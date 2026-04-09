¿Estás planeando tus vacaciones de verano? Esto es todo lo que debes saber sobre cómo la Guerra de Irán afecta al precio de los billetes

Hombre en un aeropuerto (Shutterstock).

La crisis desatada por el conflicto en Irán ha encendido todas las alarmas en el sector aéreo europeo, agitando el fantasma de una posible escasez de combustible en los aeropuertos. El primer aviso lo dieron los aeropuertos italianos, pues el pasado 4 de abril el país limitó el repostaje de combustible en cuatro de sus principales estaciones—Bolonia, Milán Linate, Treviso y Venecia. Aunque, por ahora, la medida es temporal y se prevé que se mantenga solo hasta el próximo 9 de abril.

Sin embargo, el alto el fuego declarado por EEUU alivia un poco las tensiones, aunque el efecto en cadena producido por el cierre del estrecho de Ormuz puede poner en jaque las vacaciones de todos los españoles. Los viajeros deben prepararse para un encarecimiento de los billetes, especialmente en la temporada alta. “Dado que los precios del queroseno se han duplicado durante el mes de marzo, prevemos que todas las aerolíneas repercutirán estos mayores costes en forma de tarifas aéreas más elevadas a partir de Semana Santa y en verano”, advierte Ryanair.

En este contexto, desde Infobae, hemos analizado el precio de los vuelos a diferentes partes del mundo para dar una visión general del coste de los billetes y si se ha producido un incremento de precios en relación al año pasado o a días antes del estallido de la guerra. Para ello, hemos tomado como referencia la herramienta Google Flight, que te permite comparar precios, y hemos seleccionado como fecha del 3 al 16 de agosto y el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas como destino de salida.

**Sin embargo, hay que destacar que los precios expuestos son los que aparecen en el día de publicación de este artículo, por lo que se recomienda revisarlos por si ha habido algún cambio en los próximos días.

Los vuelos en Europa se mantienen

Roma, en Italia (Shutterstock).

Para destinos dentro de Europa, los vuelos permanecen sin ningún tipo de incremento considerable. De hecho, según el estudio realizado por Trabber Blog los precios para el mes de agosto en 2025 estuvieron de media en los 215 €. Para el verano de 2026, este medio ha escogido cuatro de las ciudades europeas más visitadas por los españoles. En el caso de Roma, el precio de los billetes del 3 al 9 de agosto es de 141 €, para Londres están en 218 € y para Lisboa a 76 €.

Lo cierto es que para Roma, los vuelos han subido 20 € en comparación con fechas anteriores a la guerra, pero no es nada alarmante, ya que, según Google Flights, se tratan de precios normales para esas fechas. En el caso de Londres y Lisboa, la variación de precios es mínima. Sin embargo, es llamativo el caso de París, pues el vuelo tiene un precio de 154 €, casi 35 € más que antes del conflicto.

El Sudeste Asiático y América

Por su parte, los viajes al sudeste asiático se han visto disminuidos por el estallido del conflicto. Durante estos meses, son muchos los viajeros que han cambiado de ruta y han optado por viajar a otros destinos. Sin embargo, ciudades como Bangkok o Hanoi cuentan con precios más bajos que antes de la guerra, 929 y 1123 €, respectivamente. Este dato es un poco relativo, ya que estos destinos en agosto se encuentran en temporada baja.

En el caso de Kuala Lumpur, la ciudad se ha convertido en uno de los referentes turísticos para los españoles en el último año. Para la segunda quincena de agosto, el viaje a la capital indonesia se mantiene en cifras similares a antes de la crisis en Irán, con un coste de 1129 €. Igual pasa con Tokio, pues el viaje tiene un precio de 1179 € en comparación con los 1152 € que costaba dos meses antes.

Empire State Building, Nueva York (Adobe Stock).

Sin embargo, si hay un destino donde sí se ha notado una subida de precios, es en América. El vuelo a Nueva York tiene un coste de 733 €, lo que supone un aumento de 57 € respecto a fechas anteriores a la guerra. Lo mismo pasa con vuelos a Buenos Aires, donde el incremento supera los 300 € con un coste que asciende a los 1765 €. En ambos casos, Google Flight los califica como precios altos.

Pero si hay algo que llama la atención es Cancún, uno de los destinos más visitados por los españoles en Centroamérica. Según los datos ofrecidos por la herramienta de Google, el precio del vuelo para la segunda quincena, es de 887 €, unos 120 € más que hace dos meses.

Unos precios sin cambios significativos

A pesar de la crisis energética derivada del conflicto en Irán y los temores iniciales a un posible encarecimiento de los billetes de avión, el análisis de precios realizado para diferentes destinos a lo largo del mundo revela que, por ahora, los vuelos no han experimentado una subida significativa. Ciudades como Roma, París o Tokio mantienen tarifas similares a las del año pasado, con incrementos puntuales que se consideran normales para la temporada, según Google Flights.

Así, mientras se esperaba una reacción inmediata en los costes debido a la tensión internacional y el aumento del precio del queroseno, la realidad es que los viajeros pueden seguir encontrando billetes a precios habituales para este verano, al menos dentro de Europa.