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Las palabras de Lamine Yamal tras confirmarse su lesión: “Esto no es el final, es solo una pausa. Volveré más fuerte”

El jugador se lesionó tras lanzar el penalti que dio la victoria al club azulgrana en el partido ante el Celta

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El jugador del FC Barcelona, Lamine Yamal (imagen de Instagram)
El jugador del FC Barcelona, Lamine Yamal (imagen de Instagram)

Lamine Yamal estará disponible para el Mundial. O, al menos, es lo que parece a priori. El jugador del FC Barcelona fue diagnosticado con una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda, lo que lo dejará fuera de los partidos restantes de la Liga. Sin embargo, podrá ser incluido en la convocatoria de Luis de la Fuente para la cita mundialista en mayo. A partir de ahora, la recuperación del futbolista estará enfocada en llegar en condiciones óptimas al Mundial 2026. El futbolista ha compartido un mensaje sobre su lesión: “Esto no es el final, es solo una pausa. Volveré más fuerte”.

El delantero azulgrana compartió a través de sus redes sociales un texto sobre la lesión: "Esta lesión me deja fuera del campo en el momento que más quería estar, y duele más de lo que puedo explicar. Duele no poder luchar con mis compañeros, no poder ayudar cuando el equipo me necesita. Pero creo en ellos y sé que van a dejarse el alma en cada partido”. Y añadí: “Yo estaré ahí, aunque sea desde fuera, apoyando, animando y empujando como uno más. Esto no es el final, es solo una pausa. Volveré más fuerte, con más ganas que nunca, y la próxima temporada será mejor. Gracias por los mensajes y Visca el Barça”.

Lamine es consciente de que no jugará prácticamente ningún partido con la camiseta azulgrana lo que resta de temporada. En la competición doméstica todavía resta un partido importante: El Clásico, ante el eterno rival, agendado para el 10 de mayo. A pesar de contar con una ventaja de nueve puntos respecto al Real Madrid, LaLiga todavía no está cerrada y los azulgranas tendrán que intentar aguantar el liderazgo sin su joven estrella, aunque, como ha asegurado, estará apoyando a su equipo desde las gradas.

Fútbol - LaLiga - FC Barcelona contra Celta Vigo - Spotify Camp Nou, Barcelona, ​​España - 22 de abril de 2026 Lamine Yamal del FC Barcelona reacciona después de sufrir una lesión REUTERS/Albert Gea
Fútbol - LaLiga - FC Barcelona contra Celta Vigo - Spotify Camp Nou, Barcelona, ​​España - 22 de abril de 2026 Lamine Yamal del FC Barcelona reacciona después de sufrir una lesión REUTERS/Albert Gea

De lo que no ha hablado el jugador en su mensaje es del Mundial 2026, del que resta un mes para que dé el pistoletazo de salida. Hasta el momento, no se conoce cuánto tiempo estará Lamine Yamal alejado de los terrenos de juego, pero el tiempo apremia y la convocatoria de Luis de la Fuente está cada vez más cerca de salir a la luz.

La lesión de Lamine Yamal

La lesión se produjo este miércoles, durante el encuentro de Liga ante el Celta de Vigo. Tras ejecutar el penalti que aseguró la victoria para el Barcelona, el jugador se dejó caer sobre el césped. Aunque salió del campo caminando y solo mostraba una leve cojera, la cercanía del final de la temporada y el inicio inminente del Mundial 2026 encendieron las alertas en el club y en la selección. La situación mantiene expectantes tanto al cuerpo técnico como a los aficionados, ya que se trata de uno de los futbolistas más relevantes para la Selección.

El jugador del FC Barcelona expresó en los Laureus su deseo de ser campeón del mundo con España en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

El jueves, el cuerpo médico del Barcelona confirmó que el diagnóstico corresponde a una lesión en el bíceps femoral. Por el momento, no se ha determinado el plazo exacto de recuperación. Queda pendiente conocer la evolución del jugador en las próximas semanas para definir con mayor precisión cuándo podrá reincorporarse a la actividad competitiva.

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