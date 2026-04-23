Cristina Pardo se despide de laSexta tras 20 años de trayectoria: mantendrá su vínculo con Atresmedia con un nuevo proyecto en el prime time de Antena 3

La periodista Cristina Pardo tiene prevista su salida de laSexta tras dos décadas vinculada a la cadena, donde ha conducido programas tan conocidos como Más Vale Tarde, Al Rojo Vivo, Liarla Pardo e incluso siendo uno de los rostros imprescindibles de las Campanadas del canal. Este jueves 23 de abril, Pardo se despedirá de sus compañeros y de la audiencia con un mensaje a las 19:19 de la tarde.
Durante los 20 años que ha permanecido en laSexta, Cristina Pardo ha presentado diversos formatos de actualidad y ha formado tándem con Iñaki López al frente del magacín vespertino de la cadena. Su trayectoria en televisión comenzó mucho antes, tras licenciarse en Periodismo por la Universidad de Navarra y realizar prácticas en la COPE bajo la tutela de Federico Jiménez Losantos.
Desde su incorporación en 2006, su presencia ha sido constante en laSexta, consolidándose como uno de los rostros más reconocibles para los espectadores que la han seguido cada tarde. Según adelanta ¡Hola!, la marcha de Cristina Pardo de la cadena no supondrá un distanciamiento del medio televisivo ni de su público fiel. Por su parte, Iñaki López ha asegurado que su marcha afectará a la “calidad” del programa.
Cristina Pardo abandona laSexta
Desde hace años, la periodista es colaboradora habitual en la mesa de debate de El Hormiguero, el espacio de prime time de Antena 3 presentado por Pablo Motos, donde continuará participando. Además, según el citado medio, estrenará un proyecto en la franja nocturna, es decir, el prime time de la cadena. Esta nueva etapa permitirá a sus seguidores seguir viendo a Pardo en la pequeña pantalla, solo que en una franja diferente a la que estaban acostumbrados.
A pesar de su notoriedad en el sector audiovisual, la información relativa a la esfera personal de Cristina Pardo es escasa. La periodista siempre ha mostrado una clara preferencia por mantener su vida privada alejada de la exposición pública. Se conoce que mantiene una relación sentimental desde hace años, aunque nunca ha facilitado la identidad de su pareja ni ha compartido detalles sobre su aspecto físico.
El marido de Cristina Pardo
Durante una conversación en El Hormiguero, en marzo de 2020, Pardo ofreció a la audiencia una de las pocas pinceladas sobre su relación, en plena pandemia. En esa aparición, a raíz de una intervención del presentador Pablo Motos, Cristina Pardo aclaró que su pareja no es marinero, sino marino, en una intervención que resultó especialmente llamativa para los espectadores: “Sí, es marino... Vaya despelote, ¿no? Sobre todo, porque yo no lo había contado nunca", comentó esa noche, sorprendiendo tanto al conductor como al público.
Además, en ese mismo contexto televisivo, Cristina Pardo desveló una particularidad doméstica: el exceso de orden por parte de su pareja, que conduce a pequeñas discusiones entre ambos, a pesar de que ella misma reconoce ser ordenada. “Yo no suelo discutir mucho, pero hay una cosa que no aguanto... Él es muy ordenado y ordena hasta lo que no usa, porque dice que es más práctico. Yo soy bastante ordenada, pero no tan obsesiva como él, sobre todo con lo que no uso...”, relató entre risas durante esa emisión.
En las escasas ocasiones en que ha abordado su situación personal, Pardo ha explicado que su pareja realiza largas campañas embarcado debido a su profesión. Esa circunstancia, según la periodista, les permitió soportar con mayor entereza las restricciones derivadas del confinamiento sanitario por Covid-19: “Los marinos están acostumbrados a las misiones largas, así que para él no era tan raro estar meses en casa”.