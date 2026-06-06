España

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas

Guardar
Google icon
Puedes jugar Super Once solo necesitas un euro. (Infobae)
Puedes jugar Super Once solo necesitas un euro. (Infobae)

Super Once, una de las principales loterías españolas que entrega millones de euros en premios, anunció los números ganadores del sorteo de este sábado 6 de junio publicados por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios nunca caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

PUBLICIDAD

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora del Super Once

Fecha: 6 junio.

Tipo: Sorteo 4 de las 17:00 horas.

Combinación ganadora: 01 04 12 27 31 32 37 47 48 53 58 65 67 68 70 72 74 75 76 78.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran tres sorteos de Super Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar Super Once?

Los pasos para jugar Super Once son muy sencillos (Archivo)
Los pasos para jugar Super Once son muy sencillos (Archivo)

Para jugar Super Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de mínimo cinco y máximo once cifras elegidas entre los números 1 y 85.

PUBLICIDAD

Tras definir tu combinación ganadora, debes de escoger el importe de su jugada, mínimo un euro y máximo 10 euros.

En función de los números que compongan tu combinación y del importe jugado, podrás ganar premios diferentes.

Puedes comprar tu boleto de Super Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

¿Cuánto puedes ganar jugando Super Once?

Una de las principales características del sorteo de Super Once es la variedad de premios que puedes con tan solo un euro y cómo estos incrementan su tu apuesta es mayor.

Si tu apuesta es de un euro, podrías ganar hasta 1 millón de euros si atinas a los once números de la combinación ganadora. Sin embargo, al desembolsar 10 euros, el tope máximo del premio asciende a los 10 millones de euros.

Para mayor posibilidad de ganar, tu apuesta puede estar conformada desde los cinco números, pero mientras más dígitos tenga tu número de la suerte y mayor sea el monto desembolsado, más grande es el premio que se puede alcanzar.

Temas Relacionados

Super OnceSuper Once EspañaLoterías de EspañaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Juegos Once difundió la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

La boda de Peter Phillips logra el reencuentro de Beatriz y Eugenia de York con la familia real británica tras el arresto de su padre, el expríncipe Andrés

Las hijas de Andrés de Inglaterra han compartido la ceremonia junto al rey Carlos III o el príncipe Guillermo, entre otros familiares

La boda de Peter Phillips logra el reencuentro de Beatriz y Eugenia de York con la familia real británica tras el arresto de su padre, el expríncipe Andrés

Águeda, una joven lesbiana y católica que ha viajado desde Valencia a Madrid para ver al papa León XIV: “Aún no nos sentimos acogidos al 100%, pero ser LGTBI no se elige”

La joven reivindica la visibilidad de las personas LGTBIQ+ en del catolicismo y pide mayor reconocimiento dentro de la institución

Águeda, una joven lesbiana y católica que ha viajado desde Valencia a Madrid para ver al papa León XIV: “Aún no nos sentimos acogidos al 100%, pero ser LGTBI no se elige”

El truco inesperado que recomiendan los expertos para reducir el consumo energético: enciende el aire acondicionado y el ventilador a la vez

Los profesionales dicen que el encarecimiento de la factura hace que pequeños gestos marquen la diferencia

El truco inesperado que recomiendan los expertos para reducir el consumo energético: enciende el aire acondicionado y el ventilador a la vez

El nuevo radar de los cazas Eurofighter de España y Alemania inicia sus pruebas con entornos y blancos reales

El objetivo inmediato consiste en culminar las pruebas en tierra y avanzar hacia la integración plena

El nuevo radar de los cazas Eurofighter de España y Alemania inicia sus pruebas con entornos y blancos reales
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El nuevo radar de los cazas Eurofighter de España y Alemania inicia sus pruebas con entornos y blancos reales

El nuevo radar de los cazas Eurofighter de España y Alemania inicia sus pruebas con entornos y blancos reales

El Papa León XIV se marca el ‘six seven’ en el papamóvil en sus primeras horas en Madrid

Las imágenes de la llegada del papa León XIV a Madrid: del recibimiento de los reyes o Pedro Sánchez a la ceremonia del Palacio Real y el papamóvil

Cerca de 25 niños de entre 3 y 12 años han recibido al papa León XIV en el aeropuerto de Barajas y protagonizan el momento más emotivo de la llegada

El papa León XIV rechaza la “cultura del enfrentamiento” en la ceremonia del Palacio Real de Madrid: “Nuestra época clama por la paz”

ECONOMÍA

El truco inesperado que recomiendan los expertos para reducir el consumo energético: enciende el aire acondicionado y el ventilador a la vez

El truco inesperado que recomiendan los expertos para reducir el consumo energético: enciende el aire acondicionado y el ventilador a la vez

Cuánto vale el papamóvil: el vehículo blindado de más de 400.000 euros con el que León XIV recorrerá España

El sector del zumo se planta ante la desinformación de los ‘influencers’: “Combatir los bulos y el ruido con evidencia científica”

Los trabajadores de Nissan protestan en Barcelona por un ERE que deja en el aire 211 empleos en Cataluña

Perfumes, calzado o neumáticos: los productos que marcan el comercio entre España y el Vaticano

DEPORTES

La imagen de un futbolista vale millones: las claves legales detrás de los “anuncios fantasmas” de Haaland y Atlético de Madrid

La imagen de un futbolista vale millones: las claves legales detrás de los “anuncios fantasmas” de Haaland y Atlético de Madrid

El papa León XVI confiesa que es del Real Madrid y Florentino Pérez le da la bienvenida: “Es un orgullo”

Las armas de Riquelme y los contraataques de Florentino elevan la lucha electoral por la presidencia del Real Madrid

El agente de Klopp desmiente a Riquelme y descarta el interés de entrenar al Real Madrid: “No tiene ambiciones de trabajar como entrenador en un club”

España golea 4-0 a Inglaterra y depende de sí misma para clasificar al Mundial 2027