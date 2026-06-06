La boda de Peter Phillips logra el reencuentro de Beatriz y Eugenia de York con la familia real británica tras el arresto de su padre, el expríncipe Andrés

La boda de Peter Phillips logra el reencuentro de Beatriz y Eugenia de York con la familia real británica (Reuters)

La boda de Peter Phillips y Harriet Sperling ha concentrado la atención este sábado 6 de junio de 2026 en la iglesia de Todos los Santos de Kemble, en Cirencester, donde el hijo de la princesa Ana se ha casado en segundas nupcias en una ceremonia privada que ha reunido a buena parte de la familia real británica y ha devuelto a Beatriz y Eugenia de York al foco público en plena controversia sobre la relación con Jeffrey Epstein de su entorno familiar.

La boda ha contado con la presencia del rey Carlos III y la reina Camila, los príncipes de Gales, los duques de Edimburgo y las hijas del expríncipe Andrés, mientras que el hermano del monarca, Sarah Ferguson o el príncipe Harry no estaban invitados, ya que su presencia podía enturbiar el ambiente e incluso restar protagonismo a los novios. La recepción se ha celebrado después en Gatcombe Park por cortesía de la princesa Ana y del vicealmirante sir Timothy Lawrence.

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La aparición de Beatriz y Eugenia ha acaparado buena parte de las miradas por el momento en que se produce. Las dos hermanas han asistido sonrientes al enlace de su primo mientras su padre, Andrés Mountbatten-Windsor, volvía a ser noticia este viernes tras conocerse, a través de un informe de la Oficina Nacional de Auditoría, que subarrendaba propiedades de la Corona en los terrenos de Royal Lodge donde reside.

Eugenia y Beatriz de York junto a sus maridos en la boda de Peter Phillips (REUTERS/Dylan Martinez)

Beatriz y Eugenia de York se reencuentran con Carlos III

Las sobrinas del rey han llegado acompañadas por Edoardo Mapelli Mozzi y Jack Brooksbank, y han sido fotografiadas los cuatro juntos con muy buena sintonía antes de la ceremonia religiosa. Eugenia, además, ha dejado ver el embarazo de su tercer hijo tras el nacimiento de August en 2021 y Ernest en 2023, y más tarde se la ha visto saludar con especial cercanía a Mia y Lena Tindall, nietas de la princesa Ana.

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El rey Carlos III en la boda de Peter Phillips (REUTERS/Dylan Martinez)

La asistencia de Beatriz y Eugenia de York llega después de meses de dudas y debate, tanto interno en la familia como externo en la opinión pública, sobre su encaje en los actos más visibles de la familia real británica. Sus nombres aparecieron en los archivos filtrados de Jeffrey Epstein, aunque ninguno de esos correos prueba implicación o responsabilidad alguna, ya que siempre figuraban junto a sus padres o mencionadas por ellos.

Beatriz de York y Zara Tindall en la boda de Peter Phillips (REUTERS/Dylan Martinez)

Al parecer, pese a esa sombra, no han sido apartadas de los eventos más simbólicos. Ya quedó patente hace unos meses con su presencia en la misa navideña de Sandringham, pero, tras la detención del expríncipe Andrés en febrero, nadie esperaba volver a verlas con la familia, aunque ahora su asistencia al enlace de Peter Phillips refuerza la idea de que la Corona no las ha excluido del todo. Eso sí, no son miembros activos de la casa real y mantienen trabajos remunerados en el ámbito privado.

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La boda de Peter Phillips y Harriet Sperling (Reuters)

El ‘look’ de Kate Middleton

Entre los estilismos de las invitadas, Beatriz de York ha elegido un vestido estampado de corte floral en tonos verdes y su hermana Eugenia ha optado por un abrigo azul oscuro abrochado a juego con el tocado. La atención sobre Kate Middleton ha sido igualmente notable: la princesa de Gales ha acudido junto al príncipe Guillermo con un vestido midi de tweed de Roland Mouret valorado en 940 euros.

El príncipe Guillermo y Kate Middleton, en la boda de Peter Phillips (Reuters)

El diseño, en tono nude empolvado, presentaba escote en V, cuello desflecado en punta, mangas cortas, discretos volúmenes en los hombros y cinturón desmontable para marcar la cintura. Lo ha combinado con salones nude de Gianvito Rossi, un clutch rígido de rafia natural de Forever New, una pulsera de perlas de tres hileras que perteneció a Diana de Gales, un collar con diamante solitario, pendientes largos de lágrima de Kiki McDonough y un sombrero de ala ancha de Jane Taylor London.

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Kate Middleton en la boda de Peter Phillips (REUTERS/Dylan Martinez)

Todos los detalles de la boda de Peter Phillips y Harriet Sperling

La boda también ha reunido a los principales nombres de la familia. Han asistido Zara Tindall y su marido Mike, los padres de los novios, Stephanie Hosier con su esposo William, y las hermanas de Harriet, Rebecca y Louisa, en una celebración en la que Peter y Harriet han estado rodeados de familiares y amigos en los Cotswolds, una zona con fuertes vínculos para ambos.

Uno de los momentos más comentados ha sido la llegada de Harriet Sperling del brazo de su hermano y padrino, Nicholas Sanders, en homenaje a su difunto padre, Rupert Sanders. La novia ha vestido un diseño de líneas atemporales y ha llevado un ramo con lirios del valle, guisantes de oro blancos y crema, astilbe, jazmín y pequeños toques de mirto, mientras las damas de honor han portado composiciones similares con rosas.

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Harriet Sperling con sus damas de honor (REUTERS/Dylan Martinez)

Las más jóvenes, Savannah, de 15 años, e Isla, de 14, han caminado detrás de Harriet junto a Georgina, la hija de la novia, de 13 años, acomodando la cola del vestido. Un día antes, las tres habían sido fotografiadas durante el ensayo general en la pequeña iglesia histórica vestidas con vaqueros y ropa informal, pero ahora la escena ha sido mucho más emotiva con la elegancia de sus vestidos.