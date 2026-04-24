Aníbal Gómez afronta su mayor desafío en ‘Tu cara me suena’: “Me he puesto más nervioso haciendo de Chiquetete que con Ojete Calor”

El actor y humorista se suma a la nueva temporada del concurso de Atresmedia con ganas y con actuaciones memorables

Aníbal Gómez en 'Tu cara me suena 13' (ATRESMEDIA).
Tu cara me suena ha llegado a Antena 3 con una decimotercera temporada arrasando en audiencias. El programa de Atresmedia fue el líder absoluto del viernes con una media de 20,7% de cuota de pantalla y alcanzando 4,5 millones de espectadores en su minuto más visto. Uno de los factores que promueven su éxito es el casting de esta nueva temporada, conformado por Jesulín de Ubrique, Sole Giménez, J Kbello, Cristina Castaño, Paula Koops, Martín Savi, María Parrado, Leonor Lavado y Aníbal Gómez.

Este último, actor, humorista y cantante en el dúo Ojete Calor, afronta esta nueva aventura con ilusión, pero admite en una entrevista en exclusiva con Infobae que hay “cierto respecto”: “Porque sabes que es un programa con mucho recorrido y por el que ha pasado gente que lo ha hecho muy bien. Siempre te entran las inseguridades, pero si te llaman es por algo, porque también confían en ti y en el conjunto por encima de las individualidades. No me arrepiento en absoluto. Llevamos poco tiempo, pero estoy muy a gusto con mis compañeros y con todo el equipo que lo hace posible”.

El intérprete de Entrepeneurs reconoce que su experiencia requiere una dedicación constante. “Yo vengo del mundo del humor, pero soy muy obsesivo con afinar una canción. Intento imitar la voz lo máximo posible y preparar gags dentro de la actuación”, señala sobre el tipo de preparación detrás de cada personaje, como sucedió en su reciente interpretación de Alaska en La bola de cristal.

El humor como parte de su lenguaje

Además, subraya el esfuerzo que implica actuar ante un jurado y un público tan numeroso: “Si todo estuviera hecho y no hubiera esfuerzo, no tendría gracia. No se nos ve sufrir, pero sí se nota que estás pendiente de muchas cosas”. Sin embargo, confiesa que enfrentarse a cada gala le “ha puesto más nervioso” incluso que sus actuaciones musicales habituales: “Después de varias galas puedo confirmar que me he puesto más nervioso haciendo de Chiquetete que cuando salgo con Ojete Calor”. Y añade: “La comedia entraña muchísima dificultad, sobre todo si quieres que todo encaje. Mi exigencia es dar todo el juego que pueda dentro de un concurso con compañeros y jueces. Todo es una dificultad. Hacer comedia también”.

Aníbal Gómez y Carlos Areces forman el dúo Ojete Calor. (INSTAGRAM)
El humor y el riesgo son aspectos que valora especialmente en el concurso, y que ha tenido como referencia a la hora de protagonizar esta nueva edición. “Yo me suelo quedar siempre con las más mamarrachas, porque son las que más se quedan ahí en el imaginario durante mucho tiempo. Recuerdo una muy buena que hizo Arturo Valls de Shakira, impresionante. Recuerdo a Yolanda Ramos haciendo cosas chulísimas, como David el Gnomo o Pipi Calzaslargas. Me gustan esas cosas como más arriesgadas y cómicas”, afirma Gómez, para quien participar en Tu cara me suena supone “una experiencia nueva, a pesar de los años de carrera en teatro, humor y música”.

Respecto a las habilidades que desarrollará en las próximas galas, Gómez adelanta: “Creo que lo que más puede sorprender es ver mi culo inquieto, ese deseo de aportar, estar pendiente y formar parte del engranaje increíble que supone cada gala junto al resto”. Por otro lado, concluye que está satisfecho con la aventura y el ambiente del formato: “Disfruto mucho de cada actuación y estoy muy contento”.

