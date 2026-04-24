Pedro Sánchez quita importancia al mensaje del Pentágono sobre la posible expulsión de España de la OTAN: “Trabajamos sobre documentos oficiales”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido a la posibilidad de que Estados Unidos plantee la expulsión de España de la OTAN: "No trabajamos sobre mails", ha dicho el presidente al tiempo que ha asegurado que mantiene una "absoluta tranquilidad" ante esa posibilidad porque España es un "socio leal" que "cumple sus obligaciones", ha recalcado. (Fuente: Comisión Europea)

Pedro Sánchez ha llegado a la reunión de líderes de la Unión Europea poco después de la noticia de que Estados Unidos estaría valorando la suspensión de España de la OTAN. El presidente del Gobierno ha quitado peso a la filtración que ha dado a conocer Reuters, al señalar que se trata de un correo electrónico, no de un posicionamiento oficial de la administración de Donald Trump. “Nosotros trabajamos sobre documentos oficiales”, ha sostenido Sánchez.

Durante el encuentro, Sánchez trasladará a sus homólogos europeos su preocupación por el impacto de la guerra en Ucrania y la situación en Oriente Medio. El presidente ha insistido en que el conflicto en la región demuestra “el fracaso de la fuerza bruta y la exigencia de respetar el derecho internacional”. También ha denunciado la “doble vara de medir de Europa” con la invasión rusa y el conflicto en Gaza o Líbano.

Pedro Sánchez llega a la reunión de líderes de la UE (REUTERS/Yves Herman)

Defensa del compromiso de España

Pedro Sánchez ha subrayado el compromiso de España como aliado en el marco internacional y ha defendido la posición del país dentro de la OTAN y la Unión Europea. El presidente ha remarcado que el Gobierno español mantiene una “absoluta colaboración con los aliados, pero siempre dentro del marco de la legalidad internacional”.

También ha insistido en que la política exterior española se fundamenta en el respeto a los acuerdos internacionales y en la cooperación con los países aliados para garantizar la estabilidad global. Además, reiteró la voluntad de España de contribuir activamente a la defensa del orden internacional y la seguridad colectiva, a través de la Alianza.

Coste de la guerra y respuesta europea

Pedro Sánchez ha destacado el fuerte impacto económico y social que los conflictos internacionales están provocando en Europa. Ha señalado que el aumento del coste de los combustibles fósiles importados, desde el inicio de la guerra en Ucrania, ha supuesto para Europa un gasto adicional de 24.000 millones de euros, lo que implica unos 500 millones de euros diarios. Según el presidente, esta situación afecta directamente a hogares, empresas e industrias, y agrava la crisis energética en el continente.

Frente a este escenario, Sánchez ha defendido que la solución más eficaz es que la guerra termine lo antes posible. Ha hecho un llamamiento al diálogo entre las partes implicadas y ha insistido en la necesidad de que Europa actúe de manera coordinada. Ha reiterado la apuesta de España por la electrificación y el desarrollo de energías renovables para lograr autonomía energética.

Además, ha reclamado a la Unión Europea una mayor ambición en la respuesta conjunta, proponiendo la creación de un impuesto extraordinario a las grandes empresas energéticas, más recursos para acelerar la transformación verde y la extensión de los fondos Next Generation. También ha planteado abrir el debate sobre la flexibilización de las reglas fiscales para favorecer la inversión en transición energética.