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Los trabajadores de Nissan protestan en Barcelona por un ERE que deja en el aire 211 empleos en Cataluña

Una manifestación en la capital catalana cierra una semana de protestas contra un expediente que los sindicatos califican de “desmantelamiento encubierto” de la compañía japonesa

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Trabajadores en una fábrica de Nissan. (REUTERS/Phil Noble)
Trabajadores en una fábrica de Nissan. (REUTERS/Phil Noble)

Miles de trabajadores de Nissan se han concentrado este sábado en Barcelona para rechazar el expediente de regulación de empleo (ERE) que amenaza a 211 empleados de los tres centros que la multinacional japonesa mantiene en Cataluña, el 37% de una plantilla de 596 personas. La manifestación, convocada por los comités de empresa, ha partido de la plaza de Urquinaona y bajado por la Via Laietana hasta la plaza Sant Jaume, cerrando una semana de movilizaciones que los sindicatos han ido escalando desde finales de mayo.

Raúl Ocón, delegado de Comisiones Obreras (CCOO) en Nissan Recanvis, acusa a la empresa de impulsar “un desmantelamiento de Nissan en Cataluña” y exige alternativas laborales reales para los afectados. “La plantilla vive la situación con mucha decepción por la falta de transparencia de la compañía y por su forma de gestionar los procesos de cierre y reestructuración”, ha declarado Ocón a la prensa antes del inicio de la marcha. El representante sindical advirte además de que otras áreas que aún operan acabarán cerrando en los próximos años, y subraya que la media de edad de los empleados ronda los 50 años, muchos de ellos con varios cierres de plantas encadenados a sus espaldas.

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Joan Carles Yepes, representante de la Unión General de Trabajadores (UGT), ha defendido que el objetivo de la negociación debe ser la preservación del empleo. “No queremos hablar de dinero, no queremos poner precio a la cabeza de los despedidos”, ha afirmado Yepes, según recoge Europa Press, y reclama la implicación de las administraciones para presionar a la empresa hacia soluciones laborales concretas.

La semana de protestas arrancó el martes 3 de junio con una concentración ante el Parlament de Cataluña, donde representantes de los comités de empresa exigieron al Govern que empleara herramientas de mediación y fiscalización para frenar el expediente. “No hemos venido a buscar palabras de compasión, hemos venido a exigir implicación política directa y urgente”, afirmó Ocón ante los medios en la sala de prensa del Parlament. El jueves 4 de junio, dos columnas de trabajadores recorrieron los polígonos de la Zona Franca y de El Prat de Llobregat antes de confluir en un mismo punto.

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La propuesta de Nissan es “insuficiente” para los sindicatos

Las movilizaciones se intensificaron después de que Nissan presentara el martes 2 de junio su primera propuesta formal de indemnizaciones. La empresa ofrece 33 días de salario por año trabajado con un tope de 24 mensualidades, la cuantía propia de un despido improcedente, para los contratos firmados a partir de febrero de 2012. Para contratos anteriores a esa fecha, la indemnización ascendería a 45 días por año con un límite de 42 mensualidades, en línea con lo previsto por la ley.

Los trabajadores nacidos antes del 31 de diciembre de 1971, es decir, mayores de 55 años, recibirían además un plan de rentas y el abono del convenio especial de la Seguridad Social hasta los 61 años, aunque la empresa no concretó aún qué porcentaje del salario se garantizaría durante ese período. Los sindicatos calificaron la oferta de “totalmente insuficiente” y mantienen su rechazo a cualquier tipo de despido.

Una empleada de Nissan Motor trabaja en la fábrica de Nissan en la Zona Franca, cerca de Barcelona, Cataluña, España. (REUTERS/Albert Gea)
Una empleada de Nissan Motor trabaja en la fábrica de Nissan en la Zona Franca, cerca de Barcelona, Cataluña, España. (REUTERS/Albert Gea)

El ERE afecta a los tres centros catalanes de Nissan: el de recambios de El Prat de Llobregat, con 110 empleados en el expediente; el centro técnico de la Zona Franca de Barcelona, con 86; y el centro de áreas funcionales de El Prat (recursos humanos y prevención), con 15. Las plantas de Ávila y Los Corrales de Buelna (Cantabria) quedan fuera del plan. La primera protesta masiva tuvo lugar el 27 de mayo, cuando más de un centenar de trabajadores se concentraron frente a las oficinas de Nissan Motor España en la Gran Via de L’Hospitalet de Llobregat tras una reunión de negociación sin avances.

Recorte de plantilla de hasta 20.000 personas

El expediente se enmarca en el plan de reestructuración global Re:Nissan, anunciado en mayo de 2025, con el que la compañía prevé eliminar 20.000 puestos de trabajo a escala mundial entre los ejercicios fiscales 2024 y 2027, reducir su red de plantas de 17 a 10 y recortar unos 900 empleos en Europa, cerca del 10% de su plantilla en el continente. La empresa mantiene que el ERE responde a causas económicas, una justificación que los sindicatos rechazan con el argumento de que los centros catalanes son viables y productivos.

El trasfondo histórico también pesa sobre la negociación. En 2020, Nissan ya cerró en Cataluña su planta de la Zona Franca y los centros de Sant Andreu de la Barca y Montcada i Reixac, una decisión que desencadenó una de las mayores crisis industriales de la región en las últimas décadas. El período de consultas del actual ERE, durante el que sindicatos y empresa deben negociar las condiciones del expediente, vence el próximo martes 9 de junio.

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