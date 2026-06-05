España golea 4-0 a Inglaterra y depende de sí misma para clasificar al Mundial 2027

Las jugadoras de España celebran el 1-0 durante el partido de la fase de clasificación para el Mundial femenino de Brasil 2027 contra Inglaterra este viernes en el estadio de Son Moix, en Palma. EFE/Cati Cladera

España ha goleado a Inglaterra con un 4-0 en Son Moix y afrontará el martes ante Islandia un partido del que depende su clasificación directa para el Mundial de Brasil 2027, después de una noche en la que el equipo de Sonia Bermúdez desbordó a la vigente campeona de Europa.

La selección necesitaba ganar por al menos dos goles para llegar a la última jornada dependiendo de sí misma y lo ha conseguido con los tantos de Patri Guijarro, un doblete de Alexia Putellas y otro gol de Claudia Pina. El triunfo deja a España ante un único último paso: vencer a Islandia.

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El partido se jugó ante 17.528 aficionados en Son Moix en el regreso de la selección a Mallorca nueve años después. El ambiente acompañó a un equipo que contó con cuatro jugadoras locales sobre el césped: Cata Coll, Mariona Caldentey, Patri Guijarro y Lucía Corrales.

Superioridad española desde el inicio

España asumió desde el inicio la exigencia del marcador. El conjunto de Bermúdez sabía que necesitaba esa renta para depender de sí mismo y lo tradujo en una propuesta propositiva, valiente y paciente ante la estructura defensiva del equipo de Sarina Wiegman.

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La respuesta llegó antes del descanso y con una superioridad ya visible en el juego. Patri Guijarro abrió el marcador tras una recuperación de Mariona y una acción individual culminada con un disparo que tocó en la defensa inglesa, mientras Alexia Putellas firmó el segundo al aprovechar otra asistencia de Mariona y plantarse sola ante Hampton.

España ya había avisado con un cabezazo de Edna Imade en el minuto 12 y había sometido a Inglaterra con una presión alta que impedía a las visitantes enlazar posesiones. La primera parte fue una de las mejores que se recuerdan al equipo desde la llegada de Sonia Bermúdez al banquillo.

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El equipo de Sonia Bermúdez dominó todas las facetas del juego ante la vigente campeona de Europa (REUTERS/Francisco Ubilla)

Inglaterra apenas dejó una ocasión clara en ese tramo, un disparo de Kiera Walsh desde la frontal que se marchó por encima del larguero. La vigente campeona de Europa no logró imponerse ni en las áreas ni en la circulación, y llegó al descanso claramente superada.

La reanudación apenas alteró el guion. España volvió a golpear con el tercero en una jugada que terminó de nuevo en los pies de Alexia Putellas, cuyo primer remate fue repelido antes de que aprovechara el rechace para completar su doblete.

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Bonmatí regresa y Pina cierra la goleada

Con el encuentro ya encarrilado, Patri Guijarro rozó también su segundo gol en un remate que se estrelló en el larguero. Los cambios ampliaron todavía más la sensación de control del equipo español y permitieron el regreso de Aitana Bonmatí con la selección.

El regreso de Bonmatí y la participación decisiva de Pina reforzaron el potencial ofensivo del equipo (REUTERS/Francisco Ubilla)

La centrocampista había vuelto a jugar a principios de mayo tras cinco meses de baja por una fractura en el peroné. Además, cabe destacar que Son Moix fue el escenario de su debut internacional hace ocho años, en un partido de clasificación para el Mundial de 2019.

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Antes del tramo final ya había entrado Claudia Pina, que volvió a ejercer de revulsivo. La atacante cerró el marcador con el 4-0 definitivo en una acción con su sello habitual, al batir a Hampton con un disparo de derecha.

La selección española femenina de fútbol se ha proclamado este domingo campeona del mundo por primera vez en su historia después de superar en la final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda a Inglaterra (1-0), un partido decidido por un gol de Olga Carmona antes de la media hora de juego.

El encuentro también dejó la consolidación de Lucía Corrales, que disputó su sexto partido con la absoluta y su tercera titularidad. La futbolista de 20 años dejó el FC Barcelona el pasado verano después de que el London City Lionesses abonara 500.000 euros por su fichaje.

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España cerró así una de sus actuaciones más completas ante una rival de máximo nivel y dejó a Inglaterra, salvo sorpresa, abocada a la repesca del próximo otoño. El próximo martes, la selección de Sonia Bermúdez se jugará ante Islandia el billete directo al Mundial de Brasil 2027.