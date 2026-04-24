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La aldea a casi 4.000 metros de altura que tiene un monasterio de más de mil años de antigüedad al borde de un acantilado

Construido sobre un espolón rocoso y aparentemente equilibrado en el borde del acantilado, el edificio ofrece al visitante una impresión visual de gran impacto

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La aldea de Dhankar alberga un monasterio milenario sobre el acantilado. (Freepik)
La aldea de Dhankar alberga un monasterio milenario sobre el acantilado. (Freepik)

A casi 3.900 metros de altitud, la aldea de Dhankar, en el Himalaya indio, acoge uno de los enclaves espirituales y paisajísticos más singulares del Valle de Spiti. Allí, un monasterio con más de mil años de historia permanece suspendido en el borde de un acantilado, en un entorno donde la fe y la supervivencia han evolucionado bajo la influencia implacable de la naturaleza.

La posición del monasterio de Dhankar sobre la abrupta ladera convierte a este asentamiento en uno de los más sobresalientes del Himalaya. El edificio domina un paisaje de desfiladeros profundos y ríos alimentados por el deshielo. La ubicación y la altitud han determinado el carácter de la comunidad local y han preservado su legado frente a las amenazas externas.

Dhankar, antigua capital de la región de Spiti en Himachal Pradesh, se sitúa a unos 32 kilómetros de Kaza. Su emplazamiento, en la ladera árida de un desierto de montaña, marcó primero su uso como fortaleza natural antes de convertirse en centro espiritual. La protección geográfica ha permitido que la localidad conserve una conexión palpable entre paisaje y espiritualidad.

Imagen del monasterio de Dhankar. (TripAdvisor)
Imagen del monasterio de Dhankar. (TripAdvisor)

El monasterio constituye el mayor atractivo turístico de la aldea. Construido sobre un espolón rocoso y aparentemente equilibrado en el borde del acantilado, el edificio ofrece al visitante una impresión visual de gran impacto. En el interior, pasillos estrechos llevan a salas de oración donde los murales y estatuas muestran colores atenuados por el paso de los siglos. Pese a la erosión y al riesgo de terremotos, la estructura permanece en uso cotidiano. Los monjes residentes siguen custodiando las prácticas religiosas vinculadas al templo.

El paisaje alrededor de Dhankar se aleja radicalmente del verdor característico de otras localidades himalayas. Abunda el terreno árido, el silencio y un ambiente lunar. No hay ni bosques ni mercados concurridos, lo que intensifica la sensación de aislamiento y autenticidad. Muy cerca, el valle desciende de forma abrupta, y la vista permite constatar la interdependencia entre la vida local y el medio.

En el entorno inmediato, existe un atractivo adicional para los viajeros: el Lago Dhankar. El acceso requiere recorrer un sendero empinado de unos 45 minutos, pero la llegada ofrece un ambiente sereno, rodeado de colinas marrones y con el reflejo de las montañas multiplicando la amplitud del cielo.

El antes y el después de cada estación en el Valle de Spiti

La visibilidad y el acceso a Dhankar dependen drásticamente de las condiciones meteorológicas y las estaciones. Según ha informado la televisión india NDTV, los meses más recomendables para llegar a la aldea se extienden de junio a septiembre, cuando las carreteras están abiertas y el clima presenta cierta estabilidad. Durante el invierno, las nevadas intensas dificultan el acceso y las temperaturas bajan notablemente por debajo de cero. Incluso en verano, las noches resultan frías y la altitud exige que los visitantes se preparen adecuadamente.

Valle de Spiti. (Wikipedia)
Valle de Spiti. (Wikipedia)

El acceso más común parte de Kaza, que actúa como base para quienes exploran Spiti. Desde allí, puede llegarse a Dhankar por carretera desde Manali, atravesando el Paso Kunzum cuando las condiciones lo permiten, o desde Shimla, recorriendo Kinnaur. La ruta desde Shimla, aunque más extensa, goza de mayor fiabilidad. El aeropuerto de Bhuntar, cerca de Kullu, es el más próximo, aunque el trayecto finaliza siempre por carretera a través de las montañas. Para quienes optan por el tren, las estaciones de Shimla o Kalka marcan el límite, teniendo que continuar después en vehículo privado o taxi local.

El alojamiento en Dhankar es esencialmente modesto, sin lujos ni grandes infraestructuras turísticas. La mayoría de los viajeros pernoctan en casas familiares o posadas donde se sirven comidas caseras, contribuyendo así a conservar el carácter genuino del lugar.

La dificultad de acceso refuerza el vínculo entre el viaje y la experiencia; llegar a la aldea y contemplar el panorama se presenta como un todo indivisible. Este destino no figura en los itinerarios de quienes priorizan la comodidad o la velocidad, sino que apela a los buscadores de paisajes elevados y de una historia milenaria. La imagen del monasterio milenario encaramado al precipicio sintetiza la singularidad de Dhankar dentro de Spiti.

Con información de NDTV Travel

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