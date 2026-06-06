Águeda, una joven lesbiana y católica que ha viajado desde Valencia a Madrid para ver al papa León XIV: “Aún no nos sentimos acogidos al 100%, pero ser LGTBI no se elige”

Águeda viaja a Madrid para la visita del papa León XIV con sus pegatinas y camiseta LGTBI+. (Imagen cedida)

Águeda tiene 26 años, es católica practicante y lesbiana. Ha viajado desde Valencia hasta Madrid para asistir a los actos relacionados con la visita del papa León XIV a España. Forma parte del colectivo LGTBI dentro del catolicismo y busca visibilizar esta realidad a través de sus redes sociales, junto a su novia. También lo muestra este sábado en el paseo de la Castellana, con una camiseta con un arcoíris y el mensaje: “Dios es amor”.

“Vengo con mi comunidad para hacer presencia y visibilizar a las personas LGTBI que estamos también dentro de la Iglesia católica”, señala a Infobae. Águeda, nacida en Burgos, aunque residente en Valencia por motivos laborales, permanecerá en la capital durante todo el fin de semana junto a sus amigos del grupo Siquem, una comunidad de personas LGTBIQ+ católicas originaria de Valladolid.

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Según detalla, este grupo de personas LGTBI busca crear espacios de apoyo dentro del ámbito religioso y dar visibilidad a una realidad que, en su opinión, todavía no es plenamente reconocida dentro de la institución. Además, durante los actos también repartirán pegatinas con una ilustración de una oveja con colores del arcoíris junto a Jesucristo. Águeda define la visita del pontífice a España como “una oportunidad única de vivir un encuentro católico con tanta gente en un mismo sitio”.

Águeda junto a un amigo del grupo Siquem esperando al papa León XIV en Madrid. (Imagen cedida)

“Tuve un encuentro con Dios que supuso un giro en mi fe”

La burgalesa creció en una familia católica y se dio cuenta de que era lesbiana en torno a los 16 años. En ese momento, al no estar integrada en la comunidad religiosa, no experimentó un conflicto directo con su fe. Sin embargo, cuando tenía 21 años, una experiencia personal durante una adoración eucarística —de la que no da más detalles— marcó un punto de inflexión en su vida espiritual. Aquella vivencia, que se produjo junto a unos amigos durante una actividad de Hakuna, cambió su relación con la fe.

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A partir de entonces comenzó a vivir su religiosidad de forma más activa, participando en la misa, la oración personal y la vida comunitaria. Sin embargo, al integrarse más en la religión, comenzaron a surgir tensiones internas. “El conflicto surge cuando quieres participar plenamente en la Iglesia y ves que no siempre encajas o no encuentras referentes”, subraya.

Reverso de la camiseta de Águeda con la bandera LGTBI+ y el lema "Dios es amor". (Imagen cedida)

“En algunos lugares me siento muy acogida, pero en otros hay que ir con más cautela”, añade, aludiendo al temor al rechazo por ser lesbiana. En ese sentido, explica que dentro de la Iglesia se hace una distinción entre la condición de las personas LGTBI y los actos sexuales, que en la doctrina católica se consideran pecado, una interpretación que, según relata, genera debate y diferentes formas de acogida dentro de las comunidades.

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La joven reconoce haber vivido momentos de tensión en el diálogo con algunos miembros de la Iglesia, especialmente en el ámbito de la confesión. Actualmente cuenta con un acompañante espiritual que conoce su situación personal y su relación de pareja, y que la acompaña desde la normalidad. “Yo me confieso con una persona con la que tengo confianza y que entiende esta realidad como algo natural”, relata.

“Miedo a lo desconocido”

Para Águeda, el principal obstáculo para la plena normalización de las personas LGTBIQ+ dentro de la Iglesia es el “miedo a lo desconocido”. Considera que se trata de un temor que puede superarse a través del diálogo y los testimonios personales. “Cuando la gente escucha experiencias reales, muchos prejuicios se desmontan”, afirma.

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Pegatinas de una oveja LGTBI+ junto a Jesucristo que repartirá Águeda en la visita del papa León XIV en Madrid. (Imagen cedida)

En ese sentido, reivindica la necesidad de generar espacios de conversación dentro del catolicismo que permitan mayor escucha y encuentro entre realidades diversas. “Ser LGTBI no se elige y convivimos con ello, pero aún no nos sentimos acogidos al cien por cien”, afirma. Actualmente desarrolla una tesis doctoral en la que aborda la relación entre la vivencia de la fe y la realidad de las mujeres lesbianas y bisexuales dentro de la Iglesia.

A raíz del pontificado del papa Francisco, al que atribuye avances en la apertura hacia el colectivo LGTBIQ+, especialmente a través del documento Fiducia supplicans, considera que se han producido pasos significativos en el diálogo dentro de la Iglesia. En su opinión, estos gestos han permitido abrir espacios de mayor reconocimiento y debate, aunque aún insuficientes para una plena acogida.

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Cristianos han reivindicado este sábado la importancia de la visita del Papa León XIV: "La juventud se está dando cuenta de que necesita algo más", han señalado algunos de los presentes en los actos oficiales, quienes también han destacado el sentimiento de "formar parte de algo bonito y grande".

Respecto al papa León XIV, señala que sus primeras declaraciones han generado cierta incertidumbre dentro del colectivo, aunque insiste en que mantiene una actitud de esperanza. Además, explica que asistirá a la vigilia con la intención de escuchar sus palabras de primera mano y ver qué mensaje transmite durante su visita. “Rezamos por él y esperamos mucho de su pontificado”, afirma.