situaciones de juego simbólico. Durante las pruebas, el bonobo fue invitado a participar en escenarios ficticios, como una “merienda imaginaria”, donde debía interactuar con objetos que no estaban presentes físicamente, por ejemplo, simulando beber de una taza vacía o compartir alimentos inexistentes.

Ocurrió en la televisión nipona y el video se popularizó en Twitter.

En estas tareas, Kanzi acertó aproximadamente el 68% de las respuestas relacionadas con situaciones imaginarias, mostrando un nivel de comprensión y consistencia notable para un animal no humano. Los científicos destacaron que el bonobo no solo seguía las reglas del juego, sino que también interpretaba correctamente el contexto, diferenciando cuándo debía actuar según lo real y cuándo según lo imaginario.

Kanzi ya era conocido por sus habilidades cognitivas avanzadas, como comprender el lenguaje humano y comunicarse a través de símbolos. Este nuevo resultado refuerza su posición como uno de los primates más estudiados en la historia de la ciencia y aporta evidencia directa de que los juegos de simulación no son patrimonio exclusivo de nuestra especie.

El cambio de visión del mundo animal

El descubrimiento tiene consecuencias para diversas disciplinas, desde la psicología hasta la biología evolutiva y la neurociencia. Hasta ahora, la capacidad de crear y manipular escenarios simbólicos se consideraba un hito propio de la evolución humana. Sin embargo, los datos obtenidos con Kanzi sugieren que la imaginación compleja podría tener raíces mucho más antiguas, remontándose al ancestro común entre humanos y otros grandes simios.

Chimpancés (Shutterstock)
La imaginación compleja tiene su origen en la antigüedad. (Shutterstock)

Esto implica que habilidades como el pensamiento simbólico, el lenguaje y el razonamiento abstracto no surgieron de manera abrupta ni exclusiva en el linaje humano, sino que pueden haberse desarrollado gradualmente en el transcurso de la evolución. La frontera entre lo que es “humano” y lo que es “animal” se difumina, mostrando que muchas capacidades atribuidas a nuestra especie existen en formas menos elaboradas en otros primates.

A pesar de la fuerza de estos resultados, los propios autores del estudio advierten sobre la necesidad de cautela. La investigación se basa en un número reducido de individuos y podría estar influida por el entrenamiento previo o la interacción frecuente de Kanzi con humanos. Por eso, los científicos proponen ampliar los experimentos a otras especies y contextos, para confirmar si la habilidad de simular es común entre los grandes simios. Mientras tanto, este hallazgo invita a repensar los límites de la imaginación animal y el lugar que ocupamos en la escala evolutiva.

Temas Relacionados

AnimalesInvestigaciónCienciaInfanciaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy viernes 24 de abril

El metal precioso ha registrado ganancias en los últimos meses ante la alta incertidumbre que hay en los mercados

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy viernes 24 de abril

Víctor Espuig, médico: “Deja de usar ChatGPT para consultar dudas cuando estás enfermo, está demostrado que el 50% de las respuestas que da son erróneas”

El profesional insiste en que la consulta médica presencial sigue siendo insustituible

Víctor Espuig, médico: “Deja de usar ChatGPT para consultar dudas cuando estás enfermo, está demostrado que el 50% de las respuestas que da son erróneas”

La estrategia de Joaquín Torres para poner fin a la guerra con su hermano por la herencia familiar: “Me niego a estar veinte años de juicios”

Mientras le ofrece sellar la paz, el arquitecto de los famosos ha denunciado públicamente la situación como funcionario de su hermano tras ser condenado por apropiación indebida

La estrategia de Joaquín Torres para poner fin a la guerra con su hermano por la herencia familiar: “Me niego a estar veinte años de juicios”

Jesús Sánchez, chef Michelin: “Mi tortilla favorita la hago con patata, cebolla bien pochada, huevo, queso que funda y cebollino por dentro”

El chef del triestrellado Cenador de Amós comparte con sus seguidores los mejores trucos para preparar una tortilla de patatas excelente

Jesús Sánchez, chef Michelin: “Mi tortilla favorita la hago con patata, cebolla bien pochada, huevo, queso que funda y cebollino por dentro”

Un hombre de 76 años desaparece cuatro días en el desierto y sus hijos lo encuentran sin apenas haber comido o bebido

Mark Eric Young, casi octogenario y veterano de Vietnam, se quedó sin agua tras tres días perdido en el desierto y tuvo que matar una serpiente venenosa a pedradas. El quinto día, fue encontrado consciente y deshidratado, pero sano y salvo

Un hombre de 76 años desaparece cuatro días en el desierto y sus hijos lo encuentran sin apenas haber comido o bebido
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez quita importancia al mensaje del Pentágono sobre la posible expulsión de España de la OTAN: “Trabajamos sobre documentos oficiales”

Pedro Sánchez quita importancia al mensaje del Pentágono sobre la posible expulsión de España de la OTAN: “Trabajamos sobre documentos oficiales”

Guerra política en un municipio de la sierra de Madrid por 5 centímetros de grosor del asfalto de una carretera que es calle y que lleva a un colegio y a un Mercadona

El Gobierno ultima el listado de animales de compañía y puede vetar como mascota al peligroso... periquito

Denunciado un conocido expresentador de Antena 3 por trabajar para Vox mientras cobra 60.000 euros públicos de Canal Sur: “Se lo lleva calentito”

Operación ‘salvar el verano’: los líderes de la UE se reúnen en Chipre para abordar la crisis energética por el bloqueo de Ormuz

ECONOMÍA

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 24 de abril

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 24 de abril

El Gobierno informa por carta a más de 500 empresas que gestionan viviendas que deben aceptar la prórroga del alquiler de dos años

Los fondos europeos impulsan hasta el 14% del crecimiento del PIB español, pero su efecto transformador no cala

El pueblo más barato donde comprar una casa en Sevilla: el metro cuadrado ronda los 493 euros

Denuncian a Uber Eats y Deliveroo por “trata de seres humanos” en Francia: los repartidores alegan “un sistema de explotación”

DEPORTES

Lamine Yamal y todo lo que se sabe de su lesión en el bíceps femoral, según los antecedentes: del tiempo de recuperación al tratamiento

Lamine Yamal y todo lo que se sabe de su lesión en el bíceps femoral, según los antecedentes: del tiempo de recuperación al tratamiento

‘La Revuelta’ acoge “La Petanca del Año”: un torneo que une celebridades, deportistas y humor para dar visibilidad al deporte

Nadal y Courtois contra Sinner y Bellingham, y Florentino como juez de silla: el primer partido de tenis que acoge el Santiago Bernabéu en el marco del Mutua Madrid Open

Más de 120 organizaciones advierten de un posible boicot a Israel en la Copa del Mundo de escalada que se celebrará en Madrid

Las palabras de Lamine Yamal tras confirmarse su lesión: “Esto no es el final, es solo una pausa. Volveré más fuerte”