Una estudiante española crea "el sándwich más bueno del mundo" y conquista a un jurado con estrella Michelin

Un sándwich de pastrami con salsa de cítricos especiada, queso, jamón cocido y mantequilla de pepinillos se ha coronado oficialmente como el más bueno del mundo en la final del concurso gastronómico y solidario impulsado por Delikia. Detrás de la receta está Greta Pujol, estudiante de hostelería del CETT de Barcelona, que se ha llevado el primer premio, dotado con 6.000 euros.

La final, celebrada en el espacio Kitchen Club de Madrid, reunió a ocho alumnos de escuelas de hostelería de ciudades como Alicante, Santander, Santiago de Compostela, Barcelona, Tenerife y Zaragoza, que elaboraron sus propuestas en un tiempo cronometrado ante más de un centenar de asistentes. Además de conquistar al jurado profesional, el sándwich de Greta también se convirtió en el favorito del público, que pudo probar y votar las creaciones finalistas.

Los 2.000 y 1.000 euros del segundo y tercer premio se quedaron en manos de dos jóvenes talentos de Master-D en Alicante y del I.E.S. Peñacastillo de Santander, que también verán sus recetas convertidas en producto real en las máquinas de vending de la marca. Las tres propuestas ganadoras se comercializarán en más de 15.000 máquinas de Delikia repartidas por toda España.

El evento estuvo presentado por el cómico Rafa Durán y contó con un jurado de perfil muy televisivo: lo presidió el chef de El Bohío, Pepe Rodríguez, y participaron también el chef José Álvarez (La Costa, con una estrella Michelin y dos Soles Repsol), la periodista gastronómica Gemma Añino, el barista y responsable de Innovación del Café en Delikia y fundador de Root Café, Marcos González, la directora de los obradores de Delikia - Saborese, Eva Lago, y el ganador de la edición anterior, Gadim Gueye.

Un sándwich con impacto solidario

Más allá del juego creativo entre panes, el concurso tiene una vertiente solidaria: el 10% de la recaudación por la venta de los tres sándwiches ganadores se destinará a la Fundación Tierra de hombres, enfocada en la protección y el desarrollo de la infancia. Desde que se puso en marcha esta iniciativa en 2019, Delikia ha donado ya 48.700 euros a proyectos de la ONG, como el programa "Viaje hacia la Vida", que facilita tratamientos médicos a menores de países en situación vulnerable.

EuropaPress

