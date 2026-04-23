España

Estos son los números ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 23 abril

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Guardar
Super Once realiza sorteos todos los días de la semana. (Infobae)
Super Once realiza sorteos todos los días de la semana. (Infobae)

En España hay diversas opciones de loterías que ofrecen millones de euros en premios, tal es el caso de Super Once que celebró su más reciente sorteo. Estos son los números ganadores de este jueves 23 de abril, dados a conocer por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios jamás caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora del Super Once

Fecha: 23 abril.

Tipo: Sorteo 3 de las 14:00 horas.

Combinación ganadora: 04 11 13 15 16 21 36 47 48 51 52 58 64 66 70 75 76 77 80 83.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran tres sorteos de Super Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar Super Once?

¿No sabes como jugar Super Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)
¿No sabes como jugar Super Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)

Para jugar Super Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de mínimo cinco y máximo once cifras elegidas entre los números 1 y 85.

Tras definir tu combinación ganadora, debes de escoger el importe de su jugada, mínimo un euro y máximo 10 euros.

En función de los números que compongan tu combinación y del importe jugado, podrás ganar premios diferentes.

Puedes comprar tu boleto de Super Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

¿Cuánto puedes ganar jugando Super Once?

Una de las principales características del sorteo de Super Once es la variedad de premios que puedes con tan solo un euro y cómo estos incrementan su tu apuesta es mayor.

Si tu apuesta es de un euro, podrías ganar hasta 1 millón de euros si atinas a los once números de la combinación ganadora. Sin embargo, al desembolsar 10 euros, el tope máximo del premio asciende a los 10 millones de euros.

Para mayor posibilidad de ganar, tu apuesta puede estar conformada desde los cinco números, pero mientras más dígitos tenga tu número de la suerte y mayor sea el monto desembolsado, más grande es el premio que se puede alcanzar.

Temas Relacionados

Super Once EspañaLoterías de EspañaÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Receta de tarta de almendras asturiana: un postre crujiente y jugoso con pocos ingredientes y fácil de hacer

La textura, la base de hojaldre y el sabor irresistible de la que es una seña de identidad en la repostería del norte de España hacen que sea un dulce de lo más irresistible

Receta de tarta de almendras asturiana: un postre crujiente y jugoso con pocos ingredientes y fácil de hacer

Cuál es el precio de la luz en España para este viernes

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener los precios de la energía eléctrica

Cuál es el precio de la luz en España para este viernes

Ni productos ni suciedad: si tienes más de 25 años y te salen brotes de acné, este es el motivo

La causa real del acné adulto no está en los cosméticos, sino dentro del organismo

Ni productos ni suciedad: si tienes más de 25 años y te salen brotes de acné, este es el motivo

La reina Letizia no se separa de los colores pastel durante la primavera: deslumbra con un vestido cuyo color lleva a la confusión, ¿azul o violeta?

La monarca ha conjuntado la pieza de Carolina Herrera, descrita como violeta por la firma, con un bolso floral

La reina Letizia no se separa de los colores pastel durante la primavera: deslumbra con un vestido cuyo color lleva a la confusión, ¿azul o violeta?

Cuatro años y medio de prisión por acercamiento sexual a menores y amenazas condicionales para ‘Jonpe’, el profesor de la ESO en Gipuzkoa

La Justicia ha descartado así la versión del docente, quien llegó a asegurar que las acusaciones formaban parte de una campaña de hostigamiento laboral que sufría desde sus primeros años en la docencia

Cuatro años y medio de prisión por acercamiento sexual a menores y amenazas condicionales para ‘Jonpe’, el profesor de la ESO en Gipuzkoa
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cospedal asegura que nunca habló con el excomisario Villarejo sobre la ‘trama Gürtel’: “No me informaba porque no tenía que informarme”

Cospedal asegura que nunca habló con el excomisario Villarejo sobre la ‘trama Gürtel’: “No me informaba porque no tenía que informarme”

El abogado de la UE avala el ‘plan Meloni’ para trasladar migrantes a centros de deportación en Albania

Mariano Rajoy defiende la “legalidad” de la operación policial en el ‘Caso Kitchen’: “El único objetivo era encontrar el dinero de Bárcenas y a sus testaferros”

La Justicia rechaza el arraigo y expulsa de España a un colombiano con un proceso penal abierto por agredir a su pareja con una botella

Un juez declara improcedente el despido de un jardinero que fumaba marihuana en el trabajo porque la droga “tiene una gran tolerancia tanto social como legalmente”

ECONOMÍA

Lo que tienes que tener en cuenta si vas a comprar una vivienda alquilada

Lo que tienes que tener en cuenta si vas a comprar una vivienda alquilada

Idealista, Fotocasa y Pisos.com anticipan un cambio de ciclo en el mercado de la vivienda: qué pasará con los precios

Un hombre que llevaba dos años de incapacidad es despedido por faltar al trabajo, pero no le habían notificado el fin de la baja: recibirá 22.000 euros de indemnización

El precio del litro de diésel cae un 4,1% esta semana y la gasolina se abarata un 2,3%

La caída de las operaciones de compraventa de vivienda se suaviza hasta el 0,5% en febrero

DEPORTES

Lamine Yamal se pierde lo que queda de temporada pero jugará el Mundial: lesión en el bíceps femoral

Lamine Yamal se pierde lo que queda de temporada pero jugará el Mundial: lesión en el bíceps femoral

Roberto Bautista dice adiós en Madrid: “Me voy en paz con todo lo que he dado por el tenis”

Los nombres que se escuchan en los audios de la red de escorts de la Serie A: desde Ruggeri hasta un tal Álvaro, pasando por el hijo de Maldini

El peluquero de Cucurella filtra la alineación del Chelsea antes del partido ante el Brighton y el equipo acaba perdiendo por goleada

Roberto Bautista se despide para siempre del Mutua Madrid Open tras caer ante el argentino Tirante