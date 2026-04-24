Guerra política en un municipio de la sierra de Madrid por 5 centímetros de grosor del asfalto de una carretera que es calle y que lleva a un colegio y a un Mercadona

Un tramo de la M-615, a su paso por Moralzarzal

En Moralzarzal, un municipio de la sierra de Madrid de casi 15.000 habitantes, hay un curioso debate político por el grosor que tiene que tener el asfalto de una calle que también es carretera: la M-615, vía de acceso a algunas urbanizaciones, a un colegio concertado y a un Mercadona. Un partido de la oposición, Vecinos por Moralzarzal, ha pedido al Ayuntamiento, gobernado por el PP, que suspenda la licitación para arreglar la antigua carretera de Mataelpino. Vecinos califican de “despilfarro irresponsable” gastarse más de 300.000 euros en una obra que incumplirá la normativa. Un portavoz municipal asegura que el proyecto tiene el visto bueno del arquitecto y de otros técnicos.

El contrato de la obra fue formalizado el pasado 18 de abril con la constructora madrileña Virton, que tiene dos meses para realizar los trabajos adjudicados por 315.269 euros. David González, concejal de Vecinos, señala que “el proyecto aprobado por el Gobierno local del PP establece una capa de asfalto de apenas cinco centímetros. Sin embargo, atendiendo a la intensidad del tráfico pesado en la zona (categoría T2), la normativa estatal (Orden FOM/3459/2003) exige un espesor de entre 10 y 12 centímetros para garantizar la durabilidad”. Para González, “poner la mitad del asfalto necesario es tirar el dinero de los vecinos. Solo es una solución estética para que la carretera brille antes de las elecciones, pero que se romperá al poco tiempo porque no tiene el grosor legal ni técnico requerido”.

Fernando Cobo, segundo teniente de alcalde, asegura que la vía “está en malas condiciones y necesita esta obra. Los técnicos tienen la última palabra y no se va a hacer nada que no se pueda hacer. Es una calle y el asfaltado que se va a poner tiene la aprobación de los técnicos”. Cobo señala que los trabajos comenzarán en mayo y durarán unos dos meses. Afectará a dos kilómetros de la vía. “Es un debate artificial, político. Lo que pasa es que Vecinos gobernó ocho años y no hizo nada en esta calle. Y le molesta que ahora lo hagamos nosotros”, explica Cobo.

Moralzarzal, municipio de la sierra de Madrid

Vecinos estuvo en el Gobierno de Moralzarzal entre 2015 y 2023.“En el año 2022 iniciamos un proyecto para una reforma integral de esa vía. Luego vino un informe del arquitecto municipal de julio de 2023 en el que advertía explícitamente que cualquier actuación que no incluyera el arreglo del saneamiento y el drenaje volvería a provocar ‘grietas y blandones generalizados’ debido a las humedades del subsuelo. El actual proyecto del alcalde José María Moreno ignora esta advertencia, limitándose a un fresado superficial. En contraste, el proyecto integral diseñado en 2022 , valorado en 1,1 millones de euros, sí contemplaba una solución definitiva a las inundaciones y hundimientos recurrentes", afirma González.

¿Calle o carretera?

Pero, ¿estamos ante una calle o una carretera? El Ayuntamiento asumió su titularidad en 1997, por eso la obra, que cuenta con una subvención de la Comunidad de Madrid, está licitada por el Ayuntamiento. El concejal Cobo, por su parte, afirma que “esta actuación es fundamental para revertir el deterioro causado por los episodios extraordinarios de granizo y lluvias que afectaron a la localidad en marzo de 2025, los cuales dañaron seriamente la capa de rodadura de esta vía esencial para la movilidad interna. Es una calle que no exige un determinado grosor”. La memoria de los trabajos estima el uso de 80 toneladas de hormigón.

Estado del asfalto de la M-615, en Moralzarzal

El edil Cobo explica que por esa carretera pueden pasar entre 800 y 1.000 vehículos al día. Como la M-615 ya no depende de la Comunidad de Madrid, la Dirección General de Carreteras no toma estadísticas para medir la Intensidad Media Diaria (IMD). “El tráfico de vehículos pesados puede estar en torno a los 300-400 vehículos diarios”, explican desde Vecinos. Los trabajos también incluyen una nueva señalización y la instalación de farolas que funcionan con placas solares. La iluminación también ha generado discrepancias políticas. Para la oposición se “proponen farolas solares de 5 metros, mientras que los tramos colindantes cuentan con luminarias de 9 metros, lo que genera dudas sobre la seguridad vial nocturna”.