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Lufthansa cancela 20.000 vuelos para ahorrar combustible ante la escalada de precios por la guerra en Oriente Medio

La aerolínea reducirá cerca de un 1% su capacidad esta temporada de verano, priorizando rutas rentables para garantizar el suministro de queroseno tras las preocupaciones por su escasez

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Varios aviones de Lufthansa en un aeropuerto de Berlín. (REUTERS/Lisi Niesner)
Varios aviones de Lufthansa en un aeropuerto de Berlín. (REUTERS/Lisi Niesner)

El grupo de aerolíneas Lufthansa ha decidido cancelar 20.000 vuelos de corta distancia hasta el próximo mes de octubre. Con esta medida, la compañía alemana busca ahorrar unas 40.000 toneladas de queroseno en medio del fuerte incremento del precio del combustible, que se ha duplicado desde el inicio de la guerra en Irán el pasado 28 de febrero. Según ha explicado Lufthansa en un comunicado, el recorte representa una reducción del 1% en la capacidad de transporte de pasajeros durante la temporada de verano.

La mayoría de las rutas suspendidas pertenecen a la filial regional Cityline, que ha dejado de operar por completo, y afectan principalmente a trayectos “no rentables” desde los aeropuertos de Fráncfort y Múnich en Alemania. Entre las rutas canceladas se encuentran los vuelos desde Fráncfort hacia las ciudades polacas de Bidgostia y Resovia, así como a la noruega Stavanger, según detalla la compañía.

Mientras reduce vuelos en Alemania, Lufthansa ha anunciado la expansión de rutas en Zúrich, Viena y Bruselas para optimizar su oferta en estos aeropuertos estratégicos. El grupo, que incluye además a Austrian Airlines, Swiss, Brussels Airlines, Eurowings y la italiana ITA Airways, ha asegurado que el suministro de combustible estará garantizado para las próximas semanas y confía en poder mantener los vuelos programados para el verano.

La compañía ha informado de que hasta finales de mayo se cancelarán 120 vuelos adicionales y que los cambios han sido comunicados a los pasajeros afectados. Además, se revisará la planificación de rutas a medio plazo y se esperan nuevas actualizaciones sobre la red de vuelos del grupo a finales de abril o principios de mayo.

Europa no espera cancelaciones masivas

El anuncio de Lufthansa llega después de que ayer el comisario europeo de Transporte y Turismo Sostenibles, Apostolos Tzitzikostas, afirmase que no se prevén cancelaciones masivas de vuelos este verano en la Unión Europea pese al encarecimiento del queroseno. En declaraciones a los medios este martes, explicó que el mercado está gestionando la presión provocada por el cierre del estrecho de Ormuz y no existen señales de desabastecimiento en el corto plazo. Además, detalló que las rutas recientemente suspendidas, como las de KLM o filiales de Lufthansa, se cancelaron por la falta de rentabilidad y no por problemas de suministro.

El presidente de Estados Unidos asegura que su Gobierno ayudará a gestionar el "tráfico acumulado" en el estrecho de Ormuz.

Sin embargo, Tzitzikostas advirtió de que el escenario podría cambiar si no se alcanza pronto una solución diplomática al bloqueo de Ormuz, advirtiendo sobre “consecuencias catastróficas”. La Unión Europea refina el 70% del queroseno que utiliza y la mitad de sus importaciones proviene del golfo Pérsico, por lo que mantiene reservas estratégicas listas para ser usadas si la situación empeora. Además, recordó que la legislación europea garantiza compensaciones económicas a los pasajeros afectados por cancelaciones, salvo en situaciones de fuerza mayor, aunque aclaró que el encarecimiento del combustible no entra en esa categoría.

Las aerolíneas españolas tienen el suministro “garantizado”

Por su parte, la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) también ha descartado la posibilidad de cancelaciones masivas en España por problemas de abastecimiento. El presidente de la patronal, Javier Gándara, aseguró este martes que el suministro está “garantizado” y que los ajustes recientes obedecen a decisiones comerciales, no a restricciones de queroseno, a pesar de la inquietud generada por la guerra en Irán. Sobre el posible aumento en el precio de los billetes ante esta situación, Gándara señaló que cada compañía establece sus propias estrategias, y que medidas como la aplicación de recargos por operadoras como Volotea, reflejan la autonomía legítima de los operadores ante la situación del mercado.

En paralelo, las aerolíneas españolas han incrementado en un 6% su oferta de plazas de cara a la temporada alta, con lo que alcanzan cerca de 260 millones de asientos disponibles entre abril y octubre. Esta ampliación responde tanto al aumento del interés turístico en el país como a la absorción de parte del tráfico que se desvía de regiones impactadas por conflictos internacionales.

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