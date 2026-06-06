Las armas de Riquelme y los contraataques de Florentino elevan la lucha electoral por la presidencia del Real Madrid

Enrique Riquelme y Florentino Pérez. (Infobae España)

La carrera electoral por la presidencia del Real Madrid entra en la recta final. Este domingo 7 de junio, los madridistas están llamados a las urnas para elegir al que será su presidente durante los próximos cuatro años. ¿Los candidatos? El vigente dueño del trono, Florentino Pérez, y el empresario alicantino Enrique Riquelme. Dos perfiles muy diferentes. Uno experimentado en la dirección del club blanco, con casi 20 años al frente del equipo (15 de ellos de forma consecutiva). El otro, un novato en el liderazgo deportivo, pero tiburón de los negocios. Una lucha de titanes con un mismo objetivo: el club blanco.

Durante esta semana, los dos candidatos han sacado la artillería pesada. Una sucesión de anuncios y movimientos ha elevado la lucha electoral. Enrique Riquelme, que partía como aspirante con menos opciones, según las primeras encuestas, ha conseguido centrar la atención al hacer públicos los nombres de varios fichajes, así como su apuesta por la presencia de leyendas del club en el organigrama deportivo.

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En concreto, Riquelme anunció que, si resulta elegido presidente, el Real Madrid incorporará a Erling Haaland y Rodri, dos de los futbolistas más cotizados del panorama europeo. Además, confirmó su intención de que Raúl González Blanco, eterno capitán blanco, asuma la dirección deportiva. También Fernando Hierro e Iker Casillas contarán con un puesto en la estructura blanca.

El candidato a la presidencia del Real Madrid ha anunciado a Erling Haaland como su primer fichaje estrella si consigue la presidencia. (El Hormiguero)

Con lo que no contaba Riquelme es con la reacción del entorno de Haaland. Pocas horas después del anuncio de Riquelme, el entorno del jugador desmintió públicamente que existiese acuerdo alguno con el Real Madrid o con cualquiera de las candidaturas. Además, el Manchester City, club propietario de los derechos del delantero noruego, emitió una advertencia formal a Enrique Riquelme por el uso del nombre y la imagen del futbolista en el contexto electoral. Sin embargo, Riquelme restó peso al asunto: “Es parte del juego”.

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Independientemente de la reacción del entorno de Haaland, estos anuncios se han sentido como golpes directos contra Florentino Pérez. El actual dueño del trono blanco ha encajado el gancho y ha contestado con un derechazo que no se hizo esperar. La noche del miércoles, en plena emisión del programa El Hormiguero, el actual presidente dio un golpe de efecto al anunciar que José Mourinho será el próximo entrenador del Real Madrid si gana en las urnas.

Esta maniobra, realizada en horario de máxima audiencia y ante millones de espectadores, fue interpretada como una reacción directa a la ofensiva mediática y deportiva planteada por el equipo de Riquelme. Florentino también ha anunciado la llegada de grandes fichajes, aunque no ha querido dar nombres. Sin embargo, parece que Konaté y Dumfries podrán ser los primeros en sumarse al equipo blanco, junto con el técnico portugués.

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El presidente Florentino Pérez. (Violeta Santos Moura/Reuters)

Hasta hace apenas unas semanas, la sensación generalizada era que Riquelme no contaba con suficientes argumentos para arrebatar la presidencia a Florentino Pérez. Los primeros estudios de mercado y sondeos internos situaban su apoyo entre el 10% y el 15% del censo de socios, muy lejos del respaldo del que disfruta el actual presidente. Sin embargo, tras asegurar los avales y oficializar su candidatura, Riquelme ha intensificado su actividad, convirtiendo la campaña en un pulso abierto sobre el futuro institucional y deportivo del club.

La propiedad del Real Madrid

Uno de los ejes de la lucha ha girado en torno a la gestión y la estructura de propiedad del club. La operación de venta del 5% del Real Madrid, impulsada por Florentino Pérez en los últimos meses, ha sido duramente criticada por Riquelme, que ha hecho de la defensa del modelo social uno de los pilares de su candidatura. El empresario ha insistido en su intención de blindar al club frente a cualquier intento de privatización, mientras que desde la candidatura de Florentino se defiende la operación como una medida estratégica para el crecimiento económico.

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El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, desmiente rumores y anuncia la convocatoria a elecciones para la presidencia del club, a las que se presentará.

El día 7 de junio, los socios tienen una cita con las urnas. Será ahí cuando se conozca quién será el presidente blanco. Será ahí cuando se conozca si los socios siguen confiando en Florentino Pérez o consideran que ha llegado el momento de iniciar una nueva era junto a Enrique Riquelme. Todo está en el aire. Los proyectos de ambos ya son conocidos. Ahora solo falta por saber una cuestión: ¿Florentino o Riquelme?