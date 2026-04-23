El exjefe jurídico de Globalia desvincula a Begoña Gómez del apoyo a Air Europa y defiende que no fue un rescate, sino un “préstamo”

La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, durante la Comisión de Investigación sobre programas de cátedras y postgrados de la Universidad Complutense de Madrid y empresas financiadoras, en la Asamblea de Madrid, a 13 de noviembre de 2024, en Madrid (España). (Eduardo Parra - Europa Press)

El que fuera responsable de la asesoría jurídica de Globalia, Ramiro Campos Gallego, ha asegurado desde el Senado que la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, no tuvo “nada” que ver con la concesión del apoyo financiero a Air Europa. Durante su comparecencia en la comisión que analiza la actuación de la SEPI, el exdirectivo defendió la legalidad y las características de la operación.

Campos ha sostenido que no se trató de un rescate, como mantiene el Partido Popular, sino de un “préstamo” que incluía condiciones “muy significativas”. Y ha llegado incluso a insinuar que podían considerarse “abusivas”. En este sentido, subrayó que la ayuda ya ha sido devuelta “íntegramente”, junto con los intereses correspondientes.

Después, el exresponsable jurídico ha explicado que participó directamente, junto a su equipo, en la estructuración de la operación financiera. Pero ha negado haber estado presente en reuniones entre el entonces consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, y la exministra de Economía, Nadia Calviño.

Durante el interrogatorio, también ha reconocido haber mantenido encuentros con el vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora, en el contexto de la tramitación de este préstamo, enmarcando dichos contactos dentro del proceso habitual de gestión de una operación de este tipo.

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