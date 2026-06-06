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Perfumes, calzado o neumáticos: los productos que marcan el comercio entre España y el Vaticano

Mientras el papa León XIV estrecha las relaciones diplomáticas y culturales entre los dos países con su visita a Madrid, Cataluña y Canarias, el comercio sigue jugando un papel reducido

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El papa León XIV aterrizando en España esta sábado. (REUTERS/Violeta Santos Moura)
El papa León XIV aterrizando en España esta sábado. (REUTERS/Violeta Santos Moura)

La visita del papa León XIV a España ha vuelto a poner el foco sobre una de las relaciones internacionales más singulares para el país. El pontífice se encuentra estos días en Madrid, primera etapa de un viaje apostólico que incluye encuentros con los reyes, el Gobierno, representantes de la sociedad civil y multitudinarios actos religiosos antes de continuar hacia Barcelona y Canarias. Se trata de la primera visita de un papa a España en quince años y un acontecimiento que trasciende lo religioso para adentrarse también en los ámbitos diplomático, cultural y económico.

Sin embargo, si se observan únicamente las cifras de comercio exterior, la relación económica entre España y el Vaticano parece casi anecdótica. Según los datos de DataComex correspondientes a 2025, España intercambió con el Estado pontificio mercancías por valor de apenas 170.000 euros. Se trata de cantidades tan reducidas que unas pocas operaciones puntuales pueden alterar significativamente las estadísticas anuales y convertir partidas poco habituales en protagonistas del intercambio comercial.

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Por ello, la verdadera dimensión económica de los vínculos entre España y la Santa Sede debe buscarse más allá de las exportaciones e importaciones: en el turismo religioso, el patrimonio histórico, la educación, la actividad social de la Iglesia y la influencia institucional que ambas partes mantienen desde hace décadas.

Un comercio reducido pero con productos llamativos

Según los datos de DataComex correspondientes a 2025, España exportó al Vaticano mercancías por valor de 25.779 euros, mientras que las importaciones procedentes del Estado pontificio alcanzaron los 145.149 euros. Aunque estas cantidades son insignificantes en comparación con los intercambios comerciales que España mantiene con sus principales socios europeos, ofrecen una fotografía interesante de la naturaleza de la relación económica entre ambos Estados.

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El pontífice León XIV aterriza en la capital española y es recibido a pie de pista por la familia real.

El Vaticano, con una superficie de apenas 0,44 kilómetros cuadrados y menos de un millar de residentes, no constituye un mercado convencional. Su condición de centro administrativo y espiritual de la Iglesia Católica mundial explica que las operaciones comerciales sean escasas y muy específicas.

Perfumes y calzado lideran las exportaciones españolas

Las exportaciones españolas al Vaticano estuvieron claramente concentradas en dos categorías de productos. En primer lugar destacan los perfumes y aguas de tocador, con ventas por valor de 13.242 euros, más de la mitad del total exportado. A ello se suma el calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado, que alcanzó los 10.881 euros.

El resto de las partidas registraron importes mucho más modestos. Entre ellas figuran las preparaciones de belleza y maquillaje, con 343 euros; los libros de registro y material de oficina impreso, con 500 euros; y una pequeña cantidad de mercancías clasificadas en partidas residuales. Esto refleja la naturaleza ocasional de estas operaciones, alejadas de los grandes flujos comerciales que caracterizan las relaciones entre economías de mayor tamaño.

Producto Exportaciones (€) Importaciones (€)
Perfumes y aguas de tocador 13.242,30
Calzado con suela de caucho, plástico o cuero 10.880,51 766,74
Mercancías no contempladas específicamente 813,14 713,09
Libros de registro, libros de contabilidad y similares 500,00
Preparaciones de belleza y maquillaje 343,50
Neumáticos usados o recauchutados 108.696,00
Monedas 10.292,41
Neumáticos nuevos 7.329,00
Sellos de correos y timbres fiscales 7.169,20
Los demás impresos 2.747,54
Libros, folletos e impresos similares 2.569,67
Fibras ópticas y haces de fibras ópticas 1.725,48
Prendas de vestir y guantes de caucho 1.371,36
Sobres, tarjetas postales y artículos de correspondencia 367,50
Tarjetas postales impresas o ilustradas 367,50
Partes y accesorios para máquinas-herramienta 287,68
Instrumentos para medir o controlar líquidos y gases 267,60
Partes y accesorios para máquinas de oficina e informática 225,00
Colecciones y especímenes para colecciones 132,25
Aparatos para corte, protección o conexión eléctrica 63,00
Acumuladores eléctricos 57,90
TOTAL 25.779,45 145.148,92

El lado más sorprendente de la balanza comercial, sin embargo, aparece en las importaciones españolas procedentes del Vaticano. La principal partida corresponde a neumáticos usados o recauchutados, que sumaron 108.696 euros y representaron aproximadamente tres cuartas partes de todas las compras realizadas por España al Estado pontificio durante 2025. A ello se añadieron otros 7.329 euros en neumáticos nuevos. Dado que la Ciudad del Vaticano carece de producción industrial relevante de este tipo de bienes, el dato puede responder a una operación concreta de reexportación o a una particularidad de los registros aduaneros.

También destacan productos vinculados al coleccionismo y a la actividad institucional vaticana. Las importaciones de monedas alcanzaron los 10.292 euros, mientras que los sellos de correos y timbres fiscales sumaron 7.169 euros. Las publicaciones impresas también tuvieron cierto peso. España importó libros, folletos, tarjetas postales y otros materiales editoriales por varios miles de euros, una actividad coherente con la intensa producción documental y cultural de la Santa Sede.

Además, aparecen pequeñas operaciones relacionadas con fibras ópticas, instrumentación técnica, componentes industriales y otros productos especializados, aunque con importes reducidos, lo que apunta a más intercambios puntuales entre el Vaticano y España.

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