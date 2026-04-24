Pesadilla en el baño: una mujer se queda atrapada durante horas en una fosa “rodeada de pañales, heces y orina” tras el derrumbe del suelo

El baño precintado. (Facebook/Action for Alice 2020)

Una parada rutinaria durante un viaje por el interior de Australia ha terminado en una experiencia extrema para una turista que quedó atrapada durante casi tres horas en una fosa séptica tras el derrumbamiento de una letrina en la Zona de Conservación de Meteoritos de Henbury (Australia).

La mujer, que viaja con su pareja y sus dos hijos desde Canberra, utilizaba un baño de pozo (habitual en zonas remotas) cuando el suelo, aparentemente debilitado por el óxido, cedió bajo sus pies. Cayó unos dos metros y quedó atrapada hasta la cintura de residuos.

“La señora estaba atascada hasta la cintura en la basura. Hay mierda, pañales, orina, todo en ese agujero”, ha relatado un testigo en declaraciones recogidas por NT News.

El fondo del suelo. (Facebook/Action for Alice 2020)

Rescate en condiciones extremas

Sin cobertura telefónica en la zona, la familia tuvo que conducir cerca de una hora hasta el pueblo más cercano para pedir ayuda, dejando a la mujer ahí.

El auxilio llegó gracias a un trabajador local que acudió al lugar tras ser alertado. Con medios improvisados, desmontó parte de la estructura y pudo rescatarla. “Logré bajar una cuerda de remolque hasta el fondo del agujero para que la mujer pudiera subirse a ella, y luego usé mi coche para sacarla”, ha explicado el rescatador.

El operativo duró aproximadamente 45 minutos. La mujer, tras ser liberada, presentaba cortes leves y un fuerte estado de conmoción. Fue trasladada al hospital de Alice Springs para su evaluación.

Precinto del baño. (Facebook/Action for Alice 2020)

Investigación en curso

El organismo regulador de NT Worksafe ha abierto una investigación para esclarecer las causas del derrumbe.

Según el comunicado oficial: “El servicio de seguridad laboral del Territorio del Norte ha sido notificado de un incidente en el que un turista cayó en una fosa séptica... el derrumbe total o parcial de una estructura constituye un incidente peligroso según la legislación”.

Las primeras pesquisas apuntan a que el inodoro cayó dentro del pozo, arrastrando a la víctima. Las imágenes muestran el baño completamente destruido y la zona acordonada.

El suelo derrumbado. (Facebook/Action for Alice 2020)

Infraestructura bajo lupa

La Zona de Conservación de Meteoritos de Henbury, conocida por sus 12 cráteres, carece de servicios modernos. En estos entornos son habituales las letrinas de pozo seco, estructuras básicas sin descarga que acumulan residuos en un agujero profundo.

Desde el blog local Action for Alice ironizaron: “Esto no aparecerá en los folletos turísticos. Alguien se va a meter en un buen lío por esto”. El mismo sitio señaló que el incidente refleja “el deterioro de la infraestructura turística del Territorio del Norte”.

Un hallazgo en Australia está cambiando todo lo que sabíamos sobre la evolución marina. El fósil de un tiburón de 115 millones de años revela que los grandes depredadores de los océanos aparecieron mucho antes de lo que se creía.

Riesgos sanitarios y antecedentes

El caso ha generado preocupación por los riesgos para la salud derivados de la exposición prolongada a desechos humanos, como infecciones bacterianas, parásitos, hepatitis A o tétanos. “La madre se encontraba rodeada de pañales, heces y orina. Ni siquiera se veía el inodoro”, afirmó otro testigo.

El caso no es un episodio aislado. En 2024, los bomberos rescataron a un hombre atrapado en una letrina en Victoria y, en 2012, una mujer sufrió una fractura tras caer en otra en Queensland.

Tras el suceso, las autoridades han clausurado las instalaciones hasta que se concluya la investigación.