La UE prohibirá los servicios marítimos al petróleo ruso por la guerra de Ucrania pese al riesgo de desabastecimiento por la crisis energética

Imagen de archivo de un buque petrolero en plena navegación (Canva)

La guerra entre Rusia y Ucrania, que tomó mayor intensidad con la invasión rusa de febrero de 2022, se ha convertido en la actualidad en una guerra de trincheras, con ambos bandos luchando por ganar o recuperar zonas muy acotadas. En este escenario, desde la Unión Europea se han aprobado más de una decena de paquetes sancionadores para debilitar al Kremlin, como el embargo de activos financieros o aranceles a sus exportaciones.

Tras más de cuatro años de conflicto, este jueves la UE ha sentado las bases legales para vetar los servicios marítimos relacionados con el crudo y los productos petrolíferos rusos dentro del vigésimo paquete de sanciones contra Rusia por la invasión de Ucrania. Para aplicarlo han asegurado que se coordinarán con los países que integran el G7, según han asegurado desde el Consejo de la UE y la Comisión Europea.

Así, el paquete sancionador incluye "sanciones económicas severas y de múltiples niveles, dirigidas a sectores clave" que alimentan la guerra de Rusia contra Ucrania, así como la inclusión en la lista negra de hasta 120 nombres. Según ha detallado la UE, 36 nuevos sancionados están relacionados con la explotación, la extracción, el refinado y el transporte de petróleo, en concreto la “flota fantasma” que ayuda a que la exportación de crudo ruso esquive restricciones, y se incluye en la lista a una importante aseguradora marítima.

Además, la Comisión ha adelantado la sanción de otros 46 buques (elevando el total hasta los 632), así como la introducción de controles obligatorios de diligencia debida para la venta de buques cisterna y se prohíbe prestar servicios de mantenimiento a buques cisterna de gas natural licuado (GNL) y a los rompehielos rusos.

En este sentido, la UE ha hecho hincapié en que a, partir de enero de 2027, será ilegal prestar servicios de GNL a entidades rusas o que sean propiedad de ciudadanos u operadores rusos. También, dentro del nuevo paquete de sanciones, se prohibirán las transacciones con dos puertos rusos -Murmansk y Tuapse- y con la terminal petrolera del puerto de Karium en Indonesia, utilizados para eludir el límite máximo impuesto al precio del petróleo ruso.

Un devastador ataque nocturno con misiles y drones rusos golpeó las ciudades ucranianas de Kiev, Dnipro y Odesa. Las imágenes muestran incendios masivos, edificios destruidos, vehículos calcinados y los esfuerzos de los equipos de emergencia.

Restricciones militares, financieras y económicas

La Comisión ha destacado que su preferencia es esperar al G7 y a los socios de esa coalición para imponer el veto, aunque en última instancia el bloque podría decidir seguir adelante por su cuenta. Esta aclaración la han realizado aludiendo a la idea que prevalece en el G7 de que, mientras las condiciones del mercado energético no sean favorables y puedan llevar al desabastecimiento, no se da el contexto para avanzar hacia la prohibición de esos servicios marítimos a Rusia.

Además de las sanciones marítimas relacionadas con el comercio de productos petrolíferos, el nuevo paquete de sanciones incluye otras medidas financieras, militares y económicas. En este sentido, la UE tiene pensado vetar las transacciones con otros 20 bancos rusos y ha sancionado a cuatro instituciones financieras de terceros países por eludir las medidas restrictivas.

En el aspecto militar, la UE ha sancionado a 58 empresas y personas implicadas en el desarrollo y fabricación de material militar, como drones, y han incluido en la lista negra a 16 entidades con sede en China, Emiratos Árabes Unidos, Uzbekistán, Kazajistán y Bielorrusia que han suministrado productos de doble uso o sistemas de armas al complejo militar-industrial ruso.

En lo que respecta al comercio, la Unión ha activado por primera vez su mecanismo contra la elusión de sanciones, prohibiendo la exportación de cualquier máquina de control numérico por ordenador y de aparatos de radio a Kirguistán, donde existe un alto riesgo de que estos productos sean reexportados a Rusia. Además, ha impuesto prohibiciones a la importación de metales, productos químicos y minerales por un valor superior a 530 millones de euros.