El papa León XIV rechaza la “cultura del enfrentamiento” en la ceremonia del Palacio Real de Madrid: “Nuestra época clama por la paz”

Papa León XIV y los reyes en el Palacio Real (REUTERS/Yara Nardi)

El papa León XIV ya está en Madrid. El Palacio Real ha acogido la ceremonia de bienvenida del pontífice, que ha estado acompañado por los reyes Felipe VI y Leticia desde su aterrizaje. “Nuestra época clama por la paz“ y “el diálogo con el otro se vuelve fundamental”, ha dicho el pontífice en sus primeras palabras en suelo español. En su discurso ha rechazado la “cultura del enfrentamiento” y ha querido transmitir el “mensaje de paz”. También ha destacado la “riqueza multifacética de un gran país”.

A lo largo de estas horas, León XIV también ha saludado a las figuras políticas que le esperaban en la pista de Barajas, con el presidente Pedro Sánchez, los ministros de Exteriores, José Manuel Albares, y de Justicia, Félix Bolaños, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso o el alcalde Almeida. Al llegar al palacio, la Guardia Real ha tocado los himnos del Vaticano y España y el rey y el papa han pasado revista. La princesa Leonor y la infanta Sofía se han unido en la tribuna oficial. Otros ministros y cargos políticos también se han incorporado en el palacio.

PUBLICIDAD

El pontífice León XIV aterriza en la capital española y es recibido a pie de pista por la familia real.

Discurso contra la polarización y el enfrentamiento

El discurso del papa en el Palacio Real se ha centrado en su rechazo constante a la polarización y el enfrentamiento. “La tentación de ganar popularidad avivando el fuego de las polarizaciones parece seguir”, ha afirmado León XIV. Si bien no ha entrado en nombres propios en estas palabras, en los últimos meses el pontífice se ha mostrado contrario a las políticas que han llevado a guerras y enfrentamientos, dirigiéndose, en ocasiones, directamente a Donald Trump. El papa también ha destacado la importancia de alejarse de las “ideologías prefabricadas” y las “narrativas polarizantes”.

Por ello, ha pedido que se busque la “luz” entre la “oscuridad” y que el mundo y la sociedad apueste por la “reconciliación y paz”. Ha ejemplificado esta convivencia con la presencia del Islam en la península ibérica durante siglos, asegurando que la historia de España también demuestra la capacidad de convivir varias religiones. Así, ha mantenido su discurso contra la violación de la “dignidad humana”.

PUBLICIDAD

El Papa ha afirmado que la Iglesia está dispuesta “a ponerse al servicio del futuro de un pueblo que busca reconciliación y paz”. Ha defendido la libertad religiosa y ha advertido que las nuevas tecnologías crean un “entorno artificial” donde “los prejuicios se exacerban” y “el pensamiento crítico se debilita”. Ha pedido a los responsables políticos y económicos “un cambio de rumbo” en inversiones educativas. Además, ha destacado que “la seguridad madura al avanzar junto al otro” y reconoció el valor del diálogo histórico entre religiones.

Para concluir sus palabras, León XIV ha querido dirigirse directamente a las autoridades españolas, para agradecerles su defensa del “derecho internacional y multilateralismo”. y su “compromiso activo con la paz y la solidaridad”. Así, el pontífice ha hecho referencia a las posiciones internacionales de España dirigidas a las desescaladas armamentísticas. “Animo a cultivar en su interior el diálogo y la dignidad social”, ha querido añadir para terminar. “Dios bendiga a España”.

PUBLICIDAD