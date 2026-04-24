España

Pedro Sánchez quita importancia al mensaje del Pentágono sobre la posible expulsión de España de la OTAN: “Trabajamos sobre documentos oficiales”

El presidente del Gobierno ha reiterado su posición como aliado pero “dentro de la legalidad internacional” en su llegada a la reunión de líderes de la UE

Guardar
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido a la posibilidad de que Estados Unidos plantee la expulsión de España de la OTAN: "No trabajamos sobre mails", ha dicho el presidente al tiempo que ha asegurado que mantiene una "absoluta tranquilidad" ante esa posibilidad porque España es un "socio leal" que "cumple sus obligaciones", ha recalcado. (Fuente: Comisión Europea)

Pedro Sánchez ha llegado a la reunión de líderes de la Unión Europea poco después de la noticia de que Estados Unidos estaría valorando la suspensión de España de la OTAN. El presidente del Gobierno ha quitado peso a la filtración que ha dado a conocer Reuters, al señalar que se trata de un correo electrónico, no de un posicionamiento oficial de la administración de Donald Trump. “Nosotros trabajamos sobre documentos oficiales”, ha sostenido Sánchez.

Durante el encuentro, Sánchez trasladará a sus homólogos europeos su preocupación por el impacto de la guerra en Ucrania y la situación en Oriente Medio. El presidente ha insistido en que el conflicto en la región demuestra “el fracaso de la fuerza bruta y la exigencia de respetar el derecho internacional”. También ha denunciado la “doble vara de medir de Europa” con la invasión rusa y el conflicto en Gaza o Líbano.

Pedro Sánchez llega a la reunión de líderes de la UE (REUTERS/Yves Herman)
Pedro Sánchez llega a la reunión de líderes de la UE (REUTERS/Yves Herman)

Defensa del compromiso de España

Pedro Sánchez ha subrayado el compromiso de España como aliado en el marco internacional y ha defendido la posición del país dentro de la OTAN y la Unión Europea. El presidente ha remarcado que el Gobierno español mantiene una “absoluta colaboración con los aliados, pero siempre dentro del marco de la legalidad internacional”.

También ha insistido en que la política exterior española se fundamenta en el respeto a los acuerdos internacionales y en la cooperación con los países aliados para garantizar la estabilidad global. Además, reiteró la voluntad de España de contribuir activamente a la defensa del orden internacional y la seguridad colectiva, a través de la Alianza.

Coste de la guerra y respuesta europea

Pedro Sánchez ha destacado el fuerte impacto económico y social que los conflictos internacionales están provocando en Europa. Ha señalado que el aumento del coste de los combustibles fósiles importados, desde el inicio de la guerra en Ucrania, ha supuesto para Europa un gasto adicional de 24.000 millones de euros, lo que implica unos 500 millones de euros diarios. Según el presidente, esta situación afecta directamente a hogares, empresas e industrias, y agrava la crisis energética en el continente.

Frente a este escenario, Sánchez ha defendido que la solución más eficaz es que la guerra termine lo antes posible. Ha hecho un llamamiento al diálogo entre las partes implicadas y ha insistido en la necesidad de que Europa actúe de manera coordinada. Ha reiterado la apuesta de España por la electrificación y el desarrollo de energías renovables para lograr autonomía energética.

Además, ha reclamado a la Unión Europea una mayor ambición en la respuesta conjunta, proponiendo la creación de un impuesto extraordinario a las grandes empresas energéticas, más recursos para acelerar la transformación verde y la extensión de los fondos Next Generation. También ha planteado abrir el debate sobre la flexibilización de las reglas fiscales para favorecer la inversión en transición energética.

Temas Relacionados

Pedro SánchezDonald TrumpGobierno de EspañaEstados UnidosEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy viernes 24 de abril

El metal precioso ha registrado ganancias en los últimos meses ante la alta incertidumbre que hay en los mercados

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy viernes 24 de abril

Víctor Espuig, médico: “Deja de usar ChatGPT para consultar dudas cuando estás enfermo, está demostrado que el 50% de las respuestas que da son erróneas”

El profesional insiste en que la consulta médica presencial sigue siendo insustituible

Víctor Espuig, médico: “Deja de usar ChatGPT para consultar dudas cuando estás enfermo, está demostrado que el 50% de las respuestas que da son erróneas”

La estrategia de Joaquín Torres para poner fin a la guerra con su hermano por la herencia familiar: “Me niego a estar veinte años de juicios”

Mientras le ofrece sellar la paz, el arquitecto de los famosos ha denunciado públicamente la situación como funcionario de su hermano tras ser condenado por apropiación indebida

La estrategia de Joaquín Torres para poner fin a la guerra con su hermano por la herencia familiar: “Me niego a estar veinte años de juicios”

Jesús Sánchez, chef Michelin: “Mi tortilla favorita la hago con patata, cebolla bien pochada, huevo, queso que funda y cebollino por dentro”

El chef del triestrellado Cenador de Amós comparte con sus seguidores los mejores trucos para preparar una tortilla de patatas excelente

Jesús Sánchez, chef Michelin: “Mi tortilla favorita la hago con patata, cebolla bien pochada, huevo, queso que funda y cebollino por dentro”

Un estudio revela que los monos juegan de manera similar a los humanos

Al igual que los niños y adultos, algunos primates pueden participar en juegos de “hacer como si”, interpretando escenarios y objetos que solo existen en la mente

Un estudio revela que los monos juegan de manera similar a los humanos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Guerra política en un municipio de la sierra de Madrid por 5 centímetros de grosor del asfalto de una carretera que es calle y que lleva a un colegio y a un Mercadona

Guerra política en un municipio de la sierra de Madrid por 5 centímetros de grosor del asfalto de una carretera que es calle y que lleva a un colegio y a un Mercadona

El Gobierno ultima el listado de animales de compañía y puede vetar como mascota al peligroso... periquito

Denunciado un conocido expresentador de Antena 3 por trabajar para Vox mientras cobra 60.000 euros públicos de Canal Sur: “Se lo lleva calentito”

Operación ‘salvar el verano’: los líderes de la UE se reúnen en Chipre para abordar la crisis energética por el bloqueo de Ormuz

La DGT se gastará 45.000 euros en 300 sombrillas de playa para proteger a sus examinadores “que pasan muchas horas expuestos al sol”

ECONOMÍA

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 24 de abril

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 24 de abril

El Gobierno informa por carta a más de 500 empresas que gestionan viviendas que deben aceptar la prórroga del alquiler de dos años

Los fondos europeos impulsan hasta el 14% del crecimiento del PIB español, pero su efecto transformador no cala

El pueblo más barato donde comprar una casa en Sevilla: el metro cuadrado ronda los 493 euros

Denuncian a Uber Eats y Deliveroo por “trata de seres humanos” en Francia: los repartidores alegan “un sistema de explotación”

DEPORTES

Lamine Yamal y todo lo que se sabe de su lesión en el bíceps femoral, según los antecedentes: del tiempo de recuperación al tratamiento

Lamine Yamal y todo lo que se sabe de su lesión en el bíceps femoral, según los antecedentes: del tiempo de recuperación al tratamiento

‘La Revuelta’ acoge “La Petanca del Año”: un torneo que une celebridades, deportistas y humor para dar visibilidad al deporte

Nadal y Courtois contra Sinner y Bellingham, y Florentino como juez de silla: el primer partido de tenis que acoge el Santiago Bernabéu en el marco del Mutua Madrid Open

Más de 120 organizaciones advierten de un posible boicot a Israel en la Copa del Mundo de escalada que se celebrará en Madrid

Las palabras de Lamine Yamal tras confirmarse su lesión: “Esto no es el final, es solo una pausa. Volveré más fuerte”