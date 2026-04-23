España

Sara Jane, psicóloga: “La procrastinación muchas veces no tiene que ver con pereza, sino con protección psicológica”

La experta señala que, aunque a corto plazo este mecanismo reduzca el malestar, con el tiempo sus efectos son contraproducentes

Guardar
La procrastinación muchas veces no tiene que ver con la pereza. (Freepik)
La procrastinación muchas veces no tiene que ver con la pereza. (Freepik)

La procrastinación forma parte de la vida cotidiana de millones de personas. Retrasar tareas, aplazar decisiones o dejar para mañana lo que podría hacerse hoy es una conducta ampliamente extendida, especialmente en contextos de alta exigencia académica o laboral. Aunque a menudo se percibe como un simple problema de organización, lo cierto es que es un fenómeno mucho más complejo.

En términos generales, procrastinar implica posponer de manera voluntaria una actividad que se considera importante, aun sabiendo que ese retraso puede tener consecuencias negativas. No se trata únicamente de falta de tiempo, sino de una elección consciente (aunque no siempre racional) de evitar una tarea concreta. Este comportamiento puede manifestarse de muchas formas: desde revisar constantemente el móvil hasta dedicarse a tareas secundarias para esquivar una principal.

A nivel psicológico, la procrastinación está relacionada con procesos como la gestión emocional, la motivación o la percepción del esfuerzo. Diversos estudios han señalado que no siempre responde a una mala planificación, sino a la forma en que las personas interpretan determinadas tareas o desafíos. De hecho, hay casos en los que quienes más procrastinan son también quienes experimentan mayores niveles de autoexigencia.

En este contexto, la procrastinación no puede entenderse únicamente como un hábito negativo, sino como un comportamiento que cumple una función concreta. Y es precisamente ahí donde algunos expertos sitúan el foco del problema.

Un hombre pensando mientras trabaja (Freepik)
Procrastinar suele ser un mecanismo de autoprotección. (Freepik)

La psicóloga Sara Jane (@sarajbrowne en TikTok) plantea una perspectiva que rompe con la idea tradicional de asociar la procrastinación con la pereza. “La procrastinación muchas veces no tiene que ver con pereza, tiene que ver con protección psicológica”, explica.

Causas y consecuencias de la procrastinación

“Tu mente intenta evitar la incomodidad de hacer algo que percibe como insuficiente, imperfecto o potencialmente criticable”, señala la experta. Desde este enfoque, posponer una tarea sería una forma de autoprotección ante el malestar emocional.

Cuando una actividad activa el miedo al fracaso, la inseguridad o la sensación de no estar a la altura, el cerebro reacciona tratando de esquivar esa incomodidad. No es una cuestión de falta de voluntad, sino una respuesta automática ante una amenaza percibida.

“Tu cerebro detecta algo como incómodo, difícil o incierto y activa una respuesta automática: evitar, posponer, distraerte”, señala la psicóloga. Este mecanismo, que en principio busca aliviar la tensión, termina convirtiéndose en un patrón repetitivo. La persona encuentra alivio momentáneo al evitar la tarea, lo que refuerza la conducta de procrastinar.

Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

El problema surge cuando este comportamiento deja de ser puntual y se convierte en una dinámica habitual. En ese punto, la procrastinación ya no solo retrasa tareas, sino que puede generar un impacto significativo en el bienestar emocional. La acumulación de responsabilidades, la culpa o la ansiedad son algunas de las consecuencias más frecuentes.

Sara Jane describe cómo este proceso se alimenta a sí mismo: “Retrasa la acción esperando el momento perfecto, esperando tener más claridad, esperando sentirse más preparado”. Sin embargo, esa búsqueda de condiciones ideales rara vez se materializa. “Pero ese momento perfecto casi nunca llega. A corto plazo te calma, pero a largo plazo te bloquea. Y, cuanto más lo repites, más se refuerza. Así es como entras en el bucle de la procrastinación”, advierte.

Este “bucle” al que se refiere la experta explica por qué resulta tan difícil romper con este hábito. Cada vez que se evita una tarea, se refuerza la idea de que posponer es una estrategia eficaz para reducir el malestar, aunque sus efectos a largo plazo sean contraproducentes.

Temas Relacionados

Redes SocialesTikTokTikTok EspañaPsicologíaVirales EspañaEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado

El mercado de aceite de oliva es de vital importancia debido a que se trata de un pilar fundamental en el sistema agroalimentario español

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado

El certificado de vulnerabilidad se convierte en el mayor reto para los migrantes que buscan regularizarse y en un foco de tensión política

El documento ha generado un cuello de botella en el proceso, principalmente por la falta de información, mientras muchos servicios sociales se encuentran saturados

El certificado de vulnerabilidad se convierte en el mayor reto para los migrantes que buscan regularizarse y en un foco de tensión política

Villalar cumple 50 años: el origen de la fiesta autonómica de Castilla y León

La jornada combina historia, identidad autonómica y el recuerdo del movimiento comunero

Villalar cumple 50 años: el origen de la fiesta autonómica de Castilla y León

El mito del pequeño casero: seis de cada diez viviendas de alquiler están en manos de grandes propietarios o empresas

Frente a un volumen de inquilinos que supera el 20% de la población nacional, apenas un reducidísimo 5,7% de los adultos españoles percibe rentas derivadas de alquilar una vivienda

El mito del pequeño casero: seis de cada diez viviendas de alquiler están en manos de grandes propietarios o empresas

Leer a Cervantes, Shakespeare o La Biblia como si fuera ‘One Piece’: el manga sale al rescate de los clásicos universales

Los Manga de Dokuha nacieron en Japón en 2007 y llegaron a España cuatro años después de la mano de Herder con un objetivo: acercar al público los grandes clásicos

Leer a Cervantes, Shakespeare o La Biblia como si fuera ‘One Piece’: el manga sale al rescate de los clásicos universales
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los 47,7 millones de euros decomisados a los narcos en cuentas y efectivo dejan unos ingresos récord en España tras subir un 171% en 2025

Los 47,7 millones de euros decomisados a los narcos en cuentas y efectivo dejan unos ingresos récord en España tras subir un 171% en 2025

La DGT lo confirma: se podrá conducir a los 17 años si se cumple este requisito

La letra pequeña del artículo 106: el error que cometió la Mesa del Congreso y que impide que el diputado de Vox sea suspendido un mes

‘El Barbas’, ‘El Asturiano’ o ‘M.R.’: Rajoy se enfrenta hoy a su declaración como testigo, convertido en uno de los protagonistas del juicio a la ‘Operación Kitchen’

Pilar Alegría tilda de “ejercicio de supervivencia política” el pacto entre PP y Vox: “No es un proyecto real para Aragón, sino un reparto de sillones”

ECONOMÍA

El mito del pequeño casero: seis de cada diez viviendas de alquiler están en manos de grandes propietarios o empresas

El mito del pequeño casero: seis de cada diez viviendas de alquiler están en manos de grandes propietarios o empresas

Marruecos arrebata a España el primer puesto de exportador de tomate a la UE: el campo denuncia la falta de datos y la competencia desleal

España blinda el queroseno, pero la dependencia de otros aeropuertos y el encarecimiento de los vuelos pueden afectar al turismo

Ser autónomo es factor de riesgo en España: los trabajadores por cuenta propia tienen una mayor tasa de pobreza que la de los asalariados

Desde 1.800 hasta 3.000 euros: estas son todas las especialidades de la Guardia Civil y cuánto se cobra en cada una

DEPORTES

Roberto Bautista dice adiós en Madrid: “Me voy en paz con todo lo que he dado por el tenis”

Roberto Bautista dice adiós en Madrid: “Me voy en paz con todo lo que he dado por el tenis”

Los nombres que se escuchan en los audios de la red de escorts de la Serie A: desde Ruggeri hasta un tal Álvaro, pasando por el hijo de Maldini

El peluquero de Cucurella filtra la alineación del Chelsea antes del partido ante el Brighton y el equipo acaba perdiendo por goleada

Roberto Bautista se despide para siempre del Mutua Madrid Open tras caer ante el argentino Tirante

El Supremo absuelve a Neymar y a los exdirectivos del Barça en la causa de su fichaje por el equipo azulgrana en 2013