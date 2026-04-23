Unos 6 metros cuadrados por casi 500 euros: el anuncio ilegal de una inmobiliaria de París. (Captura de pantalla de la web de Century 21 Olympierre en Francia)

El acceso a una vivienda digna es un problema que persiste. Los precios de los alquileres están cada vez más altos, y no solo en España, sino que es una tendencia que se repite en muchos lugares fuera de nuestras fronteras. Y las zonas más tensionadas, como ocurre aquí, son las de las grandes ciudades. A veces, incluso, llegando a situaciones algo surrealistas e incluso ilegales. Así ha sido el caso de un anuncio de alquiler en París, por el que una inmobiliaria ofrecía un piso de una sola habitación y apenas seis metros cuadrados a cambio de 438 euros mensuales.

Según informó el digital Le Parisien, la publicación procedía de una agencia reconocida en el V distrito parisino, y fue denunciada por presentar un contrato civil, una fórmula legal que no suele utilizarse para vivienda habitual. Esta modalidad contractual suele reservarse para usos muy concretos, como aparcamientos, oficinas o almacenes, lo que permite esquivar tanto la regulación de precios como la protección de los inquilinos prevista en la ley de arrendamientos urbanos.

Al analizar el anuncio, destacan varias irregularidades. Una de las más visibles es que el contrato, al estar regido por el código civil, excluye al futuro inquilino de acceder a las Ayudas Personales para la Vivienda (APL) del país galo. Además, la fianza solicitada duplicaba el límite legal para contratos convencionales, ascendiendo a 876 euros frente al máximo de un mes de renta estipulado por la normativa.

“El anuncio ilegal proviene de una agencia reconocida”

En Francia, la legislación establece que una vivienda digna debe contar con, al menos, nueve metros cuadrados habitables. El espacio ofertado (6,21 metros cuadrados) se queda muy por debajo de ese umbral, lo que lo convierte directamente en una oferta ilegal. El propio senador parisino del Partido Comunista Francés, Ian Brossat, comentó esta oferta en sus redes sociales: “Una habitación de 6 metros cuadrados a más de 400 euros en París. No, no está soñando: es ilegal. Y sin embargo se ofrece en alquiler”.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, califica de "anomalía" la proliferación de contratos de alquiler temporales de menos de un año y aboga por una regulación más transversal del mercado para proteger a familias y estudiantes.

El caso ha sido muy mediático en el país vecino, además, porque la oferta provenía de una agencia inmobiliaria de prestigio, y no de una simple plataforma de anuncios. “Lo que resulta especialmente chocante es que el anuncio ilegal proviene de una agencia reconocida (...). Se trata de una agencia establecida en la vía pública, que precisamente debería recordar a los propietarios sus obligaciones”, subrayó Brossat.

Contratos civiles para viviendas

La estrategia de utilizar un contrato civil permite a los propietarios evitar el tope de alquiler fijado por la ciudad de París y deja sin cobertura legal al inquilino en materias como la solicitud de ayudas o la limitación de fianza. Y el mismo anuncio lo especificaba: “Contrato código civil, no elegible para las APL”.

La diferencia entre “superficie en planta” (12,51 metros cuadrados) y “superficie habitable” (6,21 metros cuadrados) se explica por el techo bajo en parte de la estancia, lo que deja fuera una porción del espacio a efectos legales. Esto provoca que el precio real por metro cuadrado supere los 70 euros, el doble del límite de referencia incrementado que rige en París para este tipo de inmuebles.

El senador Brossat presentó la denuncia ante la Dirección General de la Competencia, el Consumo y la Represión de Fraudes (DGCCRF), organismo encargado de vigilar la legalidad en las relaciones de consumo y que ya había sido alertado previamente de prácticas similares.

La DGCCRF, que ya investigaba prácticas comparables tras una alerta presentada en febrero por la Brigada Asociativa Inter Inquilinos (BAIL), ha confirmado que los contratos civiles utilizados para viviendas principales constituyen una desviación de la normativa. En respuesta a la denuncia anterior, la directora general del organismo señaló que “un contrato así puede ser reclasificado por un juez”, abriendo la puerta a posibles sanciones para los propietarios que recurran a estas argucias legales.

En cuanto a la agencia responsable del anuncio, Century 21 Olympierre, Le Parisien intentó obtener una declaración, pero no recibió respuesta. Poco después de la consulta del medio, el anuncio fue retirado de la plataforma.