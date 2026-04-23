Fran Sánchez, psicólogo: “Sales de una relación tóxica y cuando encuentras a alguien bueno, sientes que te falta algo, eso tiene un nombre”

Una pareja tóxica discute, hecho sobre el que teoriza el creador de contenido en su perfil de TikTok. / Freepick

Las redes sociales están plagadas de contenido dirigido a quienes están inmersos en distintos tipos de relaciones amorosas, sean del tipo que sean. En esta ocasión, el creador de contenido Fran Sánchez, psicólogo según se lee en su perfil de TikTok, ha optado por explicar un fenómeno que afecta a quienes han atravesado relaciones de pareja marcadas por el conflicto. “Sales de una relación tóxica y cuando encuentras a alguien bueno, sientes que te falta algo, eso tiene un nombre”, de esta manera, captaba a sus seguidores a permanecer en el vídeo.

Según Sánchez, muchas personas experimentan la sensación de vacío al iniciar vínculos sanos y estables tras haber vivido relaciones intensas o tóxicas. El especialista sostiene que este efecto tiene una raíz psicológica específica y que comprenderlo resulta clave para evitar recaídas en patrones disfuncionales. Aquello que plantea Sánchez es que cuando alguien permanece en relaciones con altos niveles de conflicto, idas y venidas y atención intermitente, la mente empieza a asociar la intensidad emocional con el amor. Un error.

De acuerdo con el influencer, el cerebro aprende que para amar debe haber un alto nivel de intensidad emocional. Esta asociación condiciona la manera en la que las personas interpretan sus vínculos futuros. “Tu mente aprende que amar es sentir mucho, que tiene que haber un nivel alto de intensidad, que si no hay ese nivel emocional, entonces no es la persona”, señaló el especialista. Así, la experiencia emocional de una relación estable puede parecer insuficiente.

El efecto invisible de las relaciones conflictivas: por qué la estabilidad puede parecer insuficiente

El especialista destaca que en relaciones sanas, caracterizadas por la estabilidad y la previsibilidad, muchas personas sienten que “falta algo”, ya que “ya no hay ese pico, no hay esa euforia, no hay esa montaña rusa y tu cuerpo interpreta: esto no es amor”. Según Sánchez, el cuerpo se acostumbra a esos ingredientes que en realidad solo aparecen en relaciones disfuncionales.

Uno de los puntos centrales en la explicación de Fran Sánchez es el ciclo de conflicto y reconciliación. “Cuando hay un conflicto y se resuelve, hay un subidón enorme porque aquello que quieres deja de estar en peligro. En ese momento parece que nos queremos más que nunca y ese subidón queda codificado como amor”, detalló el psicólogo. La frase “es que cuando estábamos bien, estábamos tan bien” resume, según el especialista, el atractivo de esos estímulos intensos.

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El psicólogo advierte que este patrón puede distorsionar la percepción del amor en futuros vínculos. “Son estímulos muy potentes, pero no son amor, son respuestas al miedo, a la inestabilidad y a la incertidumbre”, afirmó. La ausencia de esos picos emocionales en una relación estable puede confundirse con falta de amor, lo cual constituye “el error”, en palabras de Sánchez. El mensaje central del especialista es que comprender este mecanismo puede ayudar a romper el ciclo de relaciones conflictivas. “Muchas veces eso que sientes que falta no es amor, es la intensidad a la que te acostumbraste”, concluyó Fran Sánchez en su video de TikTok.