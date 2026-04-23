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Calabacines rellenos con queso gratinado: una receta saludable y fácil de preparar para disfrutar de un plato ligero

Sorprende a tus invitados esta primavera con una preparación elegante

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Una receta fácil de hacer y saludable
Calabacines rellenos con queso gratinado. (Freepik)

Si buscas una receta sencilla, saludable y fácil de preparar, esta opción es perfecta para cualquier día de la semana. No requiere de técnicas complicadas y el resultado es un plato completo, sabroso y con una textura muy agradable gracias al toque final de horno.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 25 minutos
  • Cocción: 25 minutos
  • Tiempo total: 50 minutos

Ingredientes

  1. 4 calabacines medianos
  2. 1 cebolla pequeña
  3. 2 dientes de ajo
  4. 150 g de jamón cocido o carne picada (opcional)
  5. 2 tomates maduros
  6. 100 ml de nata líquida para cocinar
  7. Sal y pimienta al gusto
  8. Aceite de oliva virgen extra
  9. 150 g de queso rallado (emmental, manchego o mozzarella)
  10. 1 cucharada de pan rallado (opcional)
  11. Perejil fresco picado

Cómo hacer calabacines rellenos con queso gratinado, paso a paso

  1. Lava bien los calabacines bajo el grifo para eliminar cualquier resto de suciedad y sécalos con un paño limpio. Córtalos por la mitad a lo largo y, con ayuda de una cuchara, vacía la pulpa con cuidado, dejando aproximadamente medio centímetro de borde para que mantengan su forma durante la cocción.
  2. Coloca las mitades en una bandeja apta para horno, con la parte hueca hacia arriba, y añade un chorrito de aceite de oliva por encima para evitar que se resequen. Hornéalas a 180 °C durante unos 8 minutos, hasta que empiecen a ablandarse ligeramente.
  3. Mientras tanto, pica finamente la pulpa que has retirado, así como la cebolla y los ajos, procurando que los trozos sean pequeños para que se integren mejor.
  4. En una sartén con un poco de aceite de oliva, sofríe la cebolla y los ajos a fuego medio hasta que estén transparentes y ligeramente dorados. Después, añade la pulpa del calabacín y los tomates picados, y cocina removiendo de vez en cuando hasta que el agua se evapore.
  5. Si decides añadir jamón o carne picada, incorpóralos en este momento y cocina durante unos 5 minutos, mezclando bien para que se integren con el resto de ingredientes.
  6. Agrega la nata líquida, salpimenta al gusto y remueve hasta conseguir una mezcla homogénea. Cocina un par de minutos más para que los sabores se integren correctamente.
  7. Saca los calabacines del horno y rellena cada mitad con la mezcla preparada, distribuyéndola de forma uniforme.
  8. Cubre cada calabacín con una cantidad generosa de queso rallado y espolvorea un poco de pan rallado por encima para lograr un gratinado más crujiente.
  9. Introduce de nuevo la bandeja en el horno y gratina a 200 °C durante unos 10 minutos.
  10. Sirve caliente, espolvoreando perejil fresco picado por encima y acompañando con unos tomates cherry para darle un toque fresco.
Se puede hacer muchas recetas con calabacín. Aquí tienes algunas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

4 porciones (1 calabacín por persona)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 210 kcal
  • Proteínas: 12 g
  • Grasas: 12 g
  • Hidratos de carbono: 13 g
  • Fibra: 3 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Puedes guardar los calabacines rellenos en nevera hasta 2 días, bien tapados. Para recalentarlos, usa horno o microondas. No se recomienda congelar, ya que el calabacín pierde textura.

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