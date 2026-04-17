Primeros problemas de suministro de combustible de aviones en Europa: Wizz Air alerta de escasez en tres aeropuertos

Un avión de Wizz Air en un aeropuerto. (REUTERS/Bernadett Szabo)

La escasez de combustible en varios aeropuertos de Italia han obligado a la aerolínea húngara Wizz Air a tomar medidas inmediatas para evitar cancelaciones de vuelos, según ha detallado su director ejecutivo, Jozsef Varadi, en declaraciones a Il Sole 24 Ore. La compañía se ha enfrentado a dificultades con el suministro de combustible para aviones en Venecia, Brindisi y Catania, aunque desde la empresa han confirmado que se logró resolver el inconveniente en cuestión de horas o, como máximo, en un día.

El bloqueo del tráfico en el Estrecho de Ormuz como consecuencia del conflicto en Irán ha intensificado el riesgo de desabastecimiento de combustible en Europa justo antes del inicio de la temporada alta de viajes. Habitualmente, cerca de la mitad del combustible para aviación utilizado en el continente es importado desde países del Golfo, lo que incrementa su vulnerabilidad ante interrupciones en esa ruta que han alterado el mercado energético global.

Vista de la refinería PCK, una instalación de procesamiento de crudo que suministra combustible para aviones. (REUTERS/Lisi Niesner)

El ejecutivo de Wizz Air ha afirmado que, más allá de Italia, ningún otro país europeo ha experimentado carencias de combustible en sus aeropuertos hasta el momento. Según recoge la agencia AFP, Varadi asegura que la situación responde a “un pequeño tropiezo” localizado en Italia, sin mayores consecuencias inmediatas para la operación regular de la aerolínea en el resto del continente.

La aerolínea descarta cancelaciones de vuelos

De acuerdo con Varadi, la aerolínea ha logrado mantener todos sus vuelos programados gracias a la rápida resolución de la crisis y la colaboración de los aeropuertos afectados. El director general asegura que la estrategia ante futuras restricciones será suministrar a los aviones suficiente combustible para vuelos adicionales, antes de considerar reducciones en la frecuencia de operaciones en los aeropuertos comprometidos.

Actualmente, las aerolíneas europeas mantienen una comunicación constante para monitorear la evolución del suministro y anticipar posibles escenarios de mayor gravedad. “Creo que estamos vigilándonos mutuamente para entender cuán grave podría tornarse la situación”, ha explicado Varadi al diario Il Sole 24 Ore. “Por el momento, la situación en Europa no es tan alarmante; los problemas son más serios en Asia que en Europa”, añade. Su visión es que el sector logrará superar este episodio sin daños significativos.

Ante la proximidad del verano, la demanda de vuelos en Europa muestra signos de posible reducción. “La gente está esperando para ver qué ocurrirá”, reconoce el directivo, que señala que existe una cautela generalizada entre los viajeros a la espera de mayor claridad sobre el impacto de la guerra en el sector.

La escasez preocupa al sector en Europa

El pasado martes, la Comisión Europea ya alertaba sobre posibles problemas de suministro de combustible para aviones en los próximos meses debido a la guerra, aunque su portavoz, Anna-Kaisa Itkonen, destacaba que no se habían detectado hasta la fecha problemas de abastecimiento.

Ante estas preocupaciones, las principales aerolíneas europeas, agrupadas en Airlines for Europe (A4E), han solicitado a Bruselas medidas urgentes como compras conjuntas de queroseno, la suspensión temporal del mercado de carbono, eliminación de impuestos y revisión de reservas estratégicas. El Consejo Internacional de Aeropuertos Europa advirte de que, si las interrupciones continúan, la escasez podría volverse sistémica en tres semanas, amenazando la conectividad aérea europea. La Comisión Europea presentará un paquete de medidas el 22 de abril, aunque aún no se ha detallado si incluirá acciones específicas para la aviación.