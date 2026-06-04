España

El pueblo de moda para comprar casas en el Pirineo: 89.000 euros por viviendas reformadas de tres habitaciones

La oferta de 18 inmuebles renovados ha disparado las consultas en plena escalada de precios en las grandes ciudades

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Vista panorámica del pequeño pueblo de Malpàs, rodeado de montañas, bosques y prados verdes en el Pirineo de Lleida.
Vista de Malpàs, en el municipio de El Pont de Suert, en la comarca leridana de la Alta Ribagorça (Gustau Erill i Pinyot / Wikimedia Commons)

Comprar una vivienda por menos de 90.000 euros parece imposible en el actual mercado inmobiliario español, especialmente en las grandes ciudades y sus áreas metropolitanas. Por eso, cualquier oferta que se mueva por debajo de esa cifra llama la atención. Es lo que ha ocurrido con Malpàs, un pequeño núcleo del Pirineo de Lleida que ha empezado a sonar con fuerza tras ponerse a la venta 18 viviendas reformadas de tres habitaciones desde 89.000 euros, según ha publicado ElNacional.cat.

El interés no se explica solo por el precio. Malpàs está situado muy cerca de El Pont de Suert, en la comarca de la Alta Ribagorça, y combina el atractivo de un entorno de montaña con la proximidad a servicios básicos. La promoción anunciada se presenta como una alternativa para quienes buscan tranquilidad, naturaleza y una vivienda lista para entrar a vivir sin asumir una reforma integral.

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Viviendas reformadas en un entorno de montaña

La oferta que ha situado a Malpàs en el mapa incluye 18 inmuebles de tres habitaciones. Según el anuncio publicado en Idealista, se trata de apartamentos reformados en un entorno pensado para familias, con zona de juegos y piscina comunitaria. El medio catalán añade que las viviendas tienen alrededor de 65 metros cuadrados y garaje incluido, un dato relevante en una zona de montaña donde la movilidad suele depender del vehículo privado.

El precio de salida, desde 89.000 euros, es el principal reclamo. En muchas capitales, esa cantidad apenas permite acceder a estudios pequeños, inmuebles en mal estado o viviendas situadas en zonas muy tensionadas. En Malpàs, en cambio, la propuesta se vincula a pisos que cuentan con más calidades.

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Aun así, el atractivo del precio no elimina las preguntas habituales cuando se habla de vivienda en municipios pequeños. Vivir en un entorno rural o de montaña puede ofrecer más espacio, menor presión urbana y contacto con la naturaleza, pero también exige tener en cuenta la distancia a determinados servicios, las comunicaciones, el empleo disponible y la vida cotidiana fuera de las grandes ciudades.

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El tirón de los pueblos pequeños

Según ElNacional.cat, desde que se conoció la oferta han llegado numerosas consultas y solicitudes de información, aunque el medio no da por cerrada aún ninguna operación. Ese matiz es importante: el interés existe, pero todavía no permite concluir que el pueblo vaya a experimentar una llegada inmediata de nuevos vecinos.

Lo que sí muestra el caso de Malpàs es que hay demanda potencial para este tipo de propuestas. La dificultad para comprar en ciudades como Barcelona, Madrid, Valencia o sus coronas metropolitanas ha empujado a muchas personas a mirar otros mercados. Algunos lo hacen por necesidad económica; otros, por la posibilidad de teletrabajar o por el deseo de vivir en un entorno menos saturado.

Para los pueblos pequeños, disponer de vivienda en condiciones puede ser una herramienta muy útil. La despoblación no se combate solo con discursos ni con campañas de promoción: hacen falta inmuebles habitables, precios asumibles, servicios mínimos y oportunidades reales para que quienes lleguen puedan quedarse.

Una oportunidad con condiciones

Malpàs se ha convertido en tendencia precisamente porque reúne varios factores atractivos: precio bajo en comparación con los grandes mercados, viviendas reformadas, entorno natural y cercanía a El Pont de Suert. La proximidad a la alta montaña y a zonas turísticas del Pirineo catalán añade otro elemento de interés, tanto para quienes buscan residencia habitual como para quienes valoran una segunda vivienda.

Pero el fenómeno también obliga a mirar más allá del anuncio. La llegada de nuevos residentes puede generar actividad para comercios, servicios y proyectos locales, pero solo si existe una base suficiente para sostener la vida diaria. La vivienda asequible es una parte de la solución, no la solución completa.

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