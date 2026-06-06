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El agente de Klopp desmiente a Riquelme y descarta el interés de entrenar al Real Madrid: “No tiene ambiciones de trabajar como entrenador en un club”

El entorno del técnico alemán asegura que su única prioridad profesional es su cargo directivo en Red Bull

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El agente de Klopp descarta su interés de entrenar al Real Madrid (REUTERS/Angelika Warmuth)
El agente de Klopp descarta su interés de entrenar al Real Madrid (REUTERS/Angelika Warmuth)

Jürgen Klopp no contemplaría entrenar al Real Madrid y su agente, Mark Kosicke, ha salido a desmentir en medios alemanes el anuncio lanzado por la candidatura de Enrique Riquelme, en un movimiento que enfría de inmediato una de las promesas más llamativas de la campaña electoral blanca.

Kosicke ha asegurado, según Süddeutsche Zeitung y según ha difundido Florian Plettenberg en Sky Sport Alemania, que Klopp “está feliz en su función en Red Bull y no tiene ambiciones de trabajar como entrenador en un club”. De acuerdo con la información el capítulo del Real Madrid está ahora mismo cerrado para el técnico alemán.

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La reacción del entorno de Klopp ha llegado pocas horas después de que la candidatura de Enrique Riquelme emitiera en la noche del viernes un comunicado en el que sostenía que, si ganaba las elecciones del domingo, Raúl González Blanco se sentaría con el técnico alemán para negociar su incorporación al banquillo madridista.

Klopp cierra la puerta al Real Madrid

El propio periódico alemán Süddeutsche Zeitung buscó la respuesta del representante del entrenador tras la difusión de ese comunicado. La contestación fue tajante y fijó una posición contraria a la posibilidad de un regreso inmediato a un club.

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La formulación más rotunda la ha difundido Plettenberg en su cuenta de X, citando al agente del exentrenador del Liverpool: “Es molesto. Jürgen Klopp está feliz en su rol en Red Bull y no tiene ambiciones de trabajar como entrenador en un club”. El periodista alemán añadió que la opción del Real Madrid está “totalmente cerrada” para Klopp en estos momentos.

A partir de la información de Sky Sport Alemania, el contexto actual de la operación refuerza ese cierre. Ese mismo medio señala también que el único desafío que podría llevar a Klopp a regresar a los banquillos en el futuro sería la selección alemana.

La nota oficial subraya la prioridad de contactar a Klopp si gana las elecciones
El comunicado expone la estrategia de Riquelme para la reestructuración deportiva del club (X)

El desmentido público no ha ido acompañado, por ahora, de un pronunciamiento oficial del propio Klopp en sus redes sociales ni de un comunicado directo del entrenador. Tampoco su agente ni el técnico se han manifestado de una manera oficial más allá de las declaraciones trasladadas a la prensa alemana.

Frente a esa negativa, desde la propia candidatura de Riquelme se traslada que el comunicado estaba pactado con el entrenador alemán. Sin embargo, según su representante, Klopp no habría querido unirse a una candidatura y, siempre sin confirmación oficial, no habría cerrado la puerta a hablar con Raúl sobre la posibilidad de entrenar al Real Madrid.

Promesas de Riquelme, en entredicho

La secuencia supone el segundo contratiempo de Riquelme en un anuncio ligado a su proyecto deportivo. El primero tuvo que ver con Haaland, después de que la candidatura anunciara que su llegada estaba cerrada y el entorno del delantero noruego lo desmintiera poco después.

La agente Rafaela Pimenta y el padre del jugador enviaron un breve comunicado por WhatsApp a varios periodistas para negar que Haaland pudiera cambiar de aires. Además, el Manchester City también fue contundente al afirmar que no existe una cláusula que permita su salida.

Florentino Pérez ha emitido en antena el anuncio de José Mourinho como su nuevo entrenador tras la entrevista de Enrique Riquelme en 'El Hormiguero' (@elchiringuitotv)

Riquelme firmó esta promesa ante notario y, si llega a la presidencia y ni Haaland ni Rodri terminan en el Real Madrid, tendría que regalar la cuota de socio a todos los socios del club durante una temporada. Ese escenario le supondría un gasto personal de unos 17 millones de euros.

Klopp dejó el Liverpool al final de la temporada 2023-24 y que desde entonces no ha vuelto a ocupar un banquillo. Ahora ejerce como director de fútbol mundial de Red Bull, la estructura empresarial que controla varios clubes, una situación en la que, según Süddeutsche Zeitung, su agente insiste en que se encuentra satisfecho.

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