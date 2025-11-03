La receta alternativa a la tostada de aguacate que es igual de nutritiva y mucho más barata y sostenible

Tostada con untable de guisantes (Adobe Stock)

La tostada de aguacate se ha consolidado como un desayuno imprescindible con el que muchos españoles comienzan sus días. Este estético y nutritivo plato, en ocasiones combinado con otros ingredientes como huevo poché, salmón, quesos o tomate en rodajas, nos ha conquistado poco a poco a través de imágenes en las redes sociales, consiguiendo una fama que ha llegado a los restaurantes de brunch, a las cafeterías y también a los hogares.

Para quienes busquen una alternativa similar a la avocado toast, ya sea por deseo de variar o de sustituir, hay una verdura verde que se esconde en nuestros congeladores que podría ser la opción perfecta. Se trata del guisante, una legumbre verde llena de sabor y de propiedades que puede machacarse o batirse hasta conseguir una consistencia muy similar a la del aguacate, superando a este en varias de sus características.

Los guisantes tienen un alto contenido en proteínas vegetales, fibra, hidratos de carbono complejos, menos de un gramo de grasa, y nada de colesterol, factores que las convierten en una excelente opción para quienes buscan alternativas saludables y energéticas para comenzar su día. Además, estas legumbres son un ingrediente de fácil acceso y económico, así como una opción más respetuosa con el medio ambiente, ya que el cultivo de guisantes tiene un menor impacto ecológico que el de los aguacates.

Receta de tostada de guisantes

Para preparar la receta de tostada de untable de guisantes, se utiliza como base una mezcla triturada de guisantes verdes aliñada con aceite de oliva, ajo y limón. El objetivo es obtener un untable de textura cremosa pero con cierto cuerpo, que se aplica a pan tostado y se complementa con hierbas frescas, queso o semillas. El resultado destaca por su color vivo y su sabor fresco.

Tiempo de preparación

Preparación del untable: 10 minutos

Cocción de los guisantes: 3 minutos

Tostado del pan: 2 minutos

Montaje final y decoración: 2 minutos

Tiempo total aproximado: 15 minutos.

Ingredientes

1 taza de guisantes verdes (frescos o congelados)

1 diente de ajo pequeño (opcional)

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

1 cucharada de jugo de limón

Sal al gusto

Pimienta al gusto

1 rebanada de pan (integral, de masa madre, etc.)

(Opcional) Queso feta desmenuzado

(Opcional) Semillas o brotes frescos para decorar

Cómo hacer tostada de untable de guisantes, paso a paso

Cuece los guisantes durante tres minutos en agua hirviendo. Escúrrelos y enjuágalos con agua fría para fijar el color. Coloca los guisantes, el ajo, el aceite de oliva y el jugo de limón en el vaso de un procesador, añade sal y pimienta. Tritura hasta obtener una mezcla suave, manteniendo algo de textura si lo prefieres. Si buscas máxima cremosidad, añade un poco de agua o más aceite al triturar. Tuesta el pan hasta que quede crujiente. Unta la mezcla generosamente sobre el pan caliente. Añade encima hojas de menta, albahaca, queso feta o brotes según tu gusto. Decora justo antes de servir para preservar el frescor. Sirve inmediatamente.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde una tostada grande (aproximadamente una porción generosa). Multiplica cantidades si deseas preparar varias tostadas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Aproximadamente 170 kcal

5 g de proteínas

7 g de grasas (principalmente monoinsaturadas)

23 g de hidratos de carbono

4 g de fibra

Sin colesterol (si omites el queso feta)

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El untable de guisantes puede conservarse refrigerado en un recipiente hermético hasta 2 días. Se recomienda tostar el pan y montar las tostadas justo antes de servir para mantener la textura óptima.