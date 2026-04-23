Sara Jane, psicóloga: “La procrastinación muchas veces no tiene que ver con pereza, sino con protección psicológica”

La procrastinación muchas veces no tiene que ver con la pereza. (Freepik)

La procrastinación forma parte de la vida cotidiana de millones de personas. Retrasar tareas, aplazar decisiones o dejar para mañana lo que podría hacerse hoy es una conducta ampliamente extendida, especialmente en contextos de alta exigencia académica o laboral. Aunque a menudo se percibe como un simple problema de organización, lo cierto es que es un fenómeno mucho más complejo.

En términos generales, procrastinar implica posponer de manera voluntaria una actividad que se considera importante, aun sabiendo que ese retraso puede tener consecuencias negativas. No se trata únicamente de falta de tiempo, sino de una elección consciente (aunque no siempre racional) de evitar una tarea concreta. Este comportamiento puede manifestarse de muchas formas: desde revisar constantemente el móvil hasta dedicarse a tareas secundarias para esquivar una principal.

A nivel psicológico, la procrastinación está relacionada con procesos como la gestión emocional, la motivación o la percepción del esfuerzo. Diversos estudios han señalado que no siempre responde a una mala planificación, sino a la forma en que las personas interpretan determinadas tareas o desafíos. De hecho, hay casos en los que quienes más procrastinan son también quienes experimentan mayores niveles de autoexigencia.

En este contexto, la procrastinación no puede entenderse únicamente como un hábito negativo, sino como un comportamiento que cumple una función concreta. Y es precisamente ahí donde algunos expertos sitúan el foco del problema.

Procrastinar suele ser un mecanismo de autoprotección. (Freepik)

La psicóloga Sara Jane (@sarajbrowne en TikTok) plantea una perspectiva que rompe con la idea tradicional de asociar la procrastinación con la pereza. “La procrastinación muchas veces no tiene que ver con pereza, tiene que ver con protección psicológica”, explica.

Causas y consecuencias de la procrastinación

“Tu mente intenta evitar la incomodidad de hacer algo que percibe como insuficiente, imperfecto o potencialmente criticable”, señala la experta. Desde este enfoque, posponer una tarea sería una forma de autoprotección ante el malestar emocional.

Cuando una actividad activa el miedo al fracaso, la inseguridad o la sensación de no estar a la altura, el cerebro reacciona tratando de esquivar esa incomodidad. No es una cuestión de falta de voluntad, sino una respuesta automática ante una amenaza percibida.

“Tu cerebro detecta algo como incómodo, difícil o incierto y activa una respuesta automática: evitar, posponer, distraerte”, señala la psicóloga. Este mecanismo, que en principio busca aliviar la tensión, termina convirtiéndose en un patrón repetitivo. La persona encuentra alivio momentáneo al evitar la tarea, lo que refuerza la conducta de procrastinar.

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El problema surge cuando este comportamiento deja de ser puntual y se convierte en una dinámica habitual. En ese punto, la procrastinación ya no solo retrasa tareas, sino que puede generar un impacto significativo en el bienestar emocional. La acumulación de responsabilidades, la culpa o la ansiedad son algunas de las consecuencias más frecuentes.

Sara Jane describe cómo este proceso se alimenta a sí mismo: “Retrasa la acción esperando el momento perfecto, esperando tener más claridad, esperando sentirse más preparado”. Sin embargo, esa búsqueda de condiciones ideales rara vez se materializa. “Pero ese momento perfecto casi nunca llega. A corto plazo te calma, pero a largo plazo te bloquea. Y, cuanto más lo repites, más se refuerza. Así es como entras en el bucle de la procrastinación”, advierte.

Este “bucle” al que se refiere la experta explica por qué resulta tan difícil romper con este hábito. Cada vez que se evita una tarea, se refuerza la idea de que posponer es una estrategia eficaz para reducir el malestar, aunque sus efectos a largo plazo sean contraproducentes.